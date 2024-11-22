¥¹¥Ñ¥¤¥¹¤¬Ì¥ÎÏ¤Î¥Û¥Ã¥È¥ï¥¤¥ó¡ª ´¨¤¤Åß¤ËÈþÌ£¤·¤¤¡Ø¥°¡¼¥È¥í¥¤¥È¥Ï¥¦¥¹ ¥°¥ê¥å¡¼¥ï¥¤¥ó¡¡ÀÖ¡¦Çò¡Ù¤Ç¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹µ¤Ê¬¤òËþµÊ¤·¤è¤¦
º£Ç¯¤â¤Þ¤â¤Ê¤¯Åß¤ÎÅþÍè¡£¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥Þ¡¼¥±¥Ã¥È¤Ç¤â¿Íµ¤¤Î¥Û¥Ã¥È¥ï¥¤¥ó¤Ï¡¢´¨¤¤µ¨Àá¤Ë¤ÏÆÃ¤Ë¤¦¤ì¤·¤¤¥¹¥Ñ¥¤¥¹¤¬¸ú¤¤¤¿¥ï¥¤¥ó¤À¡£Åß¤ÎÎÁÍý¤Ë¤è¤¯¹ç¤¦¤Î¤Ç¡¢¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¤Î¿©Âî¤Ë¤â¤Ô¤Ã¤¿¤ê¡£¡Ø¥°¡¼¥È¥í¥¤¥È¥Ï¥¦¥¹ ¥°¥ê¥å¡¼¥ï¥¤¥ó¡¡ÀÖ¡¦Çò¡Ù¤òÌ£¤ï¤Ã¤Æ¤ß¤¿¡ª
¢£Ï·ÊÞÆüËÜ¼ò¥á¡¼¥«¡¼¤¬°·¤¦¥É¥¤¥Ä¥ï¥¤¥ó
1743Ç¯ÁÏ¶È¤ÎÇòÄá¼òÂ¤¡ÊÊ¼¸Ë¸©¡Ë¤Ï¡¢ÆüËÜ¼ò¤Î¾úÂ¤¡¦ÈÎÇä¤ò¹Ô¤¦Ï·ÊÞ¼òÂ¤²ñ¼Ò¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£ÆüËÜ¼ò¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤¬¶¯¤¤¤¬¡¢¼Â¤ÏÍÍ¡¹¤Ê¤ª¼ò¤ò¼ê³Ý¤±¤Æ¤ª¤ê¡¢Í¢Æþ¥ï¥¤¥ó¤ÎÉÊ¤¾¤í¤¨¤âÂ¿ºÌ¤À¡£
º£²ó¤Ï¡¢¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥·¡¼¥º¥ó¤Ë°û¤ß¤¿¤¤¡Ø¥°¡¼¥È¥í¥¤¥È¥Ï¥¦¥¹ ¥°¥ê¥å¡¼¥ï¥¤¥ó¡¡ÀÖ¡¦Çò¡Ù¡Ê1L¡¦´õË¾¾®Çä²Á³Ê ÀÇ¹þ³Æ1,824±ß¡¦ÈÎÇäÃæ¡Ë¤È¤¤¤¦¥É¥¤¥Ä¥ï¥¤¥ó¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤è¤¦¡£
¥É¥¤¥Ä¤Î¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¤È¤¤¤¨¤Ð¡¢ÅÔ»Ô¤Î¹¾ì¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ë¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥Þ¡¼¥±¥Ã¥È¤¬»×¤¤½Ð¤µ¤ì¤ë¡£º£¤Ç¤ÏÆüËÜ³ÆÃÏ¤Ç¤â³«ºÅ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢´¨¤¤²°³°¤Ç°û¤à¥°¥ê¥å¡¼¥ï¥¤¥ó¡Ê¥Û¥Ã¥È¥ï¥¤¥ó¡Ë¤Ï³ÊÊÌ¤ÎÌ£¤ï¤¤¤À¡£
¤½¤·¤Æ¡¢¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¤Ë·ç¤«¤»¤Ê¤¤¤Î¤¬¥¹¥Ñ¥¤¥¹¡£¥¸¥ó¥¸¥ã¡¼¥Ö¥ì¥Ã¥É¤ä¥·¥å¥È¡¼¥ì¥ó¡¢¥ß¥ó¥¹¥ß¡¼¥È¥Ñ¥¤¤Ê¤É¡¢¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¤ò¾ÝÄ§¤¹¤ë¿©¤ÙÊª¤â¥¹¥Ñ¥¤¥¹¤ÎÉ÷Ì£¤¬¸ú¤¤¤¿¤â¤Î¤¬Â¿¤¤¡£
