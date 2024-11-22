阪神タイガース カレンダー 2025 （壁掛けタイプ）

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　阪神は22日、「阪神タイガースカレンダー2025（壁掛けタイプ）」が11月23日（土・祝）から発売すると発表した。

　24年シーズンの主力選手のベストショットを大胆かつ繊細にデザイン。FA宣言した大山悠輔が4月、原口文仁は8月に登場する。

　通信販売での注文は阪神コンテンツリンクオンラインショップ、阪神タイガース公式オンラインショップで受付中。「阪神タイガース デスクカレンダー 2025(卓上タイプ)」、「阪神タイガース マスコットカレンダー 2025(卓上タイプ)」は引き続き発売中。

▼ ページ構成

1月：藤川球児監督

2月：ゲラ、ビーズリー

3月：近本光司

4月：岩崎優、大山悠輔

5月：佐藤輝明、中野拓夢、森下翔太

6月：梅野隆太郎、西勇輝、坂本誠志郎、大竹耕太郎

7月：才木浩人、村上頌樹、桐敷拓馬、石井大智

8月：糸原健斗、原口文仁、木浪聖也、渡邉諒

9月：青柳晃洋、高橋遥人、小幡竜平、前川右京

10月：伊藤将司、漆原大晟、島本浩也、富田蓮、岡留英貴

11月：熊谷敬宥、井上広大、島田海吏、小野寺暖、植田海、野口恭佑

12月：その他選手、マスコット

　