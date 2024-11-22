【ヤングアニマル 2024年23号】
11月22日 発売
価格：490円

尾木波菜さん

　白泉社は11月23日、雑誌「ヤングアニマル」2024年23号を発売した。価格は490円。

　表紙と巻頭グラビアには、指原莉乃さんプロデュースのアイドルグループ「≠ME」より尾木波菜さんが登場。巻末グラビアには、ミスヤングアニマル2024審査員特別賞受賞の田丸りささんが登場する。また、尾木波菜さんのクリアファイルも特別付録としてついてくる。

田丸りささん

　巻頭カラーには、コミックス４巻が11月28日に発売予定のマンガ「ペンと手錠と事実婚」が登場する。巻中カラーには、コミックス6巻発売記念の「ロックは淑女の嗜みでして」と1巻発売記念の「ファミリープラン」が登場。さらに、マンガ賞９月期準入賞作品の「異色鑑偵チャック」も掲載される。

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