¥¹¥Ñ¥¤¥¹¤ÎÃæ¤Ç¤â¡¢¥·¥Ê¥â¥ó¡¢¥¯¥í¡¼¥Ö¡¢¥Ê¥Ä¥á¥°¤Ï¡¢¥¥ê¥¹¥ÈÃÂÀ¸»þ¤Î¤ª½Ë¤¤¤Ë¡ÖÅìÊý¤Î»°Çî»Î¡×¤¬Â£¤Ã¤¿Æý¹á¡¢Ë×Ìô¡¢²«¶â¤ÎÊõÊª¤ò¾ÝÄ§¤¹¤ë¤â¤Î¤È¤·¤Æ½ÅÊõ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤½¤¦¤À¡£¥°¥ê¥å¡¼¥ï¥¤¥ó¤Ë¤â¡¢¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¥·¥Ê¥â¥ó¡¢¥¯¥í¡¼¥Ö¤Ê¤É¤Î¥¹¥Ñ¥¤¥¹¤¬´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¤½¤ì¤Ç¤Ï¡¢¤³¤Î¥·¡¼¥º¥ó¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¥ï¥¤¥ó¤òÌ£¤ï¤Ã¤Æ¤ß¤è¤¦¡£
¢£²¹¤á¤Æ³Ú¤·¤à¿·¤¿¤Ê¥ï¥¤¥ó¤ÎÌ¥ÎÏ
¤Þ¤º¤ÏÀÖ¥ï¥¤¥ó¤«¤é¡£¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹µ¤Ê¬¤¬¹â¤Þ¤ë¥é¥Ù¥ë¤â¤¤¤¤´¶¤¸¤À¡£
ÅÅ»Ò¥ì¥ó¥¸¤Ç²¹¤á¤ì¤Ð´ÊÃ±¤Ë¤Ç¤¤Á¤ã¤¦¡£
²¹¤á¤ë¤È¤¤ÏÂÑÇ®ÍÆ´ï¤Ë°Ü¤½¤¦
¾ï²¹¤Ç¤Ï¡¢ÈþÌ£¤·¤½¤¦¤Ê´Å¸ýÀÖ¥ï¥¤¥ó¤Î¹á¤ê¡£
ÅÅ»Ò¥ì¥ó¥¸¡Ê500W¡Ë¤ÇÌó1Ê¬¤¬ÌÜ°Â
²¹¤Þ¤ë¤È¡¢¤Õ¤ï¡Á¤Ã¤È¤¤¤¤¹á¤ê¡£ÀÖ¥ï¥¤¥ó¤Ë¥¹¥Ñ¥¤¥¹¤Î¹á¤ê¤¬Ë¤«¤Ë¹¤¬¤ë¡£
°û¤ó¤Ç¤ß¤ë¤È¡¢¤Þ¤í¤ä¤«¤Ê¥ï¥¤¥ó¤Î»ÀÌ£¤È¥¹¥Ñ¥¤¥¹¤¬ÍÏ¤±¹ç¤¤¡¢Äø¤è¤¯´Å¤ßÉÕ¤±¤µ¤ì¤¿Ì£¤ï¤¤¤¬¿´ÃÏ¤¤¤¤¡£¥Ç¥¶¡¼¥È¥ï¥¤¥ó¤È¤·¤Æ¤â¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤À¡£
ÂÎ¤¬°ìµ¤¤Ë²¹¤Þ¤ë¤Î¤Ç¡¢Åß¤ÎÌëÄ¹¤ËÁÇÅ¨¤Ê»þ´Ö¤¬²á¤´¤»¤½¤¦¡£
¼¡¤ÏÇò¥ï¥¤¥ó¤ò°û¤ó¤Ç¤ß¤è¤¦¡£¼Â¤Ï¡¢µ¼Ô¤ÏÇò¥ï¥¤¥ó¤ò¥Û¥Ã¥È¤Ç°û¤à¤Î¤Ï½é¤á¤Æ¤Ê¤Î¤Ç³Ú¤·¤ß¡£
¤³¤Á¤é¤âÂÑÇ®ÍÆ´ï¤ËÃí¤¤¤Ç¥ì¥ó¥¸¤Ç²¹¤á¤è¤¦¡£
ÀÖ¤È¤ÏÁ´Á³°ã¤Ã¤¿¥¤¥á¡¼¥¸¤À¡£¤Ï¤Á¤ß¤Ä¤ò»×¤ï¤»¤ë¤è¤¦¤Ê¥³¥¯¤Î¤¢¤ë²Ú¤ä¤«¤Ê¹á¤ê¡£¤Ö¤É¤¦¤ò´¶¤¸¤ë¥Õ¥ë¡¼¥Æ¥£¡¼¤ÊÌ£¤ï¤¤¤Ç¡¢¥¹¥Ñ¥¤¥¹¤Ï¼çÄ¥¤»¤º¡¢¤¤ì¤¤¤ËÍÏ¤±¹þ¤ó¤Ç¤¤¤ë°õ¾Ý¡£Çò¥ï¥¤¥ó¤Ï¤¹¤Ã¤¤ê¤·¤¿ÈþÌ£¤·¤µ¤À¡£
ÀÖ¡¦Çò¤É¤Á¤é¤â´Å¤µ¤ä¥¹¥Ñ¥¤¥¹¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¤¬ÀäÌ¯¡£²¹¤á¤ë¤³¤È¤Ç¥¢¥ë¥³¡¼¥ëÅÙ¿ô¤¬¾¯¤·²¼¤¬¤ë¤Î¤Ç¡¢Èæ³ÓÅª°û¤ß¤ä¤¹¤¤Ì£¤ï¤¤¤È¤Ê¤ë¡£
