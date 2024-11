『ツイスターズ』を映画館で見逃した方へ ─ 自宅で楽しみたい4つの注目ポイント

映画『ツイスターズ』が、2024年11月20日よりブルーレイ&DVD 発売、レンタル開始となる。前作『ツイスター』(1996)に続いてスティーブン・スピルバーグが製作総指揮に名を連ね、『ミナリ』(2020)で数々の映画賞を受賞したリー・アイザック・チョンがメガホンを執った超大作だ。

ニューヨークで自然災害を予測して被害を防ぐ仕事をしている気象学のエキスパート・ケイトは、故郷オクラホマで史上最大規模の巨大竜巻が連続発生していることを知る。彼女は竜巻に関して悲しい過去を抱えていたが、学生時代の友人ハビから必死に頼まれ、竜巻対策のため故郷へ戻ることに。ケイトはハビや新たに出会ったストームチェイサー兼映像クリエイターのタイラーらとともに、前代未聞の計画で巨大竜巻に挑む。

今年観るべき映画『ツイスターズ』を映画館で観逃した方は、お近くのレンタルショップでレンタルするか、パッケージを購入して鑑賞しよう。これから鑑賞する方に向けて「ここを意識してみると面白さが倍増する4つの注目ポイント」を紹介しよう。

注目①:圧巻の映像 Twin Twisters, in Twisters directed by Lee Isaac Chung.

本作ではタイプの違う6つの竜巻が登場するが、これらの視覚効果を担当したのは、VFXのスペシャリスト集団「ILM」。最新の自然現象を徹底的に研究し、最先端のシミュレーションとレンダリングツールを駆使して忠実に再現した。まさに本作のコピー通り、この竜巻は“最強のモンスター”。このモンスターに人類はどう挑むのか。

注目②:キャストの魅力 Daisy Edgar-Jones as Kate, in Twisters directed by Lee Isaac Chung.

気象学のエキスパート ケイトを演じるのは『ザリガニの鳴くところ』(2022)のデイジー・エドガー=ジョーンズ。本作では彼女の魅力が全開だ。

エドガー=ジョーンズは1998年ロンドンで生まれ。5歳から演技に目覚め、14歳でヘレン・ミレン、ケイト・ウィンスレットなど名俳優が卒業生に名を連ねる演劇学校で学び、主演ドラマ「ノーマル・ピープル」がイギリスで社会現象級のヒットとなり、英国アカデミー賞やエミー賞、ゴールデン・グローブ賞主演女優賞にノミネート。ファッション誌「VOGUE」の<2020年の最も影響力のある女性>の1人に選ばれた。今後の活躍にも目が離せない。

注目③:タイラーとケイトの関係 (from left) Kate (Daisy Edgar-Jones), Javi (Anthony Ramos), and Tyler (Glen Powell), in Twisters directed by Lee Isaac Chung.

最初は腹立たしいほど横暴で無神経に見えるタイラー(グレン・パウエル『トップガン マーヴェリック』)だが、幾多のドラマを経て、主人公ケイトと距離を近づいていく。とてつもないモンスター竜巻との闘いの中で、この意外な展開が作品の隠し味になっている。

注目④:視聴環境を整えよう

4つ目のポイントは、自宅での鑑賞方法。本来この作品は映画館の大スクリーンで観るべき映画ではあるが、自宅で観るなら以下の環境を準備すれば完璧だ。

極力大画面のテレビで鑑賞 部屋は真っ暗にして、ヘッドフォンやスピーカーを使って大音量設定 映画の舞台(オクラホマ州)に合わせて、ちょっと“西部”なフード(ピザやフライドチキン)&ドリンク(コーラ、外国産瓶ビール)を用意して、ワイルドスタイルで鑑賞。

この『ツイスターズ』を含め、『クワイエット・プレイス:DAY 1』『フォールガイ』ハリウッド3大スタジオの共同キャンペーンが実施中。お近くのレンタルショップで対象のブルーレイ&DVDを借りるか、お店やオンラインで購入すれば、抽選で豪華賞品がもらえる。

『クワイエット・プレイス:DAY 1』

ブルーレイ&DVD 発売・レンタル中



『フォールガイ』

ブルーレイ&DVD 発売・レンタル中



『ツイスターズ』

ブルーレイ&DVD 2024年11月20日発売、レンタル開始



©2024 PARAMOUNT PICTURES

©2023 Universal Studios. All rights reserved.

© 2024 UNIVERSAL STUDIOS,WARNER BROS.ENT.& AMBLIN ENTERTAINMENT,INC.

Supported by NBCユニバーサル