デビュー25周年を迎えたCrystal Kayから、2024年第二弾配信シングル「Love Myself」が到着した。前作「That Girl」に続く「Love Myself」の作詞作曲は、「恋において」「幸せって。」「Lovin’You」などを手がけたMisako Sakazume。アレンジは音楽プロデューサーのUTAが担い、生楽器の響きを活かしたダンサブルなナンバーに仕上がっている。



▲「Love Myself」MV撮影中のオフショット



▲「Love Myself」MV撮影中のオフショット



▲「Love Myself」MV撮影中のオフショット ▲「Love Myself」MV撮影中のオフショット

■2024年第二弾配信シングル「Love Myself」

2024年11月22日(金) 配信開始

配信リンク:https://crystalkay.lnk.to/lovemyselfPR

作詞・作曲:Misako Sakazume

編曲 : UTA

Produce : Crystal Kay





■25周年記念アナログレコード「Love Myself」

2024年12月21日(土) ライブ会場限定先行発売

※<CK ニーゴー〜25TH ANNIVERSARY>ライブ会場限定特典あり

2024年12月23日(月)12:00(予定) UNIVERSAL MUSIC STORE限定発売

【完全数量限定盤(1LP)】TYJT-59011 3,000 円(税込)

▼A Side

1. Love Myself

2. That Girl

▼B Side

1. Gimme Some / Crystal Kay & Daichi Yamamoto

2. No Pressure / Crystal Kay & VivaOla

■<Crystal Kay Billboard Live Tour 2024>

▼大阪公演 ※終了

10月28日(月) Billboard Live OSAKA

・1st stage:open 16:30 start 17:30

・2nd stage:open 19:30 start 20:30

10月29日(火) Billboard Live OSAKA

・1st stage:open 16:30 start 17:30

・2nd stage:open 19:30 start 20:30

▼東京公演

11月26日(火) Billboard Live TOKYO

・1st stage:open 16:30 start 17:30

・2nd stage:open 19:30 start 20:30

11月27日(水) Billboard Live TOKYO

・1st stage:open 16:30 start 17:30

・2nd stage:open 19:30 start 20:30

■<Crystal kay 25周年 LIVE『CKニーゴー〜25TH ANNIVERSARY』>

2024年12月21日(土) 神奈川・KT Zepp Yokohama

open16:30 / start17:30

※Special Guest:m-flo (☆Taku Takahashi & VERBAL)

▼チケット

・1Fスタンディング:\7,700 (ブロック指定/入場時別途ドリンク代/税込)

