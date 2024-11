2024年11月20日・ 21日の2日間にわたりシンガポールのマリーナベイ・サンズで開催された「ディズニー・コンテンツ・ショーケース APAC 2024」

「ディズニー・コンテンツ・ショーケース APAC 2024」Disney+ (ディズニープラス)日本・韓国 最新ラインナップ

左上から:『ノックオフ』、『パイン ならず者たち』、『ハイパーナイフ 闇の天才外科医』、『トリガー ニュースの裏側』、『照明店の客人たち』、『ナインパズル』、『BULLET/BULLET』、『ディズニー ツイステッドワンダーランド ザ アニメーション』、『ガンニバル』シーズン 2、『キャッツ アイ』、『メダリスト』、『ワンダンス』

ウォルト・ディズニー・カンパニーが「ディズニー・コンテンツ・ショーケース APAC 2024」にて、アジア太平洋地域(APAC)を代表するキャストやクリエイターと共にお届けするオリジナル作品の最新ラインナップを一挙公開しました。

会場ではディズニープラスで独占配信する新作発表や、初公開映像を続々とお披露目。

日本や韓国のトップスターが揃う豪華なステージで、ディズニーが誇る圧倒的なクリエイティブ・エクセレンスを示しました。

イベントでは、ロウン氏とシン・イェウン氏主演の新作韓国ドラマ『濁流』、チ・チャンウク氏とド・ギョンス氏主演の『捏造された都市』、チョン・ジヒョン氏、カン・ドンウォン氏、ジョン・チョーが出演する『北極星』、そしてヒョンビン氏とチョン・ウソン氏が主演する『メイド・イン・コリア』に関する最新情報を発表。

さらに、『ムービング』や『照明店の客人たち』でディズニーと作品を手がけるクリエイター、カンフルとの最新作『ムービング』シーズン2が現在制作中であることを発表されました。

2023年に公開され、ディズニープラスおよびHuluで世界的ヒットを記録した『ムービング』

2023年はディズニープラスで全世界のローカルオリジナル作品で第1位となり、これまでに10以上の賞を受賞するなど高い評価を受けています。

また、2021年にアジア発のディズニープラスオリジナル作品を制作開始以降、130以上のオリジナル作品が配信され、さまざまな作品が高い評価を獲得しています。

2023年、米国以外の地域で制作されたディズニープラス独占配信作品のうち、視聴回数に基づく指標で高いエンゲージメントを記録した作品トップ15のうち、9作品に韓国ドラマがランクイン。

2024年はアクションドラマ『殺し屋たちの店』が APACで最も視聴されたシリーズとなり、韓国作品の人気が顕著です。

日本発のアニメも引き続き人気を集め、『東京リベンジャーズ』シーズン2や『ドラゴンボール』の作者・鳥山明先生原作の『SAND LAND: THE SERIES』などが視聴者からから高い支持を得ています。

また、BTSの JIMIN氏とJUNG KOOK氏が出演するトラベルリアリティショー『Are You Sure?!』は、APACで最も視聴されたバラエティ番組となり、全世界的な人気を記録しています。

ウォルト・ディズニー・カンパニーAPAC オリジナルコンテンツ、エグゼクティブ・バイスプレジデント兼ウォルト・ディズニー・ジャパン株式会社 代表取締役社長 キャロル・チョイ氏は、

アジアから世界中へ発信される素晴らしい作品は、いまや世界中のどんな視聴者にも選ばれる最高のエンターテイメントとして定番となりました。

世界中で共感を呼び、熱狂的なファンを築くワールドクラスの作品がアジアに集まっています。

ディズニーのコンテンツ戦略は、アジアから才能あるクリエイターとエンターテイメント界においてトップクラスの出演者とともに、厳選された最高峰のオリジナル作品をお客様にお届けし続けることです。

とコメント。

キャロル・チョイ氏は続けて、

『SHOGUN 将軍』の世界的な成功から、視聴者の心を動かす作品は、言語や形式の通念を超えてどんなところからも生まれる可能性があることを実感しました。

そうした作品づくりの核心には、卓越した制作体制と大胆なオーセンティシティへの挑戦が求められます。

深い物語の伝統や豊かな文化、そしてジャンルに富んだオリジナル作品を手がけることにより、アジアから世界中の最高のストーリーテラーを刺激し、機会を創出することで未来の作品づくりのインスピレーションの場となれることを確信しています。

