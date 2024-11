文藝春秋は、漫画家・原田久仁信の著書『「プロレススーパースター列伝」秘録』(紙書籍版/電子書籍版)を販売中。

『「プロレススーパースター列伝」秘録』原田久仁信著

著者:原田久仁信

価格:税込1760円(紙書籍版)/税込1700円(電子書籍版)

発売日:11月22日(金)

電子版の配信電子書店:Kindleストア、Apple Books、楽天Kobo、ReaderStore、紀伊國屋書店Kinoppy、BookLive!、honto他、電子書籍を配信している主要書店

文藝春秋は、漫画家・原田久仁信の著書『「プロレススーパースター列伝」秘録』(紙書籍版/電子書籍版)を販売中です。

テーマである「プロレススーパースター列伝」(原作・梶原一騎/作画・原田久仁信)は、「週刊少年サンデー」にて1980年から83年にかけて連載されたコミックです。

ジャイアント馬場&アントニオ猪木、アンドレ・ザ・ジャイアント、スタン・ハンセン、アブドーラ・ザ・ブッチャー、タイガー・ジェット・シン、そして(初代)タイガーマスク――。

当時の人気レスラーたちの半生を追った“実録漫画”ですが、これが当時、従来のプロレスファンにとどまらないブームを巻き起こしていたタイガーマスクの存在と相まって、少年たちに大人気を博しました。

が、実は「列伝」に描かれていたことはすべて真実とはかぎらない――少年たちは、やがてそれを知ることになります。

アンドレの前職は木こりではなく、ブッチャーがシンガポールで師事した空手の達人、ガマ・オテナ先生は実在しない!?

〈『列伝』の逸話に精通する元・プロレス少年たちからは、いまでもこんな告白を受けることがある。

「信じていたんです」

そんなとき、僕はこう答えている。

「あなただけじゃない。

僕もですよ」〉(本書「プロローグ」より)

真実と、梶原一騎さんが創りだしたフィクションが融合し、だからこそ最高に面白かった「列伝」。

その舞台裏のすべてを、連載終了から41年経ったいま、作画担当の原田久仁信さんが明らかにします。

プロレスファンの方々、そして「列伝」に熱中した、かつて少年だった方々に本書を贈ります。

******

『「プロレススーパースター列伝」秘録』刊行を記念し、文藝春秋電子書籍編集部X「@bun_den」をフォローして、当該ポストをリポストしていただいた方の中から、原田さんに特別に描き下ろしていただいた色紙「タイガーマスク」「ブッチャー&シーク」「ハンセン&ブロディ」を、抽選で各1名様にプレゼントします。

応募期間 2024年11月22日(金)〜12月5日(木)正午

賞品 原田久仁信さん描き下ろし色紙3種

当選人数 各1名様(計3名様)

応募方法 詳細は、文藝春秋BOOKS内のページ https://books.bunshun.jp/articles/-/9497 を確認してください。

