¡ÖÃ¯¤¹¤®¤Æ¡Ä¡×¥¨¥ë¥Õ¹ÓÀî¡¢·ãÊÑà·Ý¿Í¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤À¤³¦Àþá»Ñ¤ËSNS¾×·â¡Ö¥¢¥¤¥É¥ë¤¸¤ã¤ó¡×¡ÖÀ¶Á¿·Ï¤â¥®¥ã¥ë¤â»÷¹ç¤¦¤ÎÅ·ºÍ¡×
¡¡¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡Ö¥¨¥ë¥Õ¡×¤Î¹ÓÀî¤¬¼«¿È¤ÎX¤ò¹¹¿·¤·¡¢¤ªÆëÀ÷¤ß¤Î¥®¥ã¥ë¤È¤Ï¥¬¥é¥ê¤ÈÊÑ¤ï¤ë»Ñ¤òÈäÏª¡£SNS¤Ç¤Ï¶Ã¤¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡Ö¹õ¥±¡¼¥×¤ÎwebCM¤Ë¤Æ¡¢¤È¤ó¤Ç¤â¤Ê¤¤ÊÑ¿È¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¡¢¸«¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¹¤®¤ë¤Î¤ÇŽ¤¤Á¤ç¤Ã¤ÈSNS¤ÇË½¤ì¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¡¼¤¹!!!!!!!!!!?!!?!?!?!?¾Ð¡×¤ÈÀë¸À¤¹¤ëÅê¹Æ¤ò¤·¡¢Î©¤ÆÂ³¤±¤Ë¡ÖÊÑ¿È¡¥«¥¸¥å¥¢¥ë·Ï¡×¡ÖÊÑ¿È¢Y2K¡×¡ÖÊÑ¿È£¥¬¡¼¥ê¡¼·Ï¡×¡ÖÊÑ¿È¤¥â¡¼¥É¤«¤Ã¤³¤¤¤¤·Ï¡×¤Î4¥Ñ¥¿¡¼¥ó¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡¡¥«¥¸¥å¥¢¥ë·Ï¤Ë¤Ï¡Ö¹ç¥³¥ó¤ÇÂç¤¤¤À¼½Ð¤µ¤Ê¤¤¤··Ý¿Í¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤À¤³¦Àþ¤Î¹ÓÀî¡×¤ÈÃí¼á¤òÆþ¤ì¡¢ÀÖ¤ÎÈ¾Âµ¥Ë¥Ã¥È¤Ë¥¹¥«¡¼¥È»Ñ¤ÇÅÐ¾ì¡£ÌÀ¤ë¤µ¤¬ÍÞ¤¨¤é¤ì¤¿¥«¥é¡¼¥ê¥ó¥°¤È³Û¤Ë¤«¤«¤ëÁ°È±¡¢¥¦¥§¡¼¥Ö¤¢¤ë¥í¥ó¥°¥Ø¥¢¤Ç²Ä°¦¤é¤·¤¯¥Ý¡¼¥º¤ò·è¤á¤ë¥·¥ç¥Ã¥È¤Î¿ô¡¹¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡SNS¤Ç¤Ï¡Ö¥¹¥´¤¤ÊÑ¤ï¤ê¤è¤¦‼️¡×¡ÖÃ¯¤¹¤®¤ÆÊ¬¤«¤é¤ó¤«¤Ã¤¿¡×¡Ö¤³¤Î¹ÓÀî¤Á¤ã¤ó¤«¤ï¤¤¤¯¤Æ»É¤µ¤Ã¤¿¡×¡ÖÀ¶Á¿·Ï¤â¥®¥ã¥ë¤â»÷¹ç¤¦¤ÎÅ·ºÍ¡×¡Ö¥¢¥¤¥É¥ë¤¸¤ã¤ó¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£