ディズニー公式動画配信サービス「Disney+(ディズニープラス)」の「スター」にて、スター オリジナルシリーズ『ガンニバル』シーズン2を独占配信。

シーズン2の配信が心待ちにされる中、2024年11月20日、21日にシンガポールのマリーナベイ・サンズにて、ウォルト・ディズニー・カンパニーの今後公開予定の劇場作品と配信予定作品が発表される「ディズニー・コンテンツ・ショーケース 2024」が開催されました。

メディアの期待が高まる中、『ガンニバル』シーズン2から柳楽優弥氏と笠松将氏がシンガポールの地に降り立ち、開催初日となる、20日にブルーカーペットイベントが実施されました!

「ディズニー・コンテンツ・ショーケース APAC 2024」Disney+(ディズニープラス)『ガンニバル』シーズン2 ブルーカーペットイベント

「ディズニー・コンテンツ・ショーケース APAC 2024」イベント詳細

実施日:2024年11月20日(水)〜21日(木)

イベント会場 :シンガポール マリーナベイ・サンズ

登壇者(敬称略):柳楽優弥、笠松将

累計発行部数370万部を超える、二宮正明先生が放つ衝撃のサスペンスコミック「ガンニバル」を、日本を代表するキャスト・スタッフが集結し、ディズニープラス「スター」日本発オリジナルドラマシリーズとして実写化した戦慄のヴィレッジ・サイコスリラー超大作『ガンニバル』

日本のディズニープラスで配信開始後1か月で最も視聴されたアジア発のオリジナルドラマシリーズとなった『ガンニバル』の最終章シーズン2が2025年3月19日(水)より独占配信が決定しました!

シーズン1に続き、監督は片山慎三氏。

脚本家・プロデューサーはアカデミー賞国際長編映画賞に輝いた『ドライブ・マイ・カー』のコンビである大江崇允と山本晃久氏。

柳楽優弥氏、笠松将氏、吉岡里帆氏ら主要キャストの続投も決定しています。

シーズン2の配信が心待ちにされる中、11月20日、21日にマリーナベイ・サンズにて、ウォルト・ディズニー・カンパニーの今後公開予定の劇場作品と配信予定作品が発表される「ディズニー・コンテンツ・ショーケース 2024」が開催されました。

前回の2022年の開催に続き、日本、韓国、オーストラリア、シンガポール、中国、香港、台湾、インドネシア、タイなどアジア各国から500名以上のメディアが集結。

メディアの期待が高まる中、『ガンニバル』シーズン2から柳楽優弥氏と笠松将氏がシンガポールの地に降り立ちました。

開催初日となる20日にはブルーカーペットイベントを実施。

カーペットには、2月14日公開のマーベル・スタジオ最新作『キャプテン・アメリカ:ブレイブ・ニュー・ワールド』の主演アンソニー・マッキー氏をはじめ、日本と韓国作品のキャストが登場。

大きな盛り上がりを見せたカーペットに柳楽氏と笠松氏が登場し、現地につめかけたメディアとファンとの交流を楽しみました。

『ガンニバル』シーズン2 プレゼンテーション

翌日21日には、『ガンニバル』シーズン2のプレゼンテーションが実施され、世界初解禁となるティザー予告とキービジュアルがお披露目となりました。

会場全体を飲み込むほどの怒涛の映像が終わった興奮冷めやらぬ中、柳楽優弥氏、笠松将氏が登場!

冒頭、2022年に韓国 釜山にて開かれた「アジアコンテンツ&グローバル OTT アワード」にて、これまでのキャリアの功績と『ガンニバル』での活躍を評価されアジアエクセレンスアワードを受賞した柳楽氏への賛辞が贈られました。

柳楽氏は

ありがとうございます!

と感謝を述べつつ、

この作品はサスペンススリラーというところが重要で、日本人が持つ、思ったことを全て口にしないところが良く働いたり、時には怖く働いたりする多面性が面白いポイントだと思っています。

と日本人特有の気質がテーマのひとつとなっており、大きな魅力であることを語りました。

笠松氏は

シーズン2では後藤家の歴史を詳しく知ることができます。

とあるキャラクターの人生を深掘りするストーリーを知ることで、見方がガラッと変わるので、すごく面白くなっていると思います。

とシーズン2で明らかになる後藤家の過去を見どころに挙げました。

そして、配信を心待ちにするファンに向けて、柳楽氏は

日本には様々な名作がありますが、ディズニープラスから日本ドラマとしてニューエラ“新時代”となる作品になっていると思います!

『SHOGUN 将軍』に続くような、先陣を切って、日本のドラマを盛り上げていきますのでお楽しみにしていてください!

と、より一層期待が膨らむコメントを残し、場内からはそれに応えるようにこの日一番の大歓声が巻き起こりました。

そして、韓国コンテンツのプレゼンテーションも終了し、最後に「ミッキーマウス」がサプライズ登場。

柳楽氏、笠松氏らとの記念撮影を行いました。

『ガンニバル』シーズン2 あらすじ

原作:『ガンニバル』二宮正明(日本文芸社刊)

配信:ディズニープラス「スター」で 2025年3月19日(水)より独占配信

監督:片山慎三、佐野隆英、大庭功睦

脚本:大江崇允

プロデューサー:山本晃久、半田健

アソシエイトプロデューサー:山本礼二

出演:柳楽優弥、笠松将、吉岡里帆、高杉真宙、北香那、杉田雷麟、山下リオ、田中俊介、志水心音、吉原光夫、六角精児、中村梅雀、倍賞美津子

この村を、喰ってやる――。

終わらせる、すべてを。「この村では、人が喰われるらしい」

美しい村に隠された恐ろしい噂の真相を突き止めた駐在・阿川大悟。

この異常な村で脈々と受け継がれてきた“呪い”を断ち切ろうと大悟が立ち上がるとき、村を治める後藤家と警官隊、それぞれの思惑が絡み合う狂乱の戦いが始まります…。

閉ざされた村社会で常識が揺るがされるヴィレッジ・サイコスリラー超大作、ついに完結!

『ガンニバル』シーズン2の柳楽優弥氏と笠松将氏がブルーカーペットイベントとプレゼンテーションに登場。

『ガンニバル』シーズン2は、ディズニープラス「スター」にて2025年3月19日より独占配信開始です。

