ことなのうそっこ食堂新作披露も！ミニチュアベーカリーの世界展 in そごう大宮店

BACONは、ベーカリーやスイーツのミニチュアアート作品だけを集めた合同写真展&物販展「ミニチュアベーカリーの世界展 in そごう大宮店」を2024年12月27日(金)〜2025年1月8日(水)に開催します。

ミニチュアベーカリーの世界展 in そごう大宮店

BACONは、ベーカリーやスイーツのミニチュアアート作品だけを集めた合同写真展&物販展「ミニチュアベーカリーの世界展 in そごう大宮店」を2024年12月27日(金)〜2025年1月8日(水)に開催。

埼玉での開催は初となり、出展クリエイター延べ74組が一堂に集結し、過去最大となるミニチュアベーカリーの祭典を楽しめます!

■ミニチュアパン&ベーカリーイベントの祭典「ミニチュアベーカリーの世界展」とは?

25万人を動員した「ミニチュア写真の世界展」のなかでも特に人気が高いのがパンやケーキ、パイなど食べ物を中心としたミニチュア作品です。

本展では、今にも美味しそうな香りが漂ってくるそんなベーカリー作品だけを集め、まるでミニチュアのベーカリーショップの世界へ飛び込んだかのような雰囲気を楽しめます。

また、館内はすべて撮影OKなので、様々な角度から撮影をして、自分だけの1枚を撮影・SNSに投稿できます。

■SNSで人気のクリエイター74組が集結!過去最大規模のベーカリーイベントが開催!

SNSで注目を集めるクリエイターたちが一堂に会する特別な展示会です。

過去最大規模となる74組のクリエイターによる作品が出展され、販売も行われます。

なかでも注目は、「ことなのうそっこ食堂(@kotonanousokkosyokudou)」や「manolien(@manolien)」が大宮会場初登場となる新作を披露。

そのほか、Instagramのフォロワー数2万人超えの「Sherry&Rose(@sherry_roses)」は、過去の名作をさらに進化させたミニチュアアート作品を展示予定です。

さらに、大宮会場初上陸となる立体作品も数多く登場し、過去最大規模のベーカリーイベントを楽しめます!

気になる物販は、フォロワー数2.6万人を誇る「olyone(@olyone01)」が、人気のハンバーガーブローチを限定販売するほか、毎会期完売が続く「ATELIER*ninoly(@atelier_ninoly)」や「A’s cafe(@akiekawamata)」、「cococherie(@cococherie9)」が、会場限定新作グッズを販売する予定です。

■1月4日(土)・5日(日)限定開催!!ミニチュアベーカリーが作れるワークショップを開催!

講師 :cococherie (Instagram:@ cococherie9)

制作物:「くまさんのベリートースト作り」

参加費:2,200円

日程 :1月4日(土)

時間 :11:00〜17:40

講師 :ミヤケ千夏 (Instagram:@mini_chinatsu)

制作物:「フルーツパフェ」

参加費:2,200円

日程 :1月4日(土)

時間 :11:00〜18:00

講師 :Espoir (Instagram:@espoir804)

制作物:「アニマルバーガー(ミニチュアor大サイズ どちらか一個)」

または「タルト2個セット」

参加費:1,650円

日程 :1月4日(土)、1月5日(日)

時間 :11:00〜16:20

講師 :小坂てん (Instagram:@tensmagnet)

制作物:「レインボーアイスのくまちゃんパフェ」

参加費:1,500円

日程 :1月4日(土)、1月5日(日)

時間 :11:00〜17:30

※予定ですので変更になる場合があります。

※事前予約制 詳しくはそごう大宮店ホームページを確認してください。

(12月11日(水) 10時予約スタートとなります)

※当日空きがあれば予約なしでも体験できます。

※参加費はすべて税込表記です。

■ココでしか買うことのできない、ミニチュアベーカリーの限定グッズが登場!!

<cococherie>

・〜あさごぱん〜朝食セット 価格未定

<olyone>

・ブローチ(ハンバーガー) 2,750円

<ATELIER*ninoly>

・ミルフィーユセット・パンプディングセット 価格未定

<A’s cafe>

・苺ワッフルのセット 1,900円

<Mm house>

・キョロ目ちゃんラピュタパン 価格未定

・チョコバナナトースト 価格未定

・キョロ目ちゃんコーンマヨパン 価格未定

<amoureuse>

・ミニチュアのプレーンホットドッグ 1,500円

<EMIPAN>

・ウインナー目玉焼きトーストのミニチュアマグネット 1,000円

<ARANKO LEMON>

・パンダとレモンのお茶会耳飾り 価格未定

・パンダのチョコBOXピアス 価格未定

<cororinto>

・キーホルダー 2,200円〜

<ミニチュアパン工房うさぎパン>

・ぱんカフェ 価格未定

・キーホルダー 価格未定

<WHOBE>

・よくばりさんのサンドイッチ 価格未定

<petit soulagerプチ スラジェ>

・ミニチュアパンのボールペン 3,000円

<あんぱん>

・バッグチャーム_ 価格未定

上記は一部の発売予定アイテムになります。

※すべて税込表記

【企画展概要】

企画展名: ミニチュアベーカリーの合同写真展&物販展

「ミニチュアベーカリーの世界展 in そごう大宮店」

開催日時: 2024年12月27日(金)〜2025年1月8日(水)

◎12月27日(金)〜31日(火):午前10時〜午後7時

◎1月1日(水・祝) :午前10時〜午後6時

◎1月2日(木)〜7日(火) :午前10時〜午後7時

◎1月8日(水) :午前10時〜午後5時

※ご入場は各日閉場時間の30分前まで。

※詳しくはそごう大宮店ホームページを確認してください。

会場 : そごう大宮店 7階=催事場

〒330-9530 埼玉県さいたま市大宮区桜木町1-6-2

入場料 : 一般 800(600)円、大学生・高校生・中学生 600(400)円、

小学生以下 無料

※()内はクラブ・オン/ミレニアムカード、

クラブ・オン/ミレニアム アプリをご提示の方の料金です。

※障がい者手帳各種ご提示で、ご本人さまと同伴1名さままで

無料でご入場いただけます。

出展者 : 74組

企画 : 株式会社BACON

Copyright © 2024 Dtimes All Rights Reserved.

The post ことなのうそっこ食堂新作披露も!ミニチュアベーカリーの世界展 in そごう大宮店 appeared first on Dtimes.