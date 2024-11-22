・ＮＹ原油先物期近（ＷＴＩ）
　１バレル＝７０．１０ドル（＋１．３５ドル）
・ＮＹ金先物期近（ＣＯＭＥＸ）
　１トロイオンス＝２６７４．９ドル（＋２３．２ドル）
・ＮＹ銀先物期近（ＣＯＭＥＸ）
　１トロイオンス＝３０９１．２セント（－４．４セント）
・シカゴ小麦先物期近
　１ブッシェル＝５４８．７５セント（－３．７５セント）
・シカゴコーン先物期近
　１ブッシェル＝４２６．７５セント（－３．５０セント）
・シカゴ大豆先物期近
　１ブッシェル＝９７７．７５セント（－１２．７５セント）
・ＣＲＢ指数
　２８８．３２（＋２．０８）

出所：MINKABU PRESS