■ツアーTシャツを着てポーズをきめる平野紫耀&神宮寺勇太&岸優太

【画像】Number_i平野紫耀&神宮寺勇太&岸優太の福岡ライブ完走報告ショット 他

11月20日と21日の2日間、福岡・マリンメッセ福岡A館にて『Number_i LIVE TOUR 2024 No.I』の福岡公演を開催したNumber_i。

Number_iの公式SNSは「Thank you for the 2 days in Fukuoka!」というメッセージと平野紫耀、神宮寺勇太、岸優太の3ショットとともに福岡公演を無事終えたことを報告した。

公開された写真は「Welcome to Fukuoka」と書かれたボードの前でツアーTシャツを着た3人が片手をあげたポーズをしているショット。平野と神宮寺はスンとした表情、岸は口を真一文字に結んだ力強い表情をしている。

なお、岸は自身のX(旧Twitter)で福岡公演について「福岡!!!!!ごちそうさまでした!!!!!!!!!!さいくぅーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー楽しかったです!!!!」と興奮気味に感想を綴っている。