とコメントされました。

そんな「ディズニー・コンテンツ・ショーケース APAC 2024」で発表された作品を紹介していきます。

日本発 ディズニープラス 配信作品

今回、『BULLET/BULLET』『ディズニー ツイステッドワンダーランド ザ アニメーション』などの豪華アニメのラインナップに続き、新たに『キャッツ アイ』の制作を発表。

さらに、APAC の実写作品として初めてシーズン継続が決定した日本発オリジナルシリーズの『ガンニバル』シーズン2も、2025年3月19日からディズニープラスで独占配信することが発表されました。

さらに日本作品の強化にあたり、日本テレビと協力し日本のトップアイドルグループ Snow Man が出演する、新しいトラベルリアリティショー『旅する Snow Man』(仮)の配信を発表。

日本発の作品ラインナップを拡充し、多くの視聴者が求めるバラエティ作品への期待に応えるべく、ディズニー、日本テレビ、そしてSTARTO ENTERTAINMENTの3社が協力し、日本から世界に通用する才能あるタレントにスポットライトを当てられることに期待します。

『メダリスト』

ディズニープラス「スター」2025年1月配信

スケーターとして挫折した青年・明浦路司が出会ったのは、フィギュアスケートの世界に憧れを抱く少女・結束いのり。

リンクへの執念を秘めたいのりに突き動かされ、司は自らコーチを引き受けます。

才能を開花させていくいのりと、指導者として成長していく司。

タッグを組んだ二人は栄光の“メダリスト”を目指します!

『戦隊大失格 2nd season』

ディズニープラス「スター」で 2025年4月より全話見放題

敗け続けの人生に終止符を打つため一人「打倒大戦隊」を掲げた悪の怪人軍団の下っ端“戦闘員 D”桜間日々輝に擬態したDは入隊試験を見事突破!

大戦隊への本格潜入が始まります!

怪人幹部ぺルトロラに阻まれたもののブルーキーパー討伐に成功。

極秘ミッションを遂行するグリーン部隊に配属されたD、無論次の標的はグリーンキーパー!

一方、ブルーキーパーを失った大戦隊内には疑念が立ち込め、徐々に一般市民の信頼を落としていたー大戦隊の闇が迫るセカンドシーズンがついに開幕します。

戦闘員Dは運命を変えることが出来るのでしょうか?!

『ワンダンス』

ディズニープラス「スター」で2025年SVOD独占配信

自分の気持ちを上手く表現できない、吃音(きつおん)症の高校生・小谷花木(カボ)。

そんな彼が惹かれたのは、周りの目を気にせずダンスを追い求める同級生・湾田光莉(ワンダ)。

“なんか、自由になれる感じがするー”音楽によって引き出される、感情、生い立ち、コンプレックスー 言葉の要らない“フリースタイル“な表現を求めて、未経験のダンスの世界に挑みます!

『BULLET/BULLET』

ディズニープラス「スター」で2025年夏独占配信

文明が崩壊した近未来。

少年ギアは、ロボット Qu-0213 とシロクマと共に、不当に奪われた品を取り返す、盗み屋を営んでいました。

ある日、謎の少女ノアからの依頼をきっかけに、凶悪な殺し屋達に追われる事に。どうやらギアが盗んだのは、この世界を揺るがす「秘密」のようでー。

鬼才・朴性厚監督が世界に放つノンストップアクションアニメです。

『ディズニー ツイステッドワンダーランド ザ アニメーション』

ディズニープラスで2025年10月より独占配信

ディズニー作品に登場するヴィランズ<悪者たち>の魅力にインスパイアされたキャラクターが織りなす学園アドベンチャーゲーム『ディズニーツイステッドワンダーランド』

「黒執事」を代表作とする漫画家・枢やな先生が原案・メインシナリオ・キャラクターデザインを手がけたことやディズニーヴィランズという唯一無二のエッセンスと魔法士養成学校を舞台とした作り込まれた世界観が大きな話題となり「Google Play ベスト オブ 2020」クリエイティブ部門大賞など数々の賞を受賞。

2023年には初のファンイベント「ディズニーツイステッドワンダーランド Fes.」2023が開催され、さらなるファンの拡大を見せています。

そして2025年、これまでのコミカライズ、ノベライズに続くメディア化となる、アニメ化プロジェクトがついに始動!

ディズニープラスにて配信となるのはコミックをベースとしたシーズン 1「エピソード オブ ハーツラビュル」です。

さらに、シーズン 2「エピソード オブ サバナクロー」、シーズン 3「エピソード オブオクタヴィネル」の製作も決定しています。

『キャッツアイ』

ディズニープラス「スター」で2025年独占配信

華麗な盗みやアクション、次女・瞳と刑事・俊夫のスリリングな恋を描くラブコメディ作品として人気を博し、今もなお世界中で様々なメディア展開がされ、多くのファンに愛され続けている伝説的な作品。

その『キャッツ アイ』が、2025年に新たにシリーズアニメ化されます!

