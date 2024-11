niko and ...とコラボ！ソナーポケット プロデュースブランド「KEM」

ソナーポケットのメンバーがディレクションを行い、アーティストグッズと一線を画した、ユニセックスで着用できるスタンダードなアイテムを展開するブランド「KEM(ケム)」。

ソナーポケット プロデュースブランド「KEM」

ソナーポケットのメンバーがディレクションを行い、アーティストグッズと一線を画した、ユニセックスで着用できるスタンダードなアイテムを展開するブランド「KEM(ケム)」。

2024年Autumn / Winter Collectionアイテムが、2024年11月22日(金)よりKEM MARKET、niko and …一部店舗、公式WEBストアand ST(アンドエスティ)にて販売開始。

24AW collectionでは、ソナーポケットのメンバーがこれまで通ってきた「カルチャー」をテーマに、カラーリングや生地にこだわったアイテムがラインナップ。

ユニセックスで楽しめる、細部にまでこだわり抜いたデザインも必見。

■コラボレーションアイテム一覧

・KEMムービーポスタースウェット(BLACK) size:M/L 7,150円 tax in

・KEMムービーポスタースウェット(PURPLE) size:M/L 7,150円 tax in

・KEMミュージックスウェットパーカー(GRAY) size:M/L 7,700円 tax in

・KEMミュージックスウェットパーカー(BLUE) size:M/L 7,700円 tax in

・KEMロゴ刺繍ハーフジップスウェット(OFF WHITE) size:M/L 7,700円 tax in

・KEMロゴ刺繍ハーフジップスウェット(NAVY) size:M/L 7,700円 tax in

・KEMロゴ刺繍キャップ(BLACK) 3,850円 tax in

・KEMロゴ刺繍キャップ(BEIGE) 3,850円 tax in

・KEMニュースペーパーバッグ(OFF WHITE) 5,500円 tax in

・KEMニュースペーパーバッグ(BLACK) 5,500円 tax in

■KEMコラボレーションアイテムについて

販売開始日: 2024年11月22日(金)10:00〜

販売場所 :KEM MARKET、niko and …国内の一部店舗、

niko and …海外の一部店舗、公式WEBストア and ST

KEM MARKET OFFICIAL WEB STORE

http://shop.kem.tokyo/

※店舗によって販売開始日が異なる場合があります。

※店舗での販売は発売日の各店舗のOPEN時間より発売となります。

※各アイテム無くなり次第終了となりますので予めご了承ください。

■niko and …国内取扱店舗

イオンモール旭川西/イオンモール水戸内原/イオンレイクタウン/

イオンモール羽生/エミテラス所沢/ららぽーとTOKYO-BAY/TOKYO/

二子玉川ライズ/横浜ベイクォーター/テラスモール湘南/イオンモール新潟南/

イオンモール白山/イオンモール甲府昭和/イオンモールナゴヤドーム前/

mozoワンダーシティ/ららぽーと愛知東郷/イオンモール津南/

イオンモール豊川/ららぽーとエキスポシティ/イオンモール四條畷/

神戸ハーバーランドウミエ/ららぽーと福岡/イオンモール鹿児島

■ソナーポケットについて

ko-dai(Vo.)、eyeron(Vo.)、matty(DJ)による3ピースユニット。

ロック、ヒップホップ、レゲエなど異なるルーツを持つ3人が紡ぎだす極上のポップミュージックで幅広い世代を魅了。

代表曲は「好きだよ。〜100回の後悔〜」、「365日のラブストーリー。」等。

