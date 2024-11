東京ディズニーリゾート・オフィシャルホテル「グランドニッコー東京ベイ 舞浜」のオールデイダイニング「ル・ジャルダン」にて、2025年1月1日と2日の2日間限定で「お正月ランチブッフェ」を開催!

新年にふさわしい豪華な食材を使用したランチメニューを堪能できます☆

グランドニッコー東京ベイ 舞浜「ル・ジャルダン」お正月ランチブッフェ

料金:大人 7,500円/9歳〜12歳 3,750円/4歳〜8歳 2,200円

・One Harmony会員:大人 7,100円/9歳〜12歳 3,550円/4歳〜8歳 2,100円

・プレミアムセレクション特典・ロイヤル会員・エクスクルーシィヴ会員:大人 6,700円/9歳〜12歳 3,350円/4歳〜8歳 2,000円

※ソフトドリンクバー付

※表示料金には消費税・サービス料を含みます

※3歳以下無料

期間:2025年1月1日(水・祝)・2日(木)

時間:1)12:00〜14:00/2)12:30〜14:30の各2時間制

会場:グランドニッコー東京ベイ 舞浜 オールデイダイニング「ル・ジャルダン」(3階)

グランドニッコー東京ベイ 舞浜のオールデイダイニング「ル・ジャルダン」にて、「お正月ランチブッフェ」を開催。

元日と2日に開催する「お正月ランチブッフェ」では、冬に美味しさを増す食材をふんだんに使用し、新年を晴れやかに祝うブッフェメニューを堪能できます。

2025年の幕開けに、家族や大切な人といっしょに新年を祝う美食に満たされる贅沢なひとときを過ごせるメニューです。

パフォーマンスキッチン

メニュー:

・北海道産ラクレットチーズ お好みのコンディメントで

・ローストビーフ グレービーソースと西洋わさび・出汁醤油ソース・りんごと生姜の和風ソース

・平目と蛤の冬野菜ソース

・お雑煮

パフォーマンスキッチンでは、季節の野菜やパンなどに、熱々に溶かしたチーズをかけて食べる「北海道産ラクレットチーズ」のほか、「ローストビーフ」「平目と蛤の冬野菜ソース」などが楽しめます。

さらにお正月ならではのメニューとして、鰹をきかせたお澄まし仕立ての「お雑煮」が登場☆

ブッフェメニュー

メニュー:

・本ズワイガニのプラッター盛り

・牛肉のグリルステーキ ペッパーソース・ベアルネーズソース・BBQソース

・昆布〆ブリたたきのカルパッチョ仕立て

・豚肉のポルケッタ シャスールソース

・サルスエラ(魚介とトマトを煮込んだスペイン・カタルーニャ地方の郷土料理)

・鮟鱇鍋

・祝肴

・おせち料理

・苺のショートケーキ

・黒ゴマプリン

・抹茶のロールケーキ など

※仕入れ状況によりメニューが変更となる場合があります

ブッフェテーブルには、甘みのある身がしっかりと詰まった「本ズワイガニ」が食べ放題メニューとして登場します!

さらに、ジューシーに焼き上げた牛肉を3種のソースで楽しめる「牛肉のグリルステーキ」「昆布〆ブリたたきのカルパッチョ仕立て」などの洋食をはじめ、胡麻味噌仕立ての「鮟鱇鍋」もラインナップ。

ほかにも「祝肴」「おせち料理」などの日本料理、「苺のショートケーキ」「黒ゴマプリン」などのデザートまで、豪華なメニューがずらりと並びます。

華やかで贅沢な料理やスイーツが楽しめるホテルのお正月ランチビュッフェ。

グランドニッコー東京ベイ 舞浜の「お正月ランチブッフェ」は、オールデイダイニング「ル・ジャルダン」にて2025年1月1日(水・祝)と1月2日(木)の2日間限定で開催です。

