宅配ピザチェーン「ドミノ・ピザ」が「ドミノ・ピザ×SNOOPY 2025 ハッピーニューイヤーセット」を期間・数量限定で発売!

最大4万円相当お得なクーポンブックや「スヌーピー」のかわいい「オリジナルトートバッグ」が付いています☆

ドミノ・ピザ「SNOOPY(スヌーピー)TM」2025 ハッピーニューイヤーセット

価格:お持ち帰り4,599円〜(税込)/デリバリー 4,999円〜(税込)

応募受付期間:2024年11月23日(土)10:00〜12月4日(水)23:59

購入・受け取り期間:2024年12月30日(月)〜2025年1月12日(日)

セット内容:

・シンプルレンジ(旧ハッピーレンジ)の好きなSサイズピザ2枚

・ 好きなサイドメニュー2品 ※選べるサイドメニューより2品

・ドミノ・ピザ×SNOOPYコラボ オリジナルトートバッグ 1つ

・ 最大4万円分相当おトクに買えるクーポンブック2025 1冊

「ドミノ・ピザ」から、「ドミノ・ピザ」と「スヌーピー」がコラボした「ドミノ・ピザ×SNOOPY 2025 ハッピーニューイヤーセット」が数量限定で登場!

内容は「ピザ2枚」と「サイド2品」、さらに最大で合計4万円相当おトクになる「クーポンブック2025」に加えて、「スヌーピー」とコラボした「オリジナルトートバッグ」を加えた合計4点です。

また、「ドミノ・ピザ×SNOOPY 2025 ハッピーニューイヤーセット」を購入された方の中から、ランダムで100名に超激レアな「ドミノ・ピザ×SNOOPY コラボデザインパーカー」が当たります。

新年のピザパーティーやお祝いにもぴったりな豪華「ドミノ・ピザ×SNOOPY 2025 ハッピーニューイヤーセット」は、完全予約制、先着40,000個の数量限定です!

特典1:シンプルレンジのSサイズピザ2枚

ドミノ・ピザ創業の1985年より販売されているロングセラーの看板メニュー「ドミノ・デラックス」や、不動の人気を誇る「マルゲリータ」などシンプルレンジ(旧ハッピーレンジ)の中から好きなSサイズピザ2枚を選べます。

なお、少しのアップグレード料金で他の種類のピザやサイズも選択が可能です。

特典2:サイドメニュー2品

ピザのサイドメニューとして定番の「ポテトフライ」はもちろん、「骨付きフライドチキン」や「ジューシーからあげ」など、おいしい人気のチキンや、コーンポタージュなど人気のサイドメニューから好きな2品を選べます。

また、少しのアップグレード料金で別な種類のサイドメニューも選択可能です。

特典3: ドミノ・ピザ×SNOOPYコラボ オリジナルトートバッグ1点

素材:キャンパス生地

サイズ:W160×120mm

「2025年もハッピーを届けたい」というドミノ・ピザの思いから、初の「スヌーピー」コラボが実現!

ここでしか手に入らないオリジナルトートバッグは、モノトーンで大人かわいいデザインと普段使いしやすいサイズなのが嬉しい、ヘビロテ間違いなしのプレミアムグッズです。

愛犬のお散歩バッグやオフィスでのサブバッグとしても活躍してくれます。

特典4:最大4万円分相当おトクに買えるクーポンブック2025 1冊

「毎月使える!ピザ全品50%OFF」や、「毎月使える!ピザBENTO 100円OFF」、ドミノ・ピザの大人気のメニュードミノシェイクがおトクの楽しめる「お好きなシェイク50円引き」など。

2025年6月まで使える超おトクなクーポンが、ぎゅっとまとまった1冊です。

激レア特典:毎日着たい、激レア「ドミノ・ピザ×SNOOPY コラボデザインパーカー」が100名に当たる!

素材:コットン生地

サイズ:Mサイズのみ

「クーポンブック2025」には、100名限定で激レア「ドミノ・ピザ×SNOOPY コラボデザインパーカー」と引き換えが可能な当選券が入っています!

アイボリーカラーが肌馴染みよく毎日でも着たくなる非売品の「スウェットパーカー」

バックプリントには、「Life is Better with Pizza(ピザがあれば人生はもっと素敵に)」のメッセージとおいしそうなピザ、そして「スヌーピー」「ウッドストック」「チャーリー・ブラウン」が一緒に描かれ、フロントにはピザを運ぶ「スヌーピー」のワンポイントが描かれています。

「ドミノ・ピザ×SNOOPY 2025 ハッピーニューイヤーセット」でしかゲットできない激レアパーカーなので、「クーポンブック2025」の中身は細部まで要チェックです☆

「ドミノ・ピザ×SNOOPY 2025 ハッピーニューイヤーセット」応募方法

応募受付期間:2024年11月23日(土)10:00〜12月4日(水)23:59

購入コード配信:2024年12月5日(木)〜12月6日(金)

購入・受け取り期間:2024年12月30日(月)〜2025年1月13日(月)

「ドミノ・ピザ×SNOOPY 2025 ハッピーニューイヤーセット」の応募は専用ページにて行われます。

応募時に「お持ち帰り」もしくは「デリバリー」を選択し、「受け取り店舗」を決めて申し込んでください。

登録したメールアドレス宛に12月5日(木)以降に専用の購入コードが贈られますので、購入・受け取り期間内に購入コードを使用して「受け取り店舗」へ注文します。

先着順での販売となり、なくなり次第受付終了となるので早めの応募がおすすめです。

お得なだけでなく「スヌーピー」のシンプルトートバッグがかわいい、ニューイヤーセット!

「ドミノ・ピザ×SNOOPY 2025 ハッピーニューイヤーセット」の購入のための応募は、2024年11月23日(土)10:00から12月4日(水)まで。

購入・受け取り期間は、2024年12月30日(月)から2025年1月13日(月)までとなっています。

【実食レポ】アイスクリームと牛乳の濃厚な甘み!ドミノ・ピザ「表参道シェイク エスプレッソ」 【実食レポ】アイスクリームと牛乳の濃厚な甘み!ドミノ・ピザ「表参道シェイク エスプレッソ」 続きを見る

トッピングはチーズだけの究極ピザ!ドミノ・ピザ「1kgチーズボルケーノ」 トッピングはチーズだけの究極ピザ!ドミノ・ピザ「1kgチーズボルケーノ」 続きを見る

※応募時に、デリバリーまたはお持ち帰りを選びます。選択後に、変更できません

※申込み完了後のキャンセル・変更はできません

※購入可能な期間内に購入しなかった場合、予約した権利は消滅します

※ハッピーニューイヤーセットはネット注文限定となります

※応募は一人1回までとなります。複数回申込んだ場合は、当選権が無効となります

※入力事項の詳細は、参加フォームにて確認ください。入力項目はいずれも必須です

※ご応募内容に不備・誤り・虚偽等があった場合、その他当社が不正行為と判断した場合、当該応募・当選を無効となる場合があります

※ドメイン拒否、pcメール拒否をしていると、当選した場合に連絡メールを受け取れません。メール受信設定の確認をしておいてください

※参加方法、応募条件の詳細は、特設ページを確認ください

Copyright © 2024 Dtimes All Rights Reserved.

The post スヌーピーのコラボバッグやクーポンブック付き!ドミノ・ピザ「SNOOPY(TM)」2025 ハッピーニューイヤーセット appeared first on Dtimes.