東京時間に伝わった指標・ニュース



※経済指標

【日本】

消費者物価指数（10月）08:30

結果 2.3%

予想 2.3% 前回 2.5%（前年比)

結果 2.3%

予想 2.2% 前回 2.4%（生鮮食料品除くコア・前年比)

結果 2.3%

予想 2.2% 前回 2.1%（生鮮食料品エネルギー除くコアコア・前年比）



※要人発言やニュース

【米国】

トランプ氏は財務長官に元FRB理事ウォーシュ氏起用検討、その後FRB議長に指名する可能性（WSJ）



【インド】

格付け会社S＆Pがアダニポートなどアダニ企業複数に格付け見通し「ネガティブ」を付与

アダニは米国の主張は「根拠がない」として、あらゆる法的手段を講じるつもりだと声明を発表

（※米当局がインド政府高官に約2億5000万ドルの賄賂を渡した罪でアダニグループ創業者を起訴）

外部サイト