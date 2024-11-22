ËÌÌîÀ¿à¿ÆÍ§á·Ë¿ý¡¹¤µ¤ó¤ò¶ØÃÇ¥¸¥ç¡¼¥¯¤ÇÄÉÅé¡Ö¤¢¤Á¤é¤ÎÀ¤³¦¤Ç¥¥À¡¦¥¿¥í¡¼ÀèÀ¸¤Î¥º¥é¤ò¡Ä¡×
¡¡¥¿¥ì¥ó¥È¡¦ËÌÌîÀ¿¤¬£²£²Æü¡¢¼«¿È¤¬¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¡¼¤òÌ³¤á¤ë£Ã£Â£Ã¥é¥¸¥ª¡ÖËÌÌîÀ¿¤Î¥º¥Ð¥ê¡×¤Ç¡¢£²£°Æü¤Ë£¶£´ºÐ¤ÇË´¤¯¤Ê¤Ã¤¿Íî¸ì²È¡¦·Ë¿ý¡¹¤µ¤ó¤ò¼Å¤ó¤À¡£
¡¡¿ý¡¹¤µ¤ó¤È¤Ï¶î¤±½Ð¤·»þÂå¤«¤éÃç¤¬ÎÉ¤«¤Ã¤¿ËÌÌî¤Ï¡Ö»ä¤Î¿ÆÍ§¤Ç¤¢¤ë·Ë¿ý¡¹¤¬Ë´¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤Æ¡×¤ÈÀÚ¤ê½Ð¤·¤¿¡£
¡¡¿ý¡¹¤µ¤ó¤Ï£±£°·îËö¤ËÅÝ¤ì¡¢µßµÞÈÂÁ÷¤µ¤ì¤¿¡£ËÌÌî¤Ï¡¢Æ±¤¸¤¯¶î¤±½Ð¤·»þÂå¤«¤é¤Î¿ÆÍ§¤Ç¤¢¤ë²ÅÌçÃ£É×¤«¤é£±£°·î£²£¸Æü¤ËÍÆÂÖ¤òÊ¹¤¤¤¿¤½¤¦¤Ç¡¢¡Ö½¸Ãæ¼£ÎÅ¼¼¤Ëº£¤¤¤Æ¤ë¤±¤É¡¢¤È¤ê¤¢¤¨¤ºº£¤Î¤È¤³¤íÌ¿¤ËÊÌ¾õ¤Ï¤Ê¤¤¤È»×¤¦¤±¤É¡¢½¸Ãæ¼£ÎÅ¼¼¤Ê¤ó¤ÇÍ½ÃÇ¤òµö¤µ¤ó¤«¤é¡×¤È¸À¤ï¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¤¿¤À¤½¤Î£³Æü¸å¤Ë¤Ï¡¢½¸Ãæ¼£ÎÅ¼¼¤«¤é°ìÈÌÉÂÅï¤Ë°Ü¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦Êó¹ð¤¬¤¢¤Ã¤¿¤½¤¦¤Ç¡Ö¤Û¤Ê¡¢¤è¤«¤Ã¤¿¤ó¤ä¡£¤â¤¦¿´ÇÛ¤¹¤ë¤Ê¤¢¡¢¸À¤¦¤Æ¤¿ÌðÀè¤Ê¤ó¤Ç¡£¤â¤¦¥Ó¥Ã¥¯¥ê¤·¤Þ¤·¤¿¤ï¡×¤ÈÆÍÁ³¤Îë¾Êó¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡º£Ç¯¤Ï¿ý¡¹¤µ¤ó¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢À¾ÅÄÉÒ¹Ô¤µ¤ó¤ä¥¥À¡¦¥¿¥í¡¼¤µ¤ó¡¢·Ë¤¶¤³¤Ð¤µ¤ó¤Ê¤ÉËÌÌî¤ÈÃç¤¬ÎÉ¤«¤Ã¤¿¿Í¤¬¼¡¡¹¤ËË´¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£¡Ö¥ª¥ì¤ÎÂç¹¥¤¤ä¤Ã¤¿¿Í¤¬¥Û¥ó¥È¤Ë¡¢¤³¤Î£±Ç¯¤Ç¤³¤ó¤Ê¤ËË´¤¯¤Ê¤ó¤Î¤Ã¤Æ»×¤¦¤È¡¢¤½¤ó¤ÊÇ¯²ó¤ê¡¢¤¢¤ó¤Í¤ó¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¡Ä¡×
¡¡¤µ¤é¤Ë¿ý¡¹¤µ¤ó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¤¢¤Á¤é¤ÎÀ¤³¦¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤é¡¢¡Ê¤ä¤·¤¡Ë¤¿¤«¤¸¤ó¤µ¤ó¤È¾å²¬¡ÊÎ¶ÂÀÏº¡Ë»Õ¾¢¤È¡Ê¾ÐÊ¡Äâ¡Ë¾ÐÉÓ¤È·Ë¿ý¡¹¤Î£´¿Í¤Ç¡¢¤Þ¤¢¥¥ÀÀèÀ¸¤Î¥º¥é¤ò¼è¤Ã¤Æ¤ë¤ó¤ä¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤¦»×¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¶ØÃÇ¤Î¥¸¥ç¡¼¥¯¤ò°ìÈ¯¡£¡ÖÂ¿Ê¬¡¢º£¤Î¤Ç¿ý¤µ¤ó¡¢¤ï¤í¤Æ¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£