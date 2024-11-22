ºå¿À¥Õ¥¡¥ó¤ÏÂÔ¤ÁË¾¤ó¤À¡¡Ç³¤¨¾å¤¬¤ë¤è¤¦¤ÊÀï¤¤¤ò¸«¤¿¤¤¡¡Æ£Àî´ÆÆÄ¤Ê¤é¤Ç¤¤ë¡¡¾¾Â¼Ë®ÍÎ¤¬Ç®Îõ¥¨¡¼¥ë
¡¡£ÖÃ¥´Ô¤òÌÜ»Ø¤¹ºå¿À¡¦Æ£Àîµå»ù¿·´ÆÆÄ¡Ê£´£´¡Ë¤Ø¤Î´üÂÔ¤ò¼¨¤¹´ë²è¡Öµå»ù¸×¤Ë¥¨¡¼¥ë¡×¡£º£²ó¤ÏÆ£Àî´ÆÆÄ¤È¿Æ¸ò¤Î¤¢¤ë¡¢¤â¤Î¤Þ¤Í¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¾¾Â¼Ë®ÍÎ¡Ê£µ£·¡Ë¤¬Ç®Îõ¤Ê¥¨¡¼¥ë¤òÁ÷¤Ã¤¿¡£
¡¡¡Öºå¿À¥Õ¥¡¥ó¤ÏÂÔ¤ÁË¾¤ó¤À¡£Æ£Àîµå»ù´ÆÆÄ¡£¸«¤Æ¤ß¤¿¤¤¤È¤¤¤¦Ì´¤¬¤«¤Ê¤Ã¤¿¡£¤â¤¦³Ú¤·¤ß¤Ç¤¢¤ê¡¢¤¦¤ì¤·¤¤¡×¤È»×¤¤¤¬¤¢¤Õ¤ì¤¿¡£
¡¡º£¤Ç¤âÇ¯´Ö£²£°»î¹ç°Ê¾å¤Îºå¿ÀÀï¤ËÂ¤ò±¿¤ÖÂç¤Î¸×ÅÞ¡£º£Ç¯¤â°Â·Ý¤Ç¤Î½©µ¨¥¥ã¥ó¥×¤â¸½ÃÏ¤Ç¤·¤Ã¤«¤ê¤È¡È»ë»¡¡É¤·¤¿¡£¡ÖÆ£Àî´ÆÆÄ¤Ï¡Ê»ØÆ³¤Ç¡ËÁö¤ê²ó¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤è¡£Áª¼ê¤È°ì½ï¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ´À¤«¤¤¤Æ¡¢´ÆÆÄ¤À¤±¤É·»µ®Åª¤ÊÂ¸ºß¤Ë¸«¤¨¤Þ¤·¤¿¡×¤È°õ¾Ý¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ì¤Þ¤ÇÀáÌÜ¤Ë¤ÏÎ§µÁ¤ÊÆ£Àî´ÆÆÄ¤«¤éÏ¢Íí¤¬ÆÏ¤¤¤Æ¤¤¿¡£¸½Ìò¤ò°úÂà¤·¤¿»þ¤Ë¤Ï¥á¡¼¥ë¤ò¤â¤é¤¤¡¢º£²ó¤â¿·´ÆÆÄ½¢Ç¤¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿ºÝ¤Ë¤ÏÆ±¤¸¤è¤¦¤Ë¾¾Â¼¤Î¤â¤È¤Ë·è°Õ¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤¬ÆÏ¤¤¤¿¡£
¡¡¡Ö¤ä¤Ã¤Æ¤ä¤ê¤Þ¤¹¤è¡£¸«¤Æ¤¤¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×
¡¡¤³¤Î¸ÀÍÕ¤ò¼õ¤±¼è¤Ã¤¿¾¾Â¼¤Ï¡ÖÆ£Àî´ÆÆÄ¤é¤·¤¤¡×¤ÈÌÜ¤òºÙ¤á¤ë¡£¡Ö¥É¥é¥Õ¥È£±°Ì¤ÇÆþÃÄ¤·¤Æ¤«¤é¤Ê¤«¤Ê¤«·ë²Ì¤¬½Ð¤º¤Ë¶ìÏ«¤µ¤ì¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¾¾ºäÀ¤Âå¤Ç¼þ¤ê¤Ï¾¾ºä¤¬¤¹¤´¤¤¡¢¤¹¤´¤¤¤Ã¤ÆÁû¤°¡£¤¤¤Ä¥¯¥Ó¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤â¤¤¤¤¤è¤¦¤Ê¾õ¶·¤À¤Ã¤¿¡£¤½¤ì¤Ç¤â¡¢¤Ï¤¤¾å¤¬¤Ã¤ÆÂç¤¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡×¡£¿Í°ìÇÜ¤ÎÈ¿¹ü¿´¤Ç¶ìÆñ¤ò¾è¤ê±Û¤¨¤¿·Ð¸³¤¬¤¢¤ê¡¢¡ÖÆ±¤¸¶ì¤·¤¤¾õ¶·¤ÎÁª¼ê¤Ë´ó¤êÅº¤¨¤ë¤Ï¤º¡×¤È´üÂÔ¡£°ìÊý¤Ç¡Ö²¬ÅÄ´ÆÆÄ¤ÈÆ±ÍÍ¤Ë¥¯¥ê¡¼¥ó¥¢¥Ã¥×¤Ç¤â£²·³¤ËÍî¤È¤¹¤¯¤é¤¤¤Î¸·¤·¤µ¤â¸«¤»¤ë¤Î¤Ç¤Ï¡×¤È¤âÍ½ÁÛ¤·¤¿¡£
