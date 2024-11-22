公益財団法人笹川スポーツ財団は２１日、全国の１８歳以上を対象とした「好きなスポーツ選手」の調査で、米大リーグ・ドジャースの大谷翔平が１位になったと発表した。得票率４１・５％は過去最多。調査は今年６〜７月に行われ、２２８４人が回答した。

＊ ＊ ＊

調査は隔年で行われ、今回は２０２２年以来の実施。大谷の得票率４１・５％は、当該の質問が設けられた０２年以降、最も高い数字で、前回調査時よりも１２・４％増となった。「１８・１９歳」「２０代」「３０代」「４０代」「５０代」「６０代」「７０代以上」の全ての年代で１位となった。

調査では総勢４８５人の名前が挙がり、２位は男子バレーの石川祐希（３・６％）、３位はボクシングの井上尚弥（２・１％）。それぞれ前回調査の６位、４位からランクアップした。男子バレーからは高橋藍（１・４％）も５位に入った。

前回調査で１０傑に名前が挙がらなかったサッカーからは、日本代表のＭＦ久保建英、ＭＦ三笘薫の２人が同率で９位（０・７％）にランクインした。

【好きなスポーツ選手 ｎ＝２２８４】

〈１〉大谷翔平（野球）４１・５％、〈２〉石川祐希（バレー）３・６％、〈３〉井上尚弥（ボクシング）２・１％、〈４〉イチロー（野球）２・０％、〈５〉高橋藍（バレー）１・４％、〈６〉浅田真央（フィギュアスケート）１・１％、〈７〉羽生結弦（フィギュアスケート）１・１％、〈８〉松山英樹（ゴルフ）０・８％、〈９〉久保建英（サッカー）、近本光司（野球）、長嶋茂雄（野球）、三笘薫（サッカー）０・７％

【※男性回答ｎ＝１１８２】

〈１〉大谷翔平３８・２％、〈２〉井上尚弥３・６％、〈３〉イチロー２・６％、〈４〉石川祐希１・６％、〈５〉松山英樹１・５％、〈６〉長嶋茂雄１・４％、〈７〉メッシ（サッカー）１・０％、〈８〉久保建英、渋野日向子（ゴルフ）０・９％、〈１０〉大の里（相撲）、河村勇輝（バスケットボール）、小祝さくら（ゴルフ）、錦織圭（テニス）、三笘薫、フェデラー（テニス）０・７％

【※女性回答ｎ＝１１０２】

〈１〉大谷翔平４５・０％、〈２〉石川祐希５・７％、〈３〉高橋藍２・８％、〈４〉浅田真央２・２％、〈５〉羽生結弦２・０％、〈６〉イチロー１・３％、〈７〉近本光司０・９％、〈８〉池江璃花子（競泳）、古賀紗理那（バレー）、三笘薫