・2F指定:SOLD OUT

https://www.ldh-liveschedule.jp/sys/tour/30078/?_bdld=2K9VzQ.pcWw8YE.1731853332

関連リンク

◆Crystal Kay オフィシャルサイト

◆Crystal Kay レーベルサイト

◆Crystal Kay オフィシャルX

◆Crystal Kay オフィシャルInstagram

◆Crystal Kay オフィシャルTikTok

◆Crystal Kay オフィシャルYouTube チャンネル

「自分自身のチアリーダーになってあげて、自分の幸せは自分次第だから! そんなパワフルなアンセムができました! 「I love myself」を毎日口ずさんでほしいです」とは同曲に関するCrystal Kayのコメント。“自分を愛して”というメッセージを込めた歌詞からも、今の彼女の意思が真っ直ぐに伝わってくるはずだ。12月21日(土)には神奈川・KT Zepp Yokohamaで25周年を記念したライブ<CK ニーゴー〜25TH ANNIVERSARY>を開催。アニバーサリーイヤーを迎えたCrystal Kayに「Love Myself」の制作や現在のモードについて語ってもらった。◆ ◆ ◆──デビュー25周年、おめでとうございます! 25周年という数字に対しては、どんな思いがありますか?Crystal Kay:そうですね……四半世紀?──間違いないですね(笑)。Crystal Kay:ははは。50周年でも63歳なので“まだまだ全然いけるな”とも思うし、けっこう長くやってきたなとも思うし、アッという間な感じもあって。不思議な感覚なんですけど、見える景色が変わってきたなとは思います。音楽の聴かれ方だったり、聴いてくれてる人たちの世代だったり、いろんなチェンジを体験してきたなって。──デビュー年の1999年はまだCDの時代ですから。Crystal Kay:CDとかMDの時代でしたね。今はストリーミングで世界中の人に聴いてもらえるようになって。小さい頃から“歌は世界”と思っていたから、それがやっと形になったというか。どの地域の人が聴いてくれてるのかもわかりますからね、SNSのDMやコメントで。アメリカだったり、ブラジルやヨーロッパだったり、“みんな、どうやって知ってくれたの?”と思います(笑)。アニメの影響も大きいし、K-POPをきっかけに世界の目がアジアに向いたり、コロナ禍のときにシティポップが流行ったり、いろんな理由があるんだと思います。ミーガン・ジー・スタリオンの曲に千葉雄喜さんが参加して、海外でいきなり知られるようになったり。──“お金 稼ぐ 俺らはスター”(「Mamushi? (feat. Yuki Chiba)」)ですね。Crystal Kay:そうそう。届くまでのスピードがすごく速いし、それを目撃しているのもちょっと不思議で。ミーガンも日本のアニメが大好きなんですよね。──いろんなカルチャーが混ざり合う時代です。Crystal Kay:面白い現象だなって思います。そんななかでしっかりライブもやれていて、イベントにも出て。やっぱり感謝の気持ちが一番大きいですね。──25周年の第一弾シングル「That Girl」は、☆Taku Takahashi (m-flo)プロデュース楽曲でした。Takuさんに依頼したのはどうしてだったんですか?Crystal Kay:25周年の一発目はアンセムにしたくて。Takuはインパクトを作るのが上手いし、久々にお願いしたいなと思いました。一緒にやったのはたぶん10数年ぶりかな? ずっと「やろうよ」と言ってたんだけど、やっとタイミングが合ったという感じですね。──「That Girl」のデモを聴いたときはどんな印象でした?Crystal Kay:すごく良かったんですけど、最初は“ちょっと若いかな”と思ったんですよ(笑)。デモ音源のボーカルが可愛らしい声の女の子だったのもあって、「ちょっと若くない?」となって、Takuと歌詞を書いてもらった栗原暁さん(Jazzin' park)と3人でいっぱい話して。メロディや歌詞も方向性を含めて、「もっとこういうほうがいいかな」とやり取りしたんですよ。私としては「Start Again」(Amazon Originalドラマ『A 2 Z』劇中歌のバラードナンバー)以来の新曲だし、ダンサブルな曲にしたかったんですよね。あとは“なかなかぶっちゃけられない人たちの代わりに私が言う”みたいなことを歌いたくて。自分の気持ちに素直になって、自分をちゃんと好きになれたら他人にも優しく接することができるし、愛してあげられるはず…という大きいテーマもありましたね。──アニバーサリーにふさわしい、ポジティヴな楽曲ですよね。ちなみにTakuさんと交流が始まったのは、いつ頃ですか?Crystal Kay:「Boyfriend -part II-」(2003年1月発表)が最初だったから、20年以上前ですね。