11月22日は“北欧の至宝”マッツ・ミケルセンの誕生日だ。これを記念して、主演最新作『愛を耕すひと』劇中カットを紹介する。

デンマークを代表する国際俳優で、“北欧の至宝”と評されるマッツ・ミケルセン。『007/カジノ・ロワイヤル』(06)での世界的ブレイクを皮切りに、『ドクター・ストレンジ』(16)、『ファンタスティック・ビーストとダンブルドアの秘密』(22)、『インディ・ジョーンズと運命のダイヤル』(23)といったハリウッド大作に次々と出演するほか、TVシリーズ「ハンニバル」(13~15)では天才精神科医であり猟奇殺人鬼のハンニバル・レクター博士の若き日を演じ、狂気さとエレガントさを魅せるそのあまりのハマり役ぶりに日本でも多くのファンを虜にしている。

最新主演作『愛を耕すひと』では、18世紀デンマークを舞台に、貴族の称号を懸けひとり荒野の開拓に名乗りをあげる貧しい退役軍人ルドヴィ・ケーレン大尉を演じている。自然の脅威と有力者フレデリック・デ・シンケルからの非道な仕打ちに抗いながら、デ・シンケルの元から逃げ出した使用人の女性アン・バーバラや、両親に捨てられたタタール人の少女アンマイ・ムスら“愛を知らない者たち”との出逢いによって、頑なに閉ざした心に変化が芽生えていく様子が描かれる。

場面写真9点には、マッツ演じる主人公ケーレン大尉が未開の地に挑む真剣な眼差しや、その最中に出逢うアン・バーバラ、アンマイ・ムスと心を通わせていく姿、また彼の前に立ちはだかる有力者フレデリック・デ・シンケルと対峙する一面などが切り取られている。

果たして、襲い掛かる幾重もの困難にケーレンはどう立ち向かうのか、そしてやがて見せる変化とは。荒れ果てた大地で出逢った“愛を知らない者たち”の物語『愛を耕すひと』は2025年2月14日(金)に全国公開。