¡¡¶áº¢¤Ï¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡¦ÂçÃ«¤Î³èÌö¤â¤¢¤Ã¤ÆÂç¥ê¡¼¥°¤¬ÃíÌÜ¤µ¤ì¤¬¤Á¡£¡Ö¤â¤Á¤í¤óÂçÃ«¤µ¤ó¤Ï¤¹¤´¤¹¤®¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤â¤Ã¤È¹ñÆâ¤Î¥×¥íÌîµå¤âÀ¹¤ê¾å¤¬¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¡£¤ä¤Ã¤Ñ¤êÅÁÅý¤Î°ìÀï¤Ç¤¹¤è¡£µð¿Í¤Î°¤Éô´ÆÆÄ¤ÈÆ£Àî´ÆÆÄ¤ÏÇ¯Îð¤â¶á¤¤¤·¡¢¥Ð¥Á¥Ð¥Á¤ä¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤È¸ì¤ê¡¢¡Ö²£¹Ë¤¬µð¿Í¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤±¤É¡¢²£¹Ë¤ò¤Ò¤Ã¤¯¤êÊÖ¤¹Âç´Ø¤È¤¤¤¦¤Î¤Ïºå¿À¤Ç¤Ê¤¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¡£Ç³¤¨¾å¤¬¤ë¤è¤¦¤ÊÀï¤¤¤ò¸«¤¿¤¤¡£Æ£Àî´ÆÆÄ¤Ê¤é¤½¤ì¤¬¤Ç¤¤ë¡×¤ÈÇ®Ë¾¤·¤¿¡£
¡¡ºÇ¸å¤Ë¾¾Â¼¤Ï¿·´ÆÆÄ¤â¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¤Î¥â¥Î¥Þ¥Í¤òÈäÏª¡£Áª¼ê»þÂå¤ÎÆ£Àî´ÆÆÄ¤¬ÈôÌö¤Î¤¤Ã¤«¤±¤ò¤â¤é¤Ã¤¿Á°Ç¤¤Î²¬ÅÄ¾´ÉÛ´ÆÆÄ¤Ë¤Ê¤ê¤¤ê¡¢¡Ö²¶¤Î¸å¤¬¤ª¤Þ¤¨¤Ç¤è¤«¤Ã¤¿¡£¹¥¤¤Ë¤ä¤Ã¤¿¤é¤¨¤¨¤è¡¢¤ª¡Á¤ó¡¢ÉáÄÌ¤Ë¤ä¤Ã¤¿¤é¤¨¤¨¡×¤È¥¨¡¼¥ë¤òÁ÷¤Ã¤¿¡£
¡¡¢¡¾¾Â¼Ë®ÍÎ¡Ê¤Þ¤Ä¤à¤é¡¦¤¯¤Ë¤Ò¤í¡Ë£±£¹£¶£·Ç¯£¸·î£±£±ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡£»³¸ý¸©½Ð¿È¡£³ØÀ¸»þÂå¡¢¥¢¥ë¥Ð¥¤¥ÈÀè¤Î¥Æ¥ì¥Ó¶É¤ÇÊÒ²¬ÄáÂÀÏº¤ÎÌÜ¤Ë¤È¤Þ¤ê·ÝÇ½³¦Æþ¤ê¡£¹âÅÄÊ¸É×»á¤Î¥â¥Î¥Þ¥Í¡Ö¥Ð¥¦¥Ð¥¦¡×¤Ç¥Ö¥ì¡¼¥¯¡£¥â¥Î¥Þ¥Í¤Ï·ÝÇ½¿Í¡¢¥¹¥Ý¡¼¥ÄÁª¼ê¡¢À¯¼£²È¤Ê¤É¿ô¡¹¤Î¥ì¥Ñ¡¼¥È¥ê¡¼¤ò»ý¤Ä¡£Ìîµå¹¥¤¤ÇÃÎ¤é¤ì¡¢£±£°Ç¯°Ê¾å¤Ë¤ï¤¿¤ê¥Ç¥¤¥ê¡¼¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤ÇÆÃÌ¿±þ±çÃÄÄ¹¤òÌ³¤á¡Ö½µ´©¥¿¥¤¥¬¡¼¥¹¿·Ê¹¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥é¥à¤òÏ¢ºÜ¡£·ÝÇ½³¦¶þ»Ø¤ÎÎò»ËÄÌ¤Ç¤â¤¢¤ë¡£