「第25回東京フィルメックス/TOKYO FILMeX 2024」にて11月23日に行われる映画『Diamonds in the Sand(原題訳『砂中のダイヤモンド』)』のワールド・プレミア上映に、主演のリリー・フランキーが登壇することが決定。併せて、海外版の特別映像が世界初公開となった。本作は、フィリピンのマニラを拠点とする脚本家・監督ジャヌス・ヴィクトリアの長編デビュー作となる国際共同制作映画。リリー・フランキーが”孤独死”に直面する主人公を演じる。

孤独死という日本の現象を探求することから始まった本作は、2013年のタレンツ・トーキョー(旧タレント・キャンパス・トーキョー)の受賞企画、ベテラン撮影監督の芦澤明子が参加して、日本とフィリピンでのロケーションや役者たちの表情の機微を鮮明に描いている。日本の公開が未定となっている現在、国内での上映は本映画祭のみ。離婚して東京で一人暮らしをしているサラリーマンのヨージ。彼のことを心配してくれる母親もついに他界してしまう。意味のある人間関係はほとんど残っていないため、生きる意味がないという現実に彼は直面する。娘を養うために日本で介護士として働くミネルバとの偶然の出会いは、ヨージに自分の状況を新たな視点で見るように促す。そんな中、名前も知らない隣人の老人の腐乱死体が発見され、その死は孤独死と判定される。同じ運命をたどりたくないヨージは、用心深さを捨て、ミネルバを追ってフィリピンの首都マニラに向かうが…。「東京フィルメックス」は、アジアを中心に世界から新進気鋭の監督たちの作品を集め、どこよりも早く、ここでしか観られない注目作品がラインナップされる国際映画祭。今年は25年間の歴史で初めてコンペティション部門とメイド・イン・ジャパン部門の全上映作を複数の国・地域が参加する国際共同製作作品が占めることになった。「第25回東京フィルメックス」は、東京・丸の内TOEI、ヒューマントラストシネマ有楽町にて11月23日〜12月1日まで開催される。11月23日14時55分から丸の内TOEIにて行われる『Diamonds in the Sand』のワールド・プレミア上映では、ゲストとして、ジャヌス・ヴィクトリア(監督)、リリー・フランキー(主演)、ローナ・ティー(プロデューサー)、曽我満寿美(プロデューサー)が登壇予定。映画『Diamonds in the Sand』は、11月23日14時55分から東京・丸の内TOEIにてワールド・プレミア上映。11月30日16時10分から東京・ヒューマントラストシネマ有楽町にて上映。