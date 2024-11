光は人間の体内の概日リズムを調整する上で重要な役割を担っており、概日リズムの乱れはさまざまな健康状態の悪化を招く可能性があります。8万8000人以上の被験者が光を浴びる量を1週間にわたり追跡したデータからは、夜に光を浴びすぎたり、昼に浴びる光が少なかったりする人は死亡リスクが高いことが判明しました。Brighter nights and darker days predict higher mortality risk: A prospective analysis of personal light exposure in >88,000 individuals | PNAS

https://www.pnas.org/doi/10.1073/pnas.2405924121Brighter nights and darker days could lead to an early grave - Newshttps://news.flinders.edu.au/blog/2024/11/01/brighter-nights-and-darker-days-could-lead-to-an-early-grave/Brighter Nights And Darker Days Can Have a Serious Effect on Mortality Risk : ScienceAlerthttps://www.sciencealert.com/brighter-nights-and-darker-days-can-have-a-serious-effect-on-mortality-riskオーストラリアのフリンダース大学の研究チームは、人が光を浴びる量や時間帯が死亡リスクとどのように関連しているのかを調べるため、イギリスの大規模バイオバンクであるUKバイオバンクのデータを分析しました。研究チームが分析したデータには、40歳〜69歳の被験者8万8905人が1週間にわたって手首に光センサーを装着して取得したデータと、その後8年間にわたり追跡された死亡率データが含まれていました。分析の結果、夜間に高レベルの光にさらされた人は死亡リスクが21〜34%増加した一方で、昼間に高レベルの日光にさらされた人は死亡リスクが17〜34%減少したことが判明しました。つまり、夜に光を浴びすぎたり、日中にあまり光を浴びなかったりした人は死亡リスクが高かったというわけです。さらにコンピューターモデリングを使った分析により、被験者の概日リズムの乱れが死亡リスクの増加を予測することが示されました。概日リズムは、光を浴びるパターンや量によって影響を受けていると考えられています。論文の共著者であり、フリンダース大学で睡眠を研究しているショーン・ケイン教授は、「明るい夜と暗い昼を経験すると、概日リズムを乱すことがあります。概日リズムの乱れは糖尿病や肥満、心血管疾患、メンタルヘルスの問題、死亡リスクの増加といったさまざまな健康問題につながります。光の潜在的な悪影響に関するこれらの新たな洞察は、個人の光を浴びるパターンが健康にとっていかに重要であるのかを示しています」とコメントしています。論文の筆頭著者であるダニエル・ウィンドレッド博士は、集中治療室や高齢者介護施設など、概日リズムが乱れるリスクと死亡リスクの両方が高い人にとって、照明環境を概日リズムに合わせることが重要かもしれないと指摘しています。論文の共著者であるアンドリュー・フィリップス准教授は、「私たちの研究結果は、夜間の光を避けて昼の太陽光を浴びることが、最適な健康と長寿を促進する可能性があることを明確に示しています。これは、簡単かつ費用対効果の高い推奨事項といえます」と述べました。