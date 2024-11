吉川晃司、ファン投票で選んだベスト3のライブ映像のブルーレイを発売！デビュー40周年記念

歌手の吉川晃司(59)が、デビュー40周年を記念し、ファン投票により選んだベスト3のライブ映像のブルーレイを発売する。さらに、オリジナル・アルバム17タイトルのリマスタリング・紙ジャケット仕様のCDも、同じく来年1月22日に発売する。

今回のブルーレイは、40周年記念特設サイトの企画第1弾として実施され、ブルーレイ化していないライブ映像作品21タイトルの中から選ばれた。

2011年の10月30日の横浜アリーナ公演を収録した「KIKKAWA KOJI LIVE 2011 KEEP ON KICKIN’ & SINGIN’!!!!! 〜日本一心〜」、2010年2月6日の25周年アニバーサリーツアーのファイナル公演を収録した「25th ANNIVERSARYLIVE GOLDEN YEARS TOUR FINAL at 日本武道館」、1994年に行われた49公演のコンサートツアーからファイナル公演と横浜アリーナ公演を収録した「CONCERT TOUR 1994 My Dear Cloudy Heart」の3タイトル。投票したファンからは「全タイトル発売して欲しい!」「自分が初めて参戦したライブを見たい!」などの声が多く届いたという。

CDは、1984年発売の初アルバム「パラシュートが落ちた夏」から2009年発売の「Double-edged sword」までのオリジナル・アルバム全17タイトルが発売される。