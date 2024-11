平成ファッションの流行や、朝ドラ『おむすび』の放送で、再び注目を集めているギャル文化。実はかつて、あのキティちゃんにも、ギャルだった時代があるのだ!

現在開催中の「Hello Kitty展 -わたしが変わるとキティも変わる-」では、ハローキティ史上最大量のグッズ展示やオリジナル映像コンテンツなどで、キティちゃんの誕生から50年の歴史を振り返ることができる。その中には、平成のギャル文化が色濃く反映されたコーナーも! ピンクのキルティングやヒョウ柄、ハイビスカスなど、ギャル定番のモチーフに身を包んだキティちゃんがかわいすぎ♡

近年では、原宿デコラファッションやストリートスタイルにも溶け込んで、いつも女子たちのファッションアイコンであり続けるキティちゃん。

ほかにも館内には、懐かしい昭和レトロなグッズや、数々のコラボレーションアイテムも。今まさにギャル街道を突っ走る人も、昔はギャルでしたという人も、大好きなキティちゃんに会いに、上野で集合しよ〜!

【INFORMATION】

「Hello Kitty展」

2025年2月24日(月・祝)まで、東京国立博物館 表慶館

ハローキティ50周年記念の特別展示。「わたしが変わるとキティも変わる」をテーマに、ハローキティ史上最大量のグッズや、個性あふれるアーティストとのコラボレーション作品などが展示されている。

(C)2024 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. SP650123