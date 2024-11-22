２２日の主なマーケットイベント

○経済統計・イベントなど



０８：３０ 日・全国消費者物価指数

０９：０１ 英・ＧＦＫ消費者信頼感調査

１０：２０ 日・３カ月物国庫短期証券の入札

１６：００ 英・小売売上高

１６：００ 独・ＧＤＰ（国内総生産，改定値）

１７：１５ 仏・製造業購買担当者景気指数（速報値）

１７：１５ 仏・サービス部門購買担当者景気指数（速報値）

１７：３０ 独・製造業購買担当者景気指数（速報値）

１７：３０ 独・サービス部門購買担当者景気指数（速報値）

１８：００ ユーロ・製造業購買担当者景気指数（速報値）

１８：００ ユーロ・サービス部門購買担当者景気指数（速報値）

１８：３０ 英・製造業購買担当者景気指数（速報値）

１８：３０ 英・サービス部門購買担当者景気指数（速報値）

２３：４５ 米・製造業購買担当者景気指数（速報値）

２３：４５ 米・サービス部門購買担当者景気指数（速報値）

２３：４５ 米・総合購買担当者景気指数（速報値）

※日・閣議



○決算発表・新規上場など



※東証スタンダード上場：ガーデン<274A>



出所：MINKABU PRESS