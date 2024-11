「BE:the -ONE MEANT TO BE-」 撮影:田中聖太郎写真事務所 (C)B-ME & CJ 4DPLEX All Rights Reserved.

11月3日にデビュー3周年を迎え、ワールドツアーを発表し、12月からは愛知・東京・福岡・大阪と4都市9公演を回る初のドームツアー「BE:FIRST DOME TOUR 2024-2025 "2:BE"」も控える7人組ダンス&ボーカルグループのBE:FIRST。今夏にリリースしたアルバム「2:BE」をひっさげての4大ドームツアーは、BE:FIRSTが「夢のひとつ」と語る大舞台だけにBESTY(ファンネーム)の期待も高まるばかりだ。

東京ドーム公演にスポットを当てたライブドキュメンタリー映画第2弾「BE:the -ONE MEANT TO BE-」 撮影:田中聖太郎写真事務所 (C)B-ME & CJ 4DPLEX All Rights Reserved.

快進撃が続く中、現在、映画「BE:the ONE MEANT TO BE」も大ヒット上映中。ライブドキュメンタリー映画「BE:the ONE」の第2弾となる本作は、今年3月に行われた彼らにとって初の東京ドーム公演「BE:FIRST LIVE in DOME 2024 "Mainstream - Masterplan"」に1日目にフォーカス。11月16日に行われた公開記念舞台挨拶では、イベントの模様が全国156館にライブビューイングで中継され、さらに声出しOKのライブ上映会もスタートするなど大きな話題を集めている。

夢のドームツアーへの第一歩となった今年3月の東京ドーム公演を起点に、公演前後のインタビューが入る形で構成されている今回の映画。楽曲に込められたメッセージやグループの生みの親であるSKY-HIやBESTYへの感謝、ライブの裏側での苦悩など、東京ドーム公演までの道のりにおける7人の様々な一面が露わになる。

「BE:the -ONE MEANT TO BE-」 撮影:田中聖太郎写真事務所 (C)B-ME & CJ 4DPLEX All Rights Reserved.

「BE:the -ONE MEANT TO BE-」 撮影:田中聖太郎写真事務所 (C)B-ME & CJ 4DPLEX All Rights Reserved.

オーディション番組「THE FIRST」から誕生したBE:FIRSTは、デビュー1年足らずでスタートさせたワンマンツアーを成功させ、勢いそのままにアリーナツアーへと規模を拡大するなど、確実にトップアーティストへの道を歩んできた。映画では「THE FIRST」まで遡りながら、彼らの成長を追っていく。

そこで浮き彫りになるのが7人のストイックな一面。アーティストとしてもっと成長したいと悩むLEO(レオ)の葛藤、SOTA(ソウタ)を中心に汗まみれになりながらパフォーマンスの精度を高めていくスタジオでのトレーニングなど、ハイレベルなステージを支える努力が映し出される。

「BE:the -ONE MEANT TO BE-」 撮影:田中聖太郎写真事務所 (C)B-ME & CJ 4DPLEX All Rights Reserved.

苦しいことも多かったというワンマンツアーを全員で乗り越え、自信を掴んだ7人。「ドームに立てるという確信になりました」とMANATO(マナト)が振り返るように、このツアーの成功こそが、ドームへとつながる成長のきっかけとなったことが窺い知れる。

そんなバックステージやリハーサルといった裏側に加え、東京ドームのパフォーマンスも撮影されており、切れ味鋭いラップや躍動感溢れるハイレベルなダンス、楽曲に華を与える美しいボーカルまで、アーティストとしてのクオリティの高さを臨場感たっぷりに楽しむことができる。

「BE:the -ONE MEANT TO BE-」 撮影:田中聖太郎写真事務所 (C)B-ME & CJ 4DPLEX All Rights Reserved.

「BE:the -ONE MEANT TO BE-」 撮影:田中聖太郎写真事務所 (C)B-ME & CJ 4DPLEX All Rights Reserved.

加えて、プロデューサーでもあるSKY-HIからトラックが発表され、メンバー全員が思わず体を揺らす、大興奮の様子が捉えられた「Boom Boom Back」や、"クリエイティブファースト"を貫いた「Mainstream」など、楽曲に込められた想いも明かされており、背景を知ることでパフォーマンスの感動をより一層高めてくれる。

東京ドームライブ前のインタビューでは「ステージ上でデビューしてから一度も泣いたことがない」と語していたLEOがポツリとこぼした「幸せです」という率直な言葉をはじめ、各々が瞳から大粒の涙をこぼしながらメンバーやファンへの想いを口にした感動的なMCまで、映画を通じてBE:FIRSTにとっていかにこのライブが大切なものだったのか、ドーム公演に懸ける熱い想いが伝わってくることだろう。

「BE:the -ONE MEANT TO BE-」 撮影:田中聖太郎写真事務所 (C)B-ME & CJ 4DPLEX All Rights Reserved.

東京ドームが「ゴールではない」というRYUHEI(リュウヘイ)のMCでの言葉が示すように、デビュー記念日にはワールドツアーの開催を発表し、天井知らずの勢いで自分たちの道を邁進し続けるBE:FIRST。彼らがいかにして"進化"してきたのか──日本国内を飛び出し、グローバルな活躍が期待されるタイミングだからこそ、その成長を、映画を通じて再確認しておきたい。

文=HOMINIS編集部

映画情報

「BE:the ONE -MEANT TO BE-」大ヒット全国上映中

(C)B-ME & CJ 4DPLEX All Rights Reserved.

監督:オ・ユンドン、キム・ハミン

エグゼクティブプロデューサー:SKY-HI

出演:SOTA、SHUNTO、MANATO、RYUHEI、JUNON、RYOKI、LEO

配給:エイベックス・フィルムレーベルズ

最新の放送情報はスカパー!公式サイトへ