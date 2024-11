歌舞伎俳優の中村獅童が主演を務めるアシックスジャパン ショートドラマシリーズ『シゴトはもっと楽しめる』がきょう22日、特設WEBサイト、YouTubeで公開された。同ドラマシリーズは ワーキングシューズを展開しているアシックスジャパンが「シゴトはもっと楽しめる」をテーマに制作したショートドラマシリーズ。建設業、運送業、製造業をはじめとした現場で働く人を主人公に、働くすべての人を応援するヒューマンドラマで、第1弾には小沢仁志、森田哲矢(さらば青春の光)、濱正悟、大原優乃らが出演した。

第2弾となる今作は、建設業界で働く主人公の坂井(獅童)が仕事と向き合うことを諦めかけている中、個性豊かな新人の内藤(兒玉遥)と陣内(砂川脩弥)と出会い、彼らの成長を通じて坂井の気持ちにも変化が生まれていく姿を描く。監督は映画『MAN WITH A MISSION THE MOVIE -TRACE the HISTORY-』をはじめ、ミュージックビデオやCMなどを手がけるチェンコ塚越が務め、製作はTikTokを中心にショートドラマで数多くのヒットコンテンツを制作したショードラが手掛けた。主題歌は、友成空(ともなりそら)の「未来電話」に決定。つまずいたときに未来へ一歩踏み出す人をそっと後押ししてくれるような前向きな楽曲となっている。撮影後のインタビューでは、仕事の仕方がかっこいいと感じた人について中村は「北野武監督の作品に、無名の頃からいつかこういうすばらしい監督とご一緒させていただけたらうれしいなと思っていて、その夢がかなったので。現場の進め具合や監督演出の仕方も非常に影響を受ける、すばらしい監督でしたね」と話し、元HKT48の兒玉は、『(アイドル時代に)一緒に活動してたメンバーで、今韓国で活躍してる宮脇咲良ちゃんのことを尊敬してて。ずっと休まずにアイドルとして第一線で活躍してるので、そのストイックさ、続けられる強さみたいなのは本当にすごいなと思います』とそれぞれの尊敬する人物像について語った。また、仕事の中で自分の壁を壊した出来事について砂川は「ダンスにすごい苦手意識があったんですけど、最近の作品で初めてダンスさせていただいて。ダンスって楽しいな、挑戦してよかったなって思った」とコメント。仕事を楽しむ秘けつについて中村は「歌舞伎は楽しいんだけど苦しくもある世界だった。50過ぎてから、だんだん楽しくなってきたっていうところです。その秘けつは何かというと、余計なことを考えずに楽しいことを考える。そしたらすごいいろんなことが楽しくなってきましたね」と明かした。