m-floにも参加させてもらったし、いろんな曲でご一緒して。Takuはめちゃくちゃ音楽に詳しくて、言ってみたら音楽オタクですね。子供みたいなPlayfulness(遊び心)があって、常に新しいこと、面白いことをやろうとしてるのもずっと変わってない。Takuたちと初めて仕事をしたときは“自分らしさをもっと音に出していいんだな”と思ったし、自信を持たせてもらえた感覚もありました。あとね、Takuが作った曲は全然色褪せないんですよ。何年経ってもカッコいいし、フレッシュな感じがあって。──XGがm-floの楽曲をサンプリングしたり、改めて注目されてますよね。Crystal Kay:そうなんですよ。私自身も曲を作るときはそこを意識していて。もちろん“世界中の人に聴いてもらう” “言葉が通じなくてもノレる” “元気になれる”というのも大事だけど、それプラス、タイムレスな曲にしたいんですよね。Takuの曲はまさにドンピシャなんです。──Crystal Kayさんにとって、タイムレスな楽曲にするためのポイントって何なんでしょう?Crystal Kay:やっぱりメロディかな。トラックに関しては、いろんな時代の要素が入っているのがいいのかも。いろんな人の耳に馴染みがあるというか、誰かにとっては懐かしく感じるだろうし、それを新鮮だなと思う人もいるだろうし。その時代だけの音だけだと面白味がないというのかな。いろんな時代をレペゼンした音を入れることで、しっかり芯が作られるんじゃないかな……すごく上手に言葉にできてる気がする(笑)。──素晴らしい(笑)。そういう音作りをするためには、当然ですけど、音楽の幅広い知識だったり、歴史の流れを知ってないとダメですよね。Crystal Kay:だからTakuみたいな音楽オタクがいいんですよ(笑)。──確かに。「That Girl」の歌詞には“誰といても 何してても / Noって言える私でいたい”というフレーズがありますが、実際にそういう女性になれている感覚もありますか?Crystal Kay:ちょっとずつなってきてると思います! 日本だとどうしても、自分よりも他人のことを気にしたり、考えたり、やってあげちゃう人が多い気がするんですよ。“自分のことはいつケアしてあげるの?”って思うし、「No」と言えるのは大事だと思います。それは迷惑でもなんでもないし、自分自身の健康のためにも必要なので。あと、Boundary(境界)の意識ですよね。──自分の境界をしっかり持つことが大切だと。Crystal Kay:そうそう。私も言えなかったですけどね、以前は。アメリカで育ってたら「No!」みたいな感じだったと思うけど、日本で生まれ育ってるし、メンタリティは日本人なので。20代後半のときにニューヨークで暮らしたときも、それはすごく感じました。言い方が合ってるかわからないけど、ハッタリでも何でも、ガッツがないと先に行けないんですよ。たとえばオーディション番組『アメリカン・アイドル』を見ていても、全然出来てないのに、やる気とガッツで「次のラウンドへ」ということもあって。歌が上手くて可愛い人なんていくらでもいるし、「あなたは何が違うの?」を重要視される。それはすごく勉強になりましたね。当時はちょっと遠慮している部分があったので……今はだいぶ殻が破れましたけど(笑)。◆インタビュー【2】へ──そして2024年第二弾シングル「Love Myself」も、テーマ的には「That Girl」とつながってますね。Crystal Kay:そうですね。たぶん2年くらい前から“Self Loveジャーニー”が始まってるんだと思います。──自分を愛することが大事だと実感した瞬間があった?Crystal Kay:やっぱり恋愛ですね(笑)。それもboundaryなんですよ。“ここから先は来ないで” “そんなことはさせない”というか。それは誰にでも必要なことだと思うし、“Stand up for yourself”というか、胸を張って「私は私のために立ち上がる」と言えることが大事だよねって。それは自分の価値をわかっていないとできないし、それが自分を愛することにつながる。そういう考え方を“きれいごとじゃない?”と思っていたこともあるんだけど、“そういうことか!”と気づきました(笑)。──「Love Myself」の作詞作曲は、代表曲「恋におちたら」を手がけたMisako Sakazumeさん。Crystal Kay:Sakazumeさんに書いてもらったのは「幸せって」(2018年6月発表)以来かな。女子同士だし、同世代だし、こういう大事なメッセージを届けてくれるのはやっぱり彼女だなと思って、「ここはSakazumeさんじゃないですか」と自分から提案しました。こちらからの注文としては、「一緒に歌える」「みんなで歌える」ということくらいかな。