EXILE NESMITHが監修を務めた特別メニューが、大阪府のJA全農直営飲食店舗『和牛とごはん 焼肉じゅん 大阪ドームシティ店』にて12月1日~10日に提供される。

NESMITHは、JA熊本経済連『くまもと黒毛和牛「和王」』の広報大使を務めている。今回のコラボ企画は、『EXILE THE SECOND LIVE TOUR 2024“THE FAR EAST COWBOYZ”~THE ENCORE~』が12月3日に大阪城ホールで開催されることを記念して、JA熊本経済連とともに行う。NESMITHが監修した特別メニューは、熊本県が誇る黒毛和牛 『和王』と県産野菜をふんだんに使用した“和さもんプレート”など、熊本食材にこだわって開発されており、ランチタイムに数量限定で提供される。

今回は、メニュー名もNESMITHが考案し、地元 熊本をこよなく愛するNESMITHならではの熊本弁を使用したネーミングに。メインの和王ローストビーフ“和さもんプレート”は、熊本の方言で“新しい物好き”を意味する“わさもん”と和王の“和”をかけており、これから出荷の本番を迎える熊本県オリジナルいちご『ゆうべに』をソースに使用した新しい一品に仕上がっている。また、これまでもコラボ企画を実施する中で、NESMITHが何度も作りたいと熱望していた和王とのコラボメニュー“ミルフィーユカツ”が初登場する。

さらに、NESMITHがメニューを考案している様子や、試食会の様子をLDHの動画が視聴できるコンテンツサービス『CL』にて配信予定。フェア開催にあたり、JA熊本経済連との検討会議の様子や、会議で提案したメニューを実現できるか、コラボ先のJA熊本経済連や焼肉じゅんとの試食会の様子を視聴できる。

なお、同店では、本企画のほかにも、12月1日~2025年1月6日に『熊本県産 和牛とお米のフェア』を実施しており、和王とブランド米『くまさんの輝き』を提供する予定とのことだ。

・EXILE NESMITH コメント

EXILE NESMITHです。以前にも「EXILE NESMITH×JA熊本経済連」という取り組みでコラボをさせていただきましたが、今回このコラボ企画を、大阪にあります「和牛とごはん 焼肉じゅん 大阪ドームシティ店」さんと行わせていただきます!僕が広報大使を務めるくまもと黒毛和牛「和王」をはじめとした熊本県産の食材をふんだんに使ったオリジナルメニューを考案させていただいたので、ぜひ熊本を思う存分楽しんでいただけたらと思います!