『ガンニバル』シーズン 2

ディズニープラス「スター」で2025年3月19日より独占配信

日本のディズニープラスで配信開始後1か月で最も視聴されたアジア発のオリジナルドラマシリーズとなった話題作『ガンニバル』の最終章が開幕。

この村を、喰ってやる――。

終わらせる、すべてを。

「この村では、人が喰われるらしい」

美しい村に隠された恐ろしい噂の真相を突き止めた駐在・阿川大悟。

この異常な村で脈々と受け継がれてきた“呪い”を断ち切ろうと大悟が立ち上がるとき、村を治める後藤家と警官隊、それぞれの思惑が絡み合う狂乱の戦いが始まります…。

閉ざされた村社会で常識が揺るがされるヴィレッジ・サイコスリラー超大作、ついに完結!

『旅する Snow Man』(仮)

ディズニープラスで2025年配信

ディズニープラス初の日本発アンスクリプテッドショーとなる Snow Man のトラベルリアリティショー。

超多忙な日常を離れた Snow Man のメンバーたちが、普段では話せないような本音や夢を語り合いながら、素の姿で思いのままに旅を楽しんでいくというコンセプトの番組です。

韓国発 ディズニープラス独占 配信作品

今回発表された、韓国発のディズニープラス独占配信されるのは全部で10作品。

『濁流』『捏造された都市』『北極星』『メイド・イン・コリア』『ムービング』『照明店の客人たち』などが順次配信されます。

『濁流』

© 2025 Disney and its related entities

ディズニープラス スターで2025年独占配信開始

ロウン氏と

© 2025 Disney and its related entities

シン・イェウン氏主演の新作韓国ドラマ『濁流』

時は朝鮮王朝。

国軍将校になることを夢見る二人の幼なじみは、その夢を実現する前に離ればなれになってしまいます。

異なるそれぞれの道を歩む2人は数年後、ある争いの最中に再会。

対立する二つの軍勢と幼なじみは、互いの命を狙い、争いの解決を目指します。

© 2025 Disney and its related entities

作品には、パク・ソハム氏や

© 2025 Disney and its related entities

パク・ジファンも出演。

© 2025 Disney and its related entities

監督はチュ・チャンミン氏が務めます。

© 2025 Disney and its related entitie

『捏造された都市』

© 2025 Disney and its related entitie

ディズニープラス スターで2025年独占配信開始

チ・チャンウク氏と

© 2025 Disney and its related entitie

ド・ギョンス氏が主演する、現代の韓国を舞台にしたシリーズ『捏造された都市』

無実の罪で不当に投獄された温厚な性格のテジュンの物語です。

ある日突然、自分を罪に陥れた男の情けに委ねられたテジュンは、刑務所行きを免れるには、その男に従うしかないという、歪んだゲームに参加することとなりますが・・・。

© 2025 Disney and its related entitie

『捏造された都市』には、イ・グァンス氏や

© 2025 Disney and its related entitie

チョ・ユンス氏も出演されます。

『照明店の客人たち』

© 2024 Disney and its related entities

ディズニープラス スターで2024年12月4日(水)より独占配信開始

数々の賞レースを席巻した『ムービング』の制作陣が再集結した待望の最新作!

チュ・ジフン氏(「キングダム」『支配種』)やパク・ボヨン氏(「今日もあなたに太陽を〜精神科ナースのダイアリー」)が出演する、暗い路地裏の照明店を訪れるどこか変わった客人たちをめぐる、切なくも温かい人間愛を描いた感動のヒューマンミステリーです。

