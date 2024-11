Oasisが、2025年10月25日、26日に東京ドーム公演を開催する。

2009年以来16年ぶりとなる今回の来日公演は、Live NationとSJMがプロデュースする 『Oasis Live '25』ワールドツアーの一環として開催される。

本公演のチケットは、日本時間11月22日12時から26日23時59分まで、プレイガイド先行販売(抽選受付)を実施。12月7日10時よりチケット一般発売となる。

なお、先に発表された同ツアーの日程は即日完売し、英国とアイルランドでは158カ国から1,000万人以上のファンがチケット購入に殺到するなど、過去最大規模のチケット売上数を記録した。

・Oasis コメント

People of Japan.We haven’t forgotten you.Oasis will see you next year.

日本のみんな俺らは君たちのことを忘れてないぜ。Oasisが来年会いに行くよ。

