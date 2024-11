キャンペーン期間:11月22日10時30分~12月6日23時59分

「Kindle Unlimited」

Amazonにて、サブスクリプションサービス「Kindle Unlimited」の割引キャンペーンが本日11月22日10時30分より実施される。期間は12月6日23時59分まで。

「Kindle Unlimited」は約500万冊の電子書籍が読み放題となるサブスクリプションサービス。月額980円で提供されているが、本キャンペーン期間中は最初の3カ月が99円で利用可能になる。

マンガとしては「薬屋のひとりごと」1巻や「ダイヤモンドの功罪」1巻などが対象。およそ2週間にわたって実施されるキャンペーンとなっている。