© 2024 Disney and its related entities

どこかもわからない、暗い街をさまよう人々。

一部の記憶を無くした彼らがいたのは、”生と死の境目”の世界でした。

© 2024 Disney and its related entities

なぜ彼らはこの場所に辿り着いたのか。

そして、元の世界に戻ることはできるのか――。

やがて人々は、彼らの過去、現在、未来の鍵を握る、ある路地裏の照明店へと引き寄せられていきます。

© 2024 Disney and its related entities

主要キャストには、チュ・ジフン氏や

© 2024 Disney and its related entities

パク・ボヨン氏のほか、

© 2024 Disney and its related entities

オム・テグ氏(「遊んでくれる彼女」)や

© 2024 Disney and its related entities

イ・ジョンウン氏(「Miss ナイト & Miss デイ」)も出演。

監督を務めるのは『ムービング』でジョンウォン高校の教師チェ・イルファン役を演じたキム・ヒウォン氏、脚本は原作と同じカンフル氏が務めます。

『トリガー ニュースの裏側』

© 2025 Disney and its related entities

ディズニープラス スターで2025年1月より独占配信開始

キム・ヘス氏(「シュルプ」)、

© 2025 Disney and its related entities

チョン・ソンイル氏(「ザ・グローリー〜輝かしき復讐〜」)主演の、とあるテレビ局の調査報道チームが自分たちを救うために奮闘するドキドキハラハラの社会派ドラマ。

舞台は現代のソウル。

© 2025 Disney and its related entities

自分たちのキャリアをかけ、広告主を恐れることなくさまざまな物議を醸すニュース報道を発信してきた一流の調査報道チームは、とある事件について報道した後、あまりに際どい報道をしてしまったがために職を失う瀬戸際に立たされることになります。

番組、そして自分たちの職を守る方法は1つ。

忽然と姿を消した有名俳優をめぐる20年前の未解決事件を解決すること。

© 2025 Disney and its related entities

与えられたタイムリミットの中、チームの戦いが幕を開けます。

キム・ヘス氏が調査報道番組のチーム長を、チョン・ソンイル氏(「栄光」「わたしたちのブルース)が新人プロデューサーを演じます。

『ハイパーナイフ 闇の天才外科医』

© 2025 Disney and its related entities

ディズニープラス スターで2025年3月より独占配信開始

パク・ウンビン氏(「ウ・ヨンウ弁護士は天才肌」)&ソル・ギョング氏(「ペパーミント・キャンディー」)出演。

天才医師として期待されていた主人公セオクが、彼女をどん底に追い込んだ師匠と再会することから始まる、2人の天才の対決と成長を描いたメディカル・サスペンス。

完璧主義のせいで苦悩していたセオクは、師匠に逆らったことで免許を取り上げられ、路頭に迷うことになります。

キャリアを失い、自分の人生を台無しにした師匠への復讐を誓ったセオクは、人知れず路地裏で手術を続けることに。

© 2025 Disney and its related entities

主人公のセオク役を「ウ・ヨンウ弁護士は天才肌」で一躍人気女優となったパク・ウンビン氏、師匠のドクヒ役を映画界で活躍するベテラン俳優ソル・ギョング氏が演じます。

脚本は、「神のクイズ:リブート」のキム・スンヒ、『クレイジーラブ』や「昼と夜」を手掛けたキム・ジョンヒョン監督です。

『ノックオフ』

© 2025 Disney and its related entities

ディズニープラス スターで2025年独占配信開始

ファン待望の新作でキム・スヒョン氏がコピー商品界の帝王に!?

1997年に起きたアジア通貨危機により失業者となり、違法のブランドコピービジネスに手を染めるようになった主人公ソンジュンが、業界でトップの地位を築いていく2000年代初頭を描いたドラマ。

大企業に勤め、順風満帆な人生を生きてきたソンジュンでしたが、97年のアジア通貨危機により突如失業者となったことで人生プランが狂ってしまいました。

かつての栄光を取り戻そうと必死だったソンジュンは、やがてブランドコピー商品の販売取引に引き込まれていきます。

主人公ソンジュンを演じるのは、「涙の女王」で話題のトップスターキム・スヒョン氏。

さらに、「この恋は不可抗力」で話題のチョ・ボア氏も出演される。

監督は、ドラマ「秘密の森2」のパク・ヒョンソク氏、脚本は「剣の詩」のハン・ジョンフン氏が担当しています。

『ナインパズル』

© 2025 Disney and its related entities

ディズニープラス スターで2025年独占配信開始

キム・ダミ氏(「梨泰院クラス」)&ソン・ソック氏(「カジノ」シリーズ)ら出演の『ナインパズル』

10年前に起きた未解決事件の唯一の目撃者でありプロファイラーのユン・イナと、彼女を容疑者だと疑っている刑事キム・ハンセムが連続殺人事件の秘密を暴いていく本格サスペンスです。

ソウル警察庁科学捜査課犯罪分析チームに所属する主人公のユン・イナは、10年前に叔父が殺害された事件の唯一の目撃者であり、容疑者。

悲劇に見舞われた幼少期を経て、犯罪プロファイラーとして成長したイナは、危険な新事件に真っ先に放り込まれることになりました。

イナと共に事件を捜査するのは捜査一課のエリート刑事キム・ハンセム。謎に包まれたパズルで始まった連続殺人事件の秘密を明かすために奮闘しますが、犯人は警察を翻弄するばかり―。

イナを10年前の殺人事件の容疑者と信じ続けているハンセムも、新たな犠牲者を生むわけにはいかないと互いに協力し捜査することになりますが…。

「梨泰院クラス」で爆発的な人気を博したキム・ダミと『カジノ』シリーズでも大活躍したソン・ソック氏が熱演!

