寺内崇幸氏

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　ヤクルトは２２日、来季のコーチングスタッフを発表した。

　巨人などでプレーし、日本海リーグ富山の監督を務めていた吉岡雄二氏が１軍打撃コーチに、元巨人でルートインＢＣリーグ栃木を率いていた寺内崇幸氏が１軍内野守備走塁コーチに就任。嶋基宏ヘッドコーチは同職専任となった。元阪神の坪井智哉氏は２軍打撃コーチ、今季限りで引退した山崎晃太朗は２軍外野守備走塁コーチを務める。１軍、２軍の役職は以下の通り（カッコ内は背番号）

　▽１軍

監督　（２２）　高津　臣吾

ヘッドコーチ　（７３）　嶋　基宏

投手コーチ　（９８）　石井　弘寿

〃　（７２）　小野寺　力

バッテリーコーチ　（８６）　井野　卓

チーフ打撃コーチ　（７８）大松　尚逸

〃（８０）吉岡　雄二

〃（７４）杉村　繁

内野守備走塁コーチ　（７５）　寺内　崇幸

外野守備走塁兼作戦コーチ（８２）松元　ユウイチ

　▽２軍

監督　（８８）　池山　隆寛

総合コーチ　（７９）城石　憲之

投手コーディネーター　（８９）　伊藤　智仁

投手コーチ　（８１）　正田　樹

投手コーチ　（９２）　山本　哲哉

バッテリーコーチ　（８３）　衣川　篤史

打撃コーチ　（７６）　宮出　隆自

〃　（８７）　坪井　智哉

内野守備走塁コーチ　（９５）　土橋　勝征

外野守備走塁コーチ　（７７）　山崎　晃大朗

投手兼育成担当コーチ　（９１）　由規

野手兼育成担当コーチ　（８５）　西浦　直亨