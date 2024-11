球団公式「デコイに拍手を」

全米野球記者協会(BBWAA)が選出する最優秀選手(MVP)が21日(日本時間22日)に発表され、ドジャースの大谷翔平投手は2年連続3度目となる受賞を果たした。球団公式X(旧ツイッター)は大谷だけでなく、“もう1匹”のヒーローにも注目。オリジナルの画像を作成して感謝を表した。

球団公式Xが公開したのは、「MVP」(Most Valuable Pup)との文字に愛犬・デコピンが大きく写る画像だ。ドジャースタジアムで始球式を行った際に大谷とタッチする写真も添えられている。

球団は「MVPup」と、MVPとPup(子犬)をかけたワードを投稿。続けて、「A round of a-paws for the Champ and now MVP, Decoy.」(チャンピオン、そしてMVPになったデコイに拍手を)と綴った。拍手を送る(a round of applause)と肉球(paws)をかけたジョークとなっていた。

デコピンはMVPが発表された米番組「MLBネットワーク」にも大谷とともに“2年連続”で登場。発表時にはソファから飛び降り、大谷夫妻も「あぁ……」と苦笑いするなど相変わらずの“ツンデレぶり”を披露していた。(Full-Count編集部)