¢£¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹ÎÁÍý¤ä¥¹¥¤¡¼¥Ä¤Ë¤â
¥¹¥Ñ¥¤¥¹¤Î¸ú¤¤¤¿¤â¤ÎÆ±»Î¤ÏÁêÀ¤¬ÎÉ¤¤¤Î¤Ç¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¤Î¤ªÎÁÍý¤Ë¤â¹ç¤ï¤»¤ä¤¹¤¤¡£¤â¤Á¤í¤ó¡¢¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥á¥Ë¥å¡¼¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¥¹¥Ñ¥¤¥·¡¼¤ÊÆùÎÁÍý¤ä´Å¤á¤Î¥½¡¼¥¹ÎÁÍý¤Ê¤É¤Ë¤â¥Þ¥Ã¥Á¤·¤½¤¦¤À¡£
¤Þ¤¿¡¢´Å¸ý¥ï¥¤¥ó¤Ï¥¹¥¤¡¼¥Ä¤È¤Î¥Þ¥ê¥¢¡¼¥¸¥å¤â¤¦¤Þ¤¯¤¤¤¤ä¤¹¤¤¡£
º£²ó¤Ï¥¯¥Ã¥¡¼¤ò¤ª¶¡¤Ë¤·¤Æ¤ß¤è¤¦¡£
¥Ð¥¿¡¼¤ÎÉ÷Ì£¤È´Å¤ß¤¬ÍÏ¤±¹ç¤Ã¤Æ¡¢¥¹¥¤¡¼¥Ä¡ß¥Û¥Ã¥È¥ï¥¤¥ó¤ÏÁÛÁü°Ê¾å¤Ë»ê¶Ë¤ÎÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤À¡£
¥Ð¥Ë¥é¤Î¹á¤ê¤¬¸ú¤¤¤¿¥¯¥Ã¥¡¼¤Ï¡¢¥¹¥Ñ¥¤¥¹¤ÎÉ÷Ì£¤ÈÁê¤Þ¤Ã¤Æ°ìÂÎ´¶¤Î¤¢¤ëÈþÌ£¤·¤µ¤Ë¤Ê¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¥¯¥Ã¥¡¼¤ÏÀÖ¥ï¥¤¥ó¡¢¥Õ¥ë¡¼¥Ä¥¸¥ã¥à¤¬¾è¤Ã¤¿¥¯¥Ã¥¡¼¤ÏÇò¥ï¥¤¥ó¤È¤Î¥Ú¥¢¥ê¥ó¥°¤¬¹¥ÁêÀ¡£¥¹¥Ñ¥¤¥¹¥¯¥Ã¥¡¼¤Ï¡¢¥ï¥¤¥ó¤È¶¦ÄÌ¤Î¹á¤ê¤Ç¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹µ¤Ê¬¤â¹¹¤Ë¹â¤Þ¤ê¤½¤¦¡£
¢£¥Û¥Ã¥È¤Ç°û¤à¥É¥¤¥Ä¥ï¥¤¥ó¤ÏÅß¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¡ª
¥Û¥Ã¥È¥ï¥¤¥ó¤ÏÂÎ¤ò¿Ä¤«¤é²¹¤á¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Î¤Ç¡¢´¨¤¤µ¨Àá¤Ë¤ª¤¹¤¹¤á¡£²¹¤á¤Æ°û¤à¤È¡¢¥ï¥¤¥ó¤ÎË§½æ¤Ê¹á¤ê¤¬°ú¤Î©¤Ã¤Æ¡¢ÉáÃÊ°û¤ó¤Ç¤¤¤ë¥ï¥¤¥ó¤È¤Ï°ìÌ£°ã¤¦É÷Ì£¡£
º£Ç¯¤Î¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¤Ï¡¢¥É¥¤¥Ä¤ÎÅß¤ÎÄêÈÖ¡¢¥Û¥Ã¥È¥ï¥¤¥ó¤ò¤¼¤ÒÌ£¤ï¤Ã¤Æ¤ß¤Æ¡£
¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ë¤è¤ë¤È¡¢Îä¤ä¤·¤Æ°û¤ó¤Ç¤âÈþÌ£¤·¤¤¤½¤¦¡£
¥¹¥Ñ¥¤¥¹¤¬¹á¤ë¡Ø¥°¡¼¥È¥í¥¤¥È¥Ï¥¦¥¹ ¥°¥ê¥å¡¼¥ï¥¤¥ó¡¡ÀÖ¡¦Çò¡Ù¤Ï¡¢Á´¹ñ¤Î¼òÈÎÅ¹¡¢¸ø¼°¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥·¥ç¥Ã¥×¤Ê¤É¤ÇÈÎÇäÃæ¡£
¢¨¤ª¼ò¤Ï20ºÐ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤«¤é