11月中に駆け込みで食べたい！ モンブラン2024

秋のケーキと言えばモンブラン! 定番から進化系まで、今年食べたいモンブランをご紹介します。

深まる秋に食べたい、モンブラン。定番のケーキではありますが、その人気ゆえに毎年各店から趣向を凝らした新作が誕生しています。今年食べたいとっておきモンブランを、定番から進化系までご紹介。

1. Minimal 富ヶ谷本店(代々木公園)

日本発のスペシャルティチョコレート専門店 「Minimal - Bean to Bar Chocolate - (ミニマル)」 の富ヶ谷店は、「食べログ スイーツ TOKYO 百名店」選出店。こちらで食べられるのは、このお店ならではの「チョコレートモンブラン」。4種のチョコレートを各パーツに使用しています。

栗とチョコレートのアイスもついて、満足感たっぷりの一皿。一日15食限定です。

「チョコレートモンブラン」 1,520円 写真:お店から

【販売期間】2024年11月末までを予定

2. パティスリー ラブリコチエ(高円寺)

スイーツコンシェルジュのはなともさんが紹介してくれたのは、同じく「食べログ スイーツ TOKYO 百名店」にも選出されている、高円寺の人気パティスリー「ラブリコチエ」のモンブラン。

賞味期限がなんと60分しかなく、注文を受けてから作るため店頭には並ばないことでも有名だそう。メレンゲの土台に生クリームとマロンクリームという至ってシンプルな構成ですが、作り立てだからこそのふんわり感や繊細な味が楽しめます。

「モンブラン」702円 出典:ぽちのかいぬしさん

【販売期間】3月頃まで

3. BAKE CHEESE TART(東京駅、自由が丘、大宮ほか)

焼きたてチーズタルト専門店 「BAKE CHEESE TART」から登場したのは、「焼きたてチーズタルト 和栗モンブラン」。和栗を主役に、チーズの酸味や塩味が、和栗の優しい甘みを引き立てています。

焼き上げたチーズムースの上には、和栗と砂糖のみで作った“和栗ペースト”とカスタードを混ぜたクリームを渦状に絞り、和栗を半粒トッピング。手でつまめるちょうどいいサイズで手土産にもぴったりです。

「焼きたてチーズタルト 和栗モンブラン」450円 写真:お店から

【販売期間】2024年11月末まで

4. ホテルニューオータニ幕張 ザ・ラウンジ

ホテルニューオータニ幕張では、ティー&カクテル「ザ・ラウンジ」にて「サンドウィッチ&スイーツビュッフェ〜栗ととぶどうとチョコレート〜」を開催中。

プチモンブランタルト

このビュッフェの目玉の一つが、熊本県・愛媛県・茨城県の国産栗を使用した3種類の「プチモンブランタルト」。少しずつ違う味わいを、心ゆくまで食べ比べることができます。

生搾りアイスモンブラン 写真:お店から

また、絹のようになめらかでふんわりとした食感とリッチな味わいが楽しめる「生搾りアイスモンブラン」も!

【時間】ランチ 11:00〜14:00(最終入店・120分制)

ディナー 17:30〜20:00 ※毎週土曜日開催

【料金】大人 平日 6,500円 / 土・日・祝 7,000円

小学生 3,000円 幼児(4歳以上) 1,500円 ※いずれもサービス料別

【実施期間】2024年12月1日まで

5. 渋谷 これがかき氷

<店舗情報>◆ホテルニューオータニ幕張 ザ・ラウンジ住所 : 千葉県千葉市美浜区ひび野2-120-3 ホテルニューオータニ幕張 1FTEL : 043-299-1847

川越の人気かき氷店が、今年7月に渋谷に進出して話題となった「渋谷 これがかき氷」。

希少な四万十の和栗をふんだんに使用したモンブラン風かき氷が登場しています。滑らかなペースト部分でも素材本来の味を表現。秋に食べたい贅沢なかき氷です。

「モンブラン」2,500円

【実施期間】2024年11月末まで

<店舗情報>◆渋谷 これがかき氷住所 : 東京都渋谷区渋谷2-24-12 渋谷スクランブルスクエア B2FTEL : 不明の為情報お待ちしております

※価格は税込です。

文:食べログマガジン編集部

