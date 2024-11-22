Amazonブラックフライデー、UGREENの充電器やバッテリーが最大50%割引
UGREENは、2024年11月27日（水）から12月6日（金）まで、「UGREEN Amazon ブラックフライデー」において、同社の充電器、モバイルバッテリー、USBハブなど合計580以上の製品を、最大50%割引で販売する。
ブラックフライデーの第1弾では、GaNInfinityチップを搭載して独自技術により小型化した「Nexode X」充電器シリーズや、同社史上最高のモバイルバッテリーの「パワーモンスター」などが最大で50%割引となる。
モバイルバッテリー「パワーモンスター」シリーズカテゴリー 対象商品 セール価格 割引率 充電器 Nexode X 65W充電器 4342円 35% 充電器 Nexode X 100W充電器 6162円 35% モバイルバッテリー Nexode モバイルバッテリー 20000mAh 130W 9786円 30% モバイルバッテリー Nexode モバイルバッテリー 480000mAh 300W 2万2485円 25%
USBハブ、スタンド
USBハブでは、Type-Cハブの「Revodok USB-C ハブ 6 in 1」が40%割引の2794円、「Revodok USB-C ハブ 10 in 1」が25%割引の7493円となる。このほか、タブレットスタンドは20%割引の2719円、ノートパソコンスタンドは25%割引の2235円。