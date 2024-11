倉林 亜希子登壇！eスポーツオンラインセミナー

群馬県は、就職氷河期世代及びその雇用の受け皿となる県内事業者等に対して、eスポーツの理解を深めていただくことを目的とした参加無料のオンラインセミナーを実施します。

eスポーツオンラインセミナー

このセミナーでは、群馬県内のeスポーツの取組事例を紹介する他、地域産業としてのeスポーツやeスポーツ業界における人材の採用・育成などについて詳しく御説明します。

eスポーツ分野の第一線で活躍する豪華な講師陣から、最新のeスポーツ業界のことを聴ける絶好の機会です。

【日時】

2024年11月26日(火) 17:00〜19:00

【実施方法】

Zoomオンラインセミナー(参加無料/事前申込/途中参加可)

※お申し込みいただいた方に参加URLをお送りします。

※視聴のための通信料等は、受講者負担です。

【参加対象者】

(1) 就職氷河期世代(概ね38歳から53歳まで)の群馬県民

(2) 以下の要件を満たす群馬県内事業者・市町村の職員

・eスポーツ運営や配信に関心があること

・就職氷河期世代の採用に関心があること

【講座内容】

●「群馬県が推進するeスポーツ事業」

群馬県産業経済部戦略セールス局eスポーツ・クリエイティブ推進課

●「伊勢崎市のeスポーツにおける取組」

伊勢崎市商工労働課長 石原 真二氏

●「群馬県eスポーツ連合における取組」

<講師>

群馬県eスポーツ連合 事務局長

LANNER 代表取締役 倉林 亜希子

●「地域産業におけるeスポーツのありかた/富山県の事例」

<講師>

株式会社ZORGE 代表取締役

株式会社バーニングコア 代表取締役

富山県eスポーツ連合 会長 堺谷 陽平氏

●「eスポーツ業界人材の採用・育成」

<講師>

GLOE株式会社 代表取締役 谷田 優也氏

【申し込み方法】

以下のフォームにて申し込みを受け付けています。

申し込み期限:2024年11月25日(月)まで

■セミナー参加申し込みフォーム

https://form.run/@e-sports-preseminar2024

【講師紹介】

石原 真二(いしはら しんじ)氏

伊勢崎市商工労働課長

令和3年度から商工労働課へ配属となり、小規模事業者支援や創業支援、経済活性化視点からのまちなか活性化等に関わる。

令和5年度にまちなか活性化の取組の一環でeスポーツ事業に初めて触れ、新産業創出とデジタル人材育成の観点から、伊勢崎市での官民連携によるeスポーツ事業の推進に着手する。

令和6年度からは現職。

石原 真二氏

倉林 亜希子(くらばやし あきこ)氏

群馬県eスポーツ連合 事務局長

株式会社LANNER 代表取締役

1978年、東京都板橋区生まれ、群馬県前橋市育ち。

46歳、2児の母。

2007年より広告代理店で雑誌や書籍の編集、イベント企画、企業プロモーション等に携わった後、2019年春からeスポーツを担当。

2020年より一般社団法人群馬県eスポーツ連合(gespo/ゲスポ)の業務執行理事 兼 事務局長に就任。

「ゲーミングおかん」という通称で、県内eスポーツの普及に努めている。

現在、eスポーツを手掛ける株式会社LANNER代表取締役。

倉林 亜希子氏

堺谷 陽平(さかいだに ようへい)氏

株式会社ZORGE 代表取締役

株式会社バーニングコア 代表取締役

富山県eスポーツ連合 会長

富山県出身。

2016年より富山県を拠点にeスポーツ事業を展開。

eスポーツとゲームの可能性を信じ、世代や地域を超えてこの文化を社会に根付かせるべく、子どもから高齢者まで幅広く参加できるプログラムを提供。

学びや交流をテーマに、地域貢献と社会的インパクトを重視し、多様な切り口でイベントや教育関連のプロジェクトを実施。

変革と挑戦を楽しみながら、ゲームを通じて新たな未来を共に創り出すことを目指す。

堺谷 陽平氏

谷田 優也(たにだ ゆうや)氏

GLOE株式会社 代表取締役

2010年に角川コンテンツゲートに入社し、IPデジタルコンテンツのプロデュース業に従事。

2013年にマーベラスに入社後「NBA」のライセンスを獲得し、「NBA CLUTCH TIME」にて香港でiOSトップセールス一位を獲得。

2015年11月に日本初のeスポーツ専門会社としてウェルプレイドを設立。

2021年2月にRIZeSTと合併しウェルプレイド・ライゼストに商号変更、2022年11月にeスポーツ事業で日本初の上場を果たす。

2024年2月にGLOE株式会社に商号変更。

「We are the GAMING LIFESTYLE Company.」をビジョンに、ゲームをきっかけに人と社会をHAPPYにするソリューションやサービス、プロダクトを提供。

かつて『ストリートファイターIV』で“ザンギエフ使いのアカホシ”として名を馳せた。

関連書籍「気鋭のリーダー10人に学ぶ 新しい子育て(日経BP)」

谷田 優也氏

■12月中旬からは参加無料の連続研修プログラムも実施

オンラインセミナーの他、群馬県は就職氷河期世代(概ね38歳から53歳まで)及びその受け皿となる県内事業者向けに、eスポーツイベントの企画や広報、運営、配信を学ぶことができる全7回の研修プログラム「eスポーツから学ぶ!イベントマネジメント&配信業務 研修プログラム」を12月から実施する。

(申込制/参加無料)

・実施日程

2024年12月中旬〜2025年2月下旬(全7回の連続プログラム)

・実施場所

群馬県庁及び県内商業施設等

・申し込み

11月下旬申し込み開始(予定)