カラオケでも歌いたくなるように、音程もそんなに高くないんですよ。──デモ音源を聴いたときはどう感じました?Crystal Kay:やっぱりシーンを作るのが上手だなと思いました。メロディもすごく良くて。低いところから始まって、だんだんビルドアップして、最後はバーン!みたいな。初めて聴いたときから「めっちゃいいね!」ってみんなで盛り上がってました。そこから「アレンジどうする?」という話になったんですけど、今のサウンドに辿り着くまでにかなり時間がかかったんですよ。私としてはディスコファンクっぽい感じにしたかったんですけど、ビートのパターンによっても全然変わるし、「どれくらいの時代感にする?」ということだったり、「これだとtoo muchかな」みたいなこともあって、バランスを取るのが大変で。最終的にUTAくんにお願いすることになって、今の形になりました。それも、たまたまだったんですけど。──どういうことですか?Crystal Kay:木梨憲武さんの楽曲(「伝えなくちゃ feat. AI, Crystal Kay, DOUBLE, 福原みほ, Full Of Harmony, 林 和希, JAY‘ED, 松下洸平, Mhiro, 露崎春女」)に参加させてもらったんですけど、レコーディングスタジオにUTAくんがいて。そのときに「こういう曲があるんだけど、アレンジお願いできない?」って話したんですよ。そこからちょっとずつ方向性が見えてきて、「生っぽいグルーヴがほしいね」ということになり、ベース、ギター、ストリングス、ホーンセクションも全部生で録ることになって。オケ録りにも立ち会って、ストリングスの皆さんにも「ここはもうちょっとこんな感じで」みたいなことも言わせてもらったんですよ。すごく大変だったけど、自分が描いていた音に近づいたし、本当にやりがいがありました。──まさにプロデューサーCrystal Kayですね。Crystal Kay:今回はしっかりやらせていただきました。ストリングスの皆さんも本当に素晴らしかったんですよ。その場で変更したら「え?」みたいになりそうだけど、弦楽器をまとめてくれた方がすぐに対応してくれて、本当にありがたかったです。ギターの是永巧一さん、ベースの酒井太くんはビルボードライブでも演奏してくれてるし、私がやりたいことやグルーヴをわかってくれていて。──イメージ通りのサウンドが作れると、歌録りも気持ちよくやれますよね。Crystal Kay:そうなんですよ! 生楽器でレコーディングしたトラックになって歌もめっちゃ変わったし、本当に良かったです。──歌詞もすごくストレートですよね。Crystal Kay:いいですよね。2番の“自分自身を大事にするのは / ナルシストじゃない”もすごくいいラインだなって。この歌詞でちょっと気分がラクになる人もいると思います。──Sakazumeさんとのタッグ、やっぱり最高です。Takuさんと同じく、Crystal Kayさんにとって大切なクリエイターですよね。Crystal Kay:そうですね。SakazumeさんもTakuも、以前よりだいぶオープンな性格になった気がします(笑)。Sakazumeさんと初めて会ったのは、横須賀中央駅だったんですよ。私が18歳で、彼女は大学生だったのかな。「すいません、Crystal Kayさんですよね?」って話しかけられて。その後、「恋におちたら」を歌うことになって…すごいご縁だねってよく話してます(笑)。──20数年後も一緒に音楽をやれているのも素敵です。Crystal Kay:同世代だし、それぞれキャリアを積み重ねて、レベルアップして。また違う景色を見ながら一緒に曲をやれたのはすごく良かったなって思いますね。──12月21日(土)には神奈川・KT Zepp Yokohama でワンマンライブ<Crystal kay 25周年 LIVE『CKニーゴー〜25TH ANNIVERSARY』>が開催されます。Crystal Kay:歌いまくり、踊りまくりの2時間にしたいですね! 昔の曲もやりたいし、ダンサーさんも登場するので、皆さんと一緒に盛り上がりたくて。ビルボードライブでしか私のライブを観たことがない方は“あ、踊るんだ!?”ってビックリするかも(笑)。──デビュー当初の曲、今歌っても“いいな”と思うのでは?Crystal Kay:それはめっちゃあります。自分で言うのもなんですけど、本当にタイムレスだし、すごく好き。それは自分の誇りでもあるし、今歌えていることも嬉しくて。若いときのベビーな自分の歌もいいけど(笑)、今のほうが深みがある表現ができてるんじゃないかな。──以前のインタビューで、「初期の楽曲をアップデートさせたアルバムを作りたい」とおっしゃってましたけど、そのプロジェクトは進行中ですか?Crystal Kay:それもやっているし、25周年イヤーに関連した作品も考えていて。ぜひ楽しみにしていてください!取材・文◎森朋之◆インタビュー【1】へ戻る