今年8月に再結成と2025年からのワールド・ツアーを発表したオアシスが22日、待望の来日公演の開催を発表した。2009年以来、実に16年ぶりとなる本来日公演は、Live NationとSJMがプロデュースする 【Oasis Live '25】 ワールド・ツアーの一環として、2025年秋、東京ドームにて2日間にわたり開催される。先に発表された『Oasis Live '25』ツアーの日程は即日完売し、英国とアイルランドでは158ヶ国から1000万人以上のファンがチケット購入に殺到するなど圧倒的な反響を巻き起こし、過去最大規模のチケット売上数を記録した。

8月29日にリリースされた記念すべきデビュー・アルバム 『Definitely Maybe 』 の30周年記念盤は、9月6日付のUKアルバム・チャートで通算8作目となるNo.1を獲得。さらに、ベスト盤の 『Time Flies...1994-2009』 と 『What’s The Story (Morning Glory)?』 がそれぞれ3位/4位と、同チャートのTOP5に同時ランクインするという快挙を達成した。オアシスはストリーミング時代でも大きな魅力を放ち、Spotifyだけで月間3200万人以上のリスナーを誇る。この数字は再結成発表からほぼ50%の増加を示しており、これまでに全プラットフォームでの再生回数は125億回近くに達している。来日公演については、日本時間11月22日正午から、11月26日午後11時59分まで、プレイガイド先行販売(抽選受付)を実施。そして、12月7日午前10時より、チケット一般発売となる。■オアシス コメントPeople of Japan.We haven’t forgotten you.Oasis will see you next year.日本のみんな俺らは君たちのことを忘れてないぜ。Oasisが来年会いに行くよ。