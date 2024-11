オルビスのの体験特化型施設「SKINCARE LOUNGE BY ORBIS」にて、2024年11月21日(木)〜12月25日(水)まで開催中なのがクリスマス期間限定イベント「ORBIS CHRISTMAS PARTY collaboration with HOHOEMI」。イラストレーターのHOHOEMIさんの世界観とクリスマスムードがぎゅっと詰まった楽しいイベントをいち早く体験してきました!

入り口を入ると目を惹くのが、キュートなクリスマスのディスプレイです。HOHOEMIさんとのクリスマスコラボレーションボトルを中心に、ポップな世界観が広がっています。このクリスマスコラボレーションボトルは購入可能。人気サービスの「CREATE BOTTLE」では、通常のデザインボトルに加え、描き下ろしデザインもラインナップ!「オルビスユー エッセンスローション」のつめかえ用ボトル、「オルビスユー ドット エッセンスローション」のつめかえ用ボトルの全4種が販売されています。会場にはさまざまなシーンに合わせたおすすめのクリスマスギフトの提案も。SNSでも人気のヘアケアももちろんセットでチェックできます。SNSのフォローや投稿で参加できるのが「SELECT RIBBON」です。リボンを引くと当たるのは、オルビスユーシリーズのローションやサンプル。実際に挑戦してみると、「オルビスユー エッセンスローション」の現品が当たりました!体験型プレゼントが当たるのは「LUCKY WALL CARD」です。好きなカードを1枚選ぶと「SKINCARE LOUNGE BY ORBIS」の体験型プレゼントやクーポンが当たります。スキンチェックや、マッサージ体験、さらに会場2階で行っているスキンケアサロンの割引チケットなども当たるので見逃せません。オルビス商品や限定ドリンク・フードを購入すると参加できるのがHOHOEMIさんの描き下ろしイラストシールが当たる「HOHOEMIガチャ」。シールは全6種です。こちらも忘れずに参加したいですね。常設のJUICE BARではクリスマス限定ドリンクとフードの販売も行われていました。フランボワーズをメインにアーモンドミルクと合わせたドリンク「Framboise(フランボワーズ)」。ミルクとフランボワーズの甘酸っぱさが合わさり、柔らかくもさっぱりとした冬にぴったりなドリンクでした。話題のチーズケーキ「CHEESE WONDER(チーズワンダー)」がここで食べられるのも嬉しいですね。通常フレーバーに加えて、期間中に限定フレーバーも追加で登場するということ。ワクワクするクリスマスシーズン。肌にも心にも優しいクリスマスイベントに注目です!「ORBIS CHRISTMAS PARTY collaboration with HOHOEMI」イベント概要実施期間:2024年11月21日(木)〜12月25日(水)営業時間:10:00〜20:00会場:〒107-0062 東京都港区南青山 5-7-1 「SKINCARE LOUNGE BY ORBIS」参加条件:事前予約なしでどなたでも自由にご参加いただけます。※混雑状況により、お待ちいただく場合がございます。※イベント・ワークショップ・フェイシャルトリートメント体験は事前予約制になります。