Âë¡¦»³ÀîÊæ¹â¡¢ÊÝÎ±¤Î°¦Äï»Ò¤Ë¤Ï¡Ö¥Î¡¼¥³¥á¥ó¥È¡×¡¡25ºÐ¤Ë°ÛÎã¤ÎÃíÊ¸¡Ä¤¢¤¨¤Æ¡È¼¸Ó£¡É
»³ÀîÊæ¹â¤Ï·ÀÌó¹¹²þ¡ÄÆ±Æü¤ËÊÝÎ±¤·¤¿¥ê¥Á¥ã¡¼¥É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ÀµÚ¤·¤¿
¡¡¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤Î»³ÀîÊæ¹âÆâÌî¼ê¤¬22Æü¡¢¤ß¤º¤ÛPayPay¥É¡¼¥à¤Ç·ÀÌó¤ò¹¹²þ¤·¤¿¡£²ñ¸«¤Ç¤Ï»³Àî¤ËÀè¤ó¤¸¤Æ¹¹²þ¸ò¾Ä¤ËÎ×¤à¤â¡¢ÊÝÎ±¤·¤¿¡È°¦Äï»Ò¡É¤Î¥ê¥Á¥ã¡¼¥ÉÆâÌî¼ê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¥Î¡¼¥³¥á¥ó¥È¤Ç¤¤¤¤¤Ç¤¹¤«¡×¡£¤½¤ì¤Ç¤â¡Ö¥á¥¸¥ã¡¼¥ê¡¼¥°¤ÎÄºÅÀ¤ËÎ©¤Æ¤ë¥Ý¥Æ¥ó¥·¥ã¥ë¤Ç¤¹¡×¤È°¦¤Î¤¢¤ë¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÁ÷¤Ã¤¿¡£
¡¡¼«¼ç¥È¥ì¤â°ì½ï¤Ë¹Ô¤¦¤Ê¤É¡È»³Àî½Î¡É¤ÎÌç²¼À¸¤Ç¤â¤¢¤ë¥ê¥Á¥ã¡¼¥É¤Ï¤³¤ÎÆü¡¢·ÀÌó¹¹²þ¸ò¾Ä¤ËÎ×¤ß¡¢ÊÝÎ±¤·¤¿¡£º£µ¨¤Ï7Ç¯ÌÜ¤Îº£µ¨¤Ï15»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·¤ÆÂÇÎ¨.226¡¢0ËÜÎÝÂÇ¡¢1ÂÇÅÀ¤Ë½ª¤ï¤Ã¤¿¡£¥¦¥¨¥¹¥¿¥ó¡¦¥ê¡¼¥°¤Ç¤Ï18ËÜÎÝÂÇ¤òÊü¤Á¡¢5Ç¯Ï¢Â³¤ÇËÜÎÝÂÇ²¦¤ò³ÍÆÀ¤¹¤ë¤Ê¤ÉÃ¯¤â¤¬Ç§¤á¤ë¥Ý¥Æ¥ó¥·¥ã¥ë¤òÈë¤á¤Æ¤¤¤ë¡£º£µ¨¤ÎÇ¯Êð¤Ï1000Ëü±ß¤À¤Ã¤¿¡£¡Ê¶â³Û¤Ï¿äÄê¡Ë
¡¡¥ê¥Á¥ã¡¼¥É¤ÏÊóÆ»¿Ø¤ÎÁ°¤Ë»Ñ¤ò¸«¤»¤º¡£µåÃÄ¤òÄÌ¤·¤Æ¡ÖµåÃÄ¤«¤é¤¤¤¿¤À¤¤¤¿É¾²Á¤È´üÂÔ¤Ë¼«Ê¬¼«¿È¤¬¥Ï¥ó¥³¤ò²¡¤¹³Ð¸ç¤¬·è¤Þ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¥Ï¥ó¥³¤ò²¡¤¹»þ¤Ï1Ç¯´Ö¤ä¤êÄÌ¤¹³Ð¸ç¤Ç²¡¤·¤¿¤¤¤Î¤Ç¡¢¤â¤¦¤Á¤ç¤Ã¤È¹Í¤¨¤¿¤¤¡×¤È¤Î¥³¥á¥ó¥È¤ò»Ä¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡»³Àî¤Ï¥ê¥Á¥ã¡¼¥É¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÌä¤ï¤ì¤ë¤È¡Ö¥Î¡¼¥³¥á¥ó¥È¤Ç¤¤¤¤¤Ç¤¹¤«¡×¤È¤·¤Ê¤¬¤é¤â¡ÖÈà¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Î¥³¥á¥ó¥È¤À¤±¤ÇËÜ¤ò½Ð¤»¤ë¤Î¤Ç¡£²¿²ó¤âÊ¹¤«¤ì¤Æ¡Ä¡Ä¡£¼«Ê¬¤ÇÏÃ¤»¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¡£¥Ý¥Æ¥ó¥·¥ã¥ë¤Ï¡¢¥á¥¸¥ã¡¼¥ê¡¼¥¬¡¼¤Ç¤¹¤è¡£¥á¥¸¥ã¡¼¥ê¡¼¥°¤ÎÄºÅÀ¤ËÎ©¤Æ¤ë¥Ý¥Æ¥ó¥·¥ã¥ë¤Ç¤¹¡×¤È¸ÀµÚ¤·¤¿¡£
¡Ö¤¿¤À¤ß¤Ê¤µ¤ó¤´Â¸ÃÎ¤ÎÄÌ¤ê¡¢ºÇ½é¤Ë²ñ¤Ã¤¿»þ¤è¤ê¤Ï¤À¤¤¤Ö¤³¤¦¡ÊÀ®Ä¹¡Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤±¤É¡¢¤É¤¦¤·¤¿¤é¤¤¤¤¤ó¤Ç¤·¤ç¤¦¤Í¡£¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£º£Æü¤â¤´ÈÓ¤Ë¹Ô¤¤Þ¤¹¤±¤É¡¢¤Ï¤¤¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£¥ê¡¼¥°2´§²¦¤Î»³Àî¤Ï¡¢¼«¿È¤ÈÆ±¤¸²Æì½Ð¿È¤Î25ºÐ¤Ë´üÂÔ¡£°¦¤Î¤¢¤ë¡È¼¸Ó£·ãÎå¡É¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¡ÊFull-CountÊÔ½¸Éô¡Ë