【ヤクルト】来季のコーチングスタッフを発表 元巨人の吉岡雄二、寺内崇幸両氏が１軍コーチに就任
ヤクルトは２２日、来季のコーチングスタッフを発表した。
巨人などでプレーし、日本海リーグ富山の監督を務めていた吉岡雄二氏が１軍打撃コーチに、元巨人でルートインＢＣリーグ栃木を率いていた寺内崇幸氏が１軍内野守備走塁コーチに就任。嶋基宏ヘッドコーチは同職専任となった。元阪神の坪井智哉氏は２軍打撃コーチ、今季限りで引退した山崎晃太朗は２軍外野守備走塁コーチを務める。１軍、２軍の役職は以下の通り（カッコ内は背番号）
▽１軍
監督 （２２） 高津 臣吾
ヘッドコーチ （７３） 嶋 基宏
投手コーチ （９８） 石井 弘寿
〃 （７２） 小野寺 力
バッテリーコーチ （８６） 井野 卓
チーフ打撃コーチ （７８）大松 尚逸
〃（８０）吉岡 雄二
〃（７４）杉村 繁
内野守備走塁コーチ （７５） 寺内 崇幸
外野守備走塁兼作戦コーチ（８２）松元 ユウイチ
▽２軍
監督 （８８） 池山 隆寛
総合コーチ （７９）城石 憲之
投手コーディネーター （８９） 伊藤 智仁
投手コーチ （８１） 正田 樹
投手コーチ （９２） 山本 哲哉
バッテリーコーチ （８３） 衣川 篤史
打撃コーチ （７６） 宮出 隆自
〃 （８７） 坪井 智哉
内野守備走塁コーチ （９５） 土橋 勝征
外野守備走塁コーチ （７７） 山崎 晃大朗
投手兼育成担当コーチ （９１） 由規
野手兼育成担当コーチ （８５） 西浦 直亨