ヤクルトは２２日、来季のコーチングスタッフを発表した。

巨人などでプレーし、日本海リーグ富山の監督を務めていた吉岡雄二氏が１軍打撃コーチに、元巨人でルートインＢＣリーグ栃木を率いていた寺内崇幸氏が１軍内野守備走塁コーチに就任。嶋基宏ヘッドコーチは同職専任となった。元阪神の坪井智哉氏は２軍打撃コーチ、今季限りで引退した山崎晃太朗は２軍外野守備走塁コーチを務める。１軍、２軍の役職は以下の通り（カッコ内は背番号）

▽１軍

監督 （２２） 高津 臣吾

ヘッドコーチ （７３） 嶋 基宏

投手コーチ （９８） 石井 弘寿

〃 （７２） 小野寺 力

バッテリーコーチ （８６） 井野 卓

チーフ打撃コーチ （７８）大松 尚逸

〃（８０）吉岡 雄二

〃（７４）杉村 繁

内野守備走塁コーチ （７５） 寺内 崇幸

外野守備走塁兼作戦コーチ（８２）松元 ユウイチ

▽２軍

監督 （８８） 池山 隆寛

総合コーチ （７９）城石 憲之

投手コーディネーター （８９） 伊藤 智仁

投手コーチ （８１） 正田 樹

投手コーチ （９２） 山本 哲哉

バッテリーコーチ （８３） 衣川 篤史

打撃コーチ （７６） 宮出 隆自

〃 （８７） 坪井 智哉

内野守備走塁コーチ （９５） 土橋 勝征

外野守備走塁コーチ （７７） 山崎 晃大朗

投手兼育成担当コーチ （９１） 由規

野手兼育成担当コーチ （８５） 西浦 直亨