監督は「ナルコの神」で世界的にも評価されたユン・ジョンビン氏です。

『パイン ならず者たち』

© 2025 Disney and its related entities

ディズニープラス スターで2025年独占配信開始

リュ・スンリョン氏(『ムービング』)×ヤン・セジョン氏(「イ・ドゥナ!」) 共演、大ヒットシリーズ『カジノ』の監督が手掛ける、1970年代の韓国を舞台にしたクライム・アクション・シリーズ。

韓国沖で貴重な財宝が発見されたことを機に、ならず者たちがその財宝をめぐり激しい奪い合いを繰り広げる物語です。

漁師が海の底で何世代にもわたって失われていた財宝を発見し、その財宝の一部を持ち帰った漁師たちだが、やがてその財宝が深海に潜るものを待っているという噂が広まっていきます。

そんな中、憂鬱な生活から抜け出したいオ・ヒドンは叔父のオ・グァンソクと手を組み、いち早く財宝を手に入れようとします。

しかし、2 人の計画を知った両家族の間には緊張感が走り…。

果たして、失われた財宝を手に入れるのは誰なのでしょうか―。

『北極星』

ディズニープラス スターで2025年独占配信開始

チョン・ジヒョン氏(「星から来たあなた」)&20年ぶりのドラマ復帰となるカン・ドンウォン氏が出演の、現代の韓国を舞台に、優秀な外交官で元駐米大使のソ・ムンジュと国際特別捜査官のサンホが朝鮮半島の平和を脅かす謎の攻撃の裏に隠された真実を暴こうと奔走する姿を描くスパイ・スリラー。

鋭い頭脳を武器にテロの原因を探る外交官ソ・ムンジュを、映画「猟奇的な彼女」やキム・スヒョン氏との共演で注目を集めたドラマ「星から来たあなた」など数々のヒット作に出演し続ける国民的女優チョン・ジヒョン氏が演じます。

また、秘密のベールに包まれた謎めいた捜査官サンホ役を、モデル出身で、その端麗な容姿を活かし活躍する人気俳優のカン・ドンウォン氏が熱演。

「ベイビー・ブローカー」「新感染半島 ファイナル・ステージ」など昨今は映画を中心に活躍する中、2004 年の「マジック」以来約 20 年ぶりのドラマ出演となり、さらに、本作では製作総指揮としても名を連ねます。

監督は「涙の女王」「シスターズ」「ヴィンチェンツォ」を手掛けるキム・ヒウォン氏。

共同監督に、「犯罪都市 4」などの演出家ホ・ミョンヘン氏。

そして脚本は「別れる決心」のチョン・ソギョンで、キム・ヒウォン監督とは「シスターズ」以来のタッグとなります。

© 2025 Disney and its related entities

『メイド・イン・コリア』

ディズニープラス スターで独占配信予定

ヒョンビン氏&チョン・ウソン氏豪華共演の、激動の1970年代を舞台に、富と権力への欲望に溺れる男キテと、彼の前にたちはだかる正義感が強く、不正を見つけるとものすごい執念で執拗に追求する検事ゴニョンという2人の男をめぐる壮大かつスリル溢れる本格サスペンスシリーズ。

男たちは対立しながらも、二人の運命を決定づける世紀の事件に巻き込まれていきます。

キテを演じるのはコロナ禍に配信され、日本のみならず、世界中に一大韓ドラブームを巻き起こしたドラマ「愛の不時着」のリ・ジョンヒョク役で話題を呼んだヒョンビン氏、そしてゴニョンを演じるのは日本で2005年に公開され、当時の韓国映画の歴代興行収入1位となった作品「私の頭の消しゴム」に主演した、チョン・ウソン氏というスーパースターの2人です。

脚本は「静かなる海」、「母なる証明」のパク・ウンギョ氏、監督は「KCIA 南山の部長たち」、「インサイダーズ/内部者たち」のウ・ミンホ氏が担当されます。

豪華キャストが彩る日本・韓国発のディズニープラス最新ラインナップを一挙発表!

「ディズニー・コンテンツ・ショーケース APAC 2024」Disney+ (ディズニープラス)日本・韓国 最新作品の紹介でした。

