医師・歯科医師・薬剤師・医療従事者対象！Sunday Wellness Breeze

Sunday Wellness Breeze

『Sunday Wellness Breeze』は、抗加齢医療・予防医療・栄養療法・統合医療に携わられている医師・歯科医師・薬剤師・医療従事者を対象に開催している参加無料のオンラインZoomセミナー。

1 Season 6回のウェビナーで構成され、連休などを除く日曜日の10時から12時に開催しています。

2025年3月30日(日)から「Season 29 Spring version」として、臨床や研究の第一線で活躍している各分野における第一人者の著名な先生方による全6 Stageを開催します。

●Sunday Wellness Breeze Season 29 Stage 1 Episode 169

2025年1月19日(日)10:00〜12:00

『医歯食農連携から始めるプラネタリーヘルス〜Agri-Dent-Medicine』

桐村 里紗 先生/Dr. Lisa Kirimura

天籟株式会社/代表取締役 医師

公益財団法人日本ヘルスケア協会・プラネタリーヘルス・イニシアティブ/代表理事

『腸内フローラ移植と微生物循環』

城谷 昌彦 先生/Dr. Masahiko Shirotani

ルークス芦屋クリニック/院長

腸内フローラ移植臨床研究会/専務理事

●Sunday Wellness Breeze Season 29 Stage 2 Episode 170

2025年4月6日(日)10:00〜12:00

『抗酸化食品素材としてのSACの可能性』

市川 寛 先生/Dr. Hiroshi Ichikawa

同志社大学大学院生命医科学研究科/教授

●Sunday Wellness Breeze Season 29 Stage 3 Episode 171

2025年4月13日(日)10:00〜12:00

『知ってる?!目の新習慣 アイシャンプーで目の周りを清潔に!』

井上 佐智子 先生/Dr. Sachiko Inoue

羽根木の森アイクリニック/院長

●Sunday Wellness Breeze Season 29 Stage 4 Episode 172

2025年4月20日(日)10:00〜12:00

『担子菌培養抽出物AHCCの生理活性作用』

伊藤 壽記 先生/Dr. Toshinori Ito

公益財団法人大阪府保健医療財団 大阪がん循環器病予防センター/所長・理事長

●Sunday Wellness Breeze Season 29 Stage 5 Episode 173

2025年5月18日(日)10:00〜12:00

『予防医療に求められる健康学と社会学のアプローチ 〜トークセッション/フェムケアを事例に』

◇モデレーター:西根 英一 先生/Dr. Eiichi Nishine

事業構想大学院大学/特任教授

株式会社ヘルスケア・ビジネスナレッジ/代表取締役社長

◇女性健康学の立場から:尾都野 信子 先生/Dr. Nobuko Ozuno

医療法人淳信会/理事

株式会社グリーンハート/代表

◇女性社会学の立場から:阿久沢 悦子 様/Ms. Etsuko Akuzawa

生活ニュースコモンズ/記者

●Sunday Wellness Breeze Season 29 Stage 6 Episode 174

2025年5月25日(日)10:00〜12:00

『The King of Supplements! コラーゲンペプチドの多彩な健康効果』

伊賀瀬 道也 先生/Dr. Michiya Igase

愛媛大学医学系研究科 抗加齢医学(新田ゼラチン)講座/教授

