東京時間に伝わった指標・ニュース
東京時間に伝わった指標・ニュース
※経済指標
【日本】
消費者物価指数（10月）08:30
結果 2.3%
予想 2.3% 前回 2.5%（前年比)
結果 2.3%
予想 2.2% 前回 2.4%（生鮮食料品除くコア・前年比)
結果 2.3%
予想 2.2% 前回 2.1%（生鮮食料品エネルギー除くコアコア・前年比）
※要人発言やニュース
【米国】
トランプ氏は財務長官に元FRB理事ウォーシュ氏起用検討、その後FRB議長に指名する可能性（WSJ）
【インド】
格付け会社S＆Pがアダニポートなどアダニ企業複数に格付け見通し「ネガティブ」を付与
アダニは米国の主張は「根拠がない」として、あらゆる法的手段を講じるつもりだと声明を発表
（※米当局がインド政府高官に約2億5000万ドルの賄賂を渡した罪でアダニグループ創業者を起訴）
※経済指標
【日本】
消費者物価指数（10月）08:30
結果 2.3%
予想 2.3% 前回 2.5%（前年比)
結果 2.3%
予想 2.2% 前回 2.4%（生鮮食料品除くコア・前年比)
結果 2.3%
予想 2.2% 前回 2.1%（生鮮食料品エネルギー除くコアコア・前年比）
※要人発言やニュース
【米国】
トランプ氏は財務長官に元FRB理事ウォーシュ氏起用検討、その後FRB議長に指名する可能性（WSJ）
【インド】
格付け会社S＆Pがアダニポートなどアダニ企業複数に格付け見通し「ネガティブ」を付与
アダニは米国の主張は「根拠がない」として、あらゆる法的手段を講じるつもりだと声明を発表
（※米当局がインド政府高官に約2億5000万ドルの賄賂を渡した罪でアダニグループ創業者を起訴）