阪神、壁掛けタイプの2025年カレンダーを11月23日から発売
阪神は22日、「阪神タイガースカレンダー2025（壁掛けタイプ）」が11月23日（土・祝）から発売すると発表した。
24年シーズンの主力選手のベストショットを大胆かつ繊細にデザイン。FA宣言した大山悠輔が4月、原口文仁は8月に登場する。
通信販売での注文は阪神コンテンツリンクオンラインショップ、阪神タイガース公式オンラインショップで受付中。「阪神タイガース デスクカレンダー 2025(卓上タイプ)」、「阪神タイガース マスコットカレンダー 2025(卓上タイプ)」は引き続き発売中。
▼ ページ構成
1月：藤川球児監督
2月：ゲラ、ビーズリー
3月：近本光司
4月：岩崎優、大山悠輔
5月：佐藤輝明、中野拓夢、森下翔太
6月：梅野隆太郎、西勇輝、坂本誠志郎、大竹耕太郎
7月：才木浩人、村上頌樹、桐敷拓馬、石井大智
8月：糸原健斗、原口文仁、木浪聖也、渡邉諒
9月：青柳晃洋、高橋遥人、小幡竜平、前川右京
10月：伊藤将司、漆原大晟、島本浩也、富田蓮、岡留英貴
11月：熊谷敬宥、井上広大、島田海吏、小野寺暖、植田海、野口恭佑
12月：その他選手、マスコット
24年シーズンの主力選手のベストショットを大胆かつ繊細にデザイン。FA宣言した大山悠輔が4月、原口文仁は8月に登場する。
通信販売での注文は阪神コンテンツリンクオンラインショップ、阪神タイガース公式オンラインショップで受付中。「阪神タイガース デスクカレンダー 2025(卓上タイプ)」、「阪神タイガース マスコットカレンダー 2025(卓上タイプ)」は引き続き発売中。
1月：藤川球児監督
2月：ゲラ、ビーズリー
3月：近本光司
4月：岩崎優、大山悠輔
5月：佐藤輝明、中野拓夢、森下翔太
6月：梅野隆太郎、西勇輝、坂本誠志郎、大竹耕太郎
7月：才木浩人、村上頌樹、桐敷拓馬、石井大智
8月：糸原健斗、原口文仁、木浪聖也、渡邉諒
9月：青柳晃洋、高橋遥人、小幡竜平、前川右京
10月：伊藤将司、漆原大晟、島本浩也、富田蓮、岡留英貴
11月：熊谷敬宥、井上広大、島田海吏、小野寺暖、植田海、野口恭佑
12月：その他選手、マスコット