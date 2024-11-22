【日本】
消費者物価指数（10月）08:30
予想　2.4%　前回　2.5%（前年比)
予想　2.2%　前回　2.4%（生鮮食料品除くコア・前年比)

【シンガポール】
実質ＧＤＰ（確報値）（2024年 第3四半期）09:00　
予想　4.6%　前回　4.1%（前年比)

【英国】
GfK消費者信頼感調査（11月）09:01
予想　N/A　前回　-21.0（GfK消費者信頼感調査)

小売売上高（10月）16:00
予想　-0.2%　前回　0.3%（前月比)　
予想　3.5%　前回　3.9%（前年比)　
予想　-0.3%　前回　0.3%（除自動車燃料・前月比)　
予想　3.2%　前回　4.0%（除自動車燃料・前年比)

製造業PMI（購買担当者景気指数・速報値）（11月）18:30
予想　50.0　前回　49.9（製造業PMI（購買担当者指数）)

サービス業PMI（購買担当者景気指数・速報値）（11月）18:30
予想　51.9　前回　52.0（サービス業PMI（購買担当者指数）)

【ユーロ圏】
ドイツ実質ＧＤＰ（確報値）（2024年 第3四半期）16:00
予想　0.2%　前回　0.2%（前期比)
予想　-0.2%　前回　-0.2%（前年比)
予想　0.2%　前回　0.2%（季調前前年比)

ドイツ製造業PMI（購買担当者景気指数）（速報値）（11月）17:30
予想　43.1　前回　43.0（製造業PMI（購買担当者指数）)

ドイツ非製造業PMI（購買担当者景気指数）（速報値）（11月）17:30
予想　51.7　前回　51.6（非製造業PMI（購買担当者指数）)

ユーロ圏製造業PMI（購買担当者景気指数・速報値）（11月）18:00　
予想　46.1　前回　46.0（ユーロ圏製造業PMI)

ユーロ圏サービス業PMI（購買担当者景気指数・速報値）（11月）18:00
予想　52.1　前回　51.6（ユーロ圏サービス業PMI（購買担当者指数）)

【カナダ】
小売売上高（9月）22:30
予想　0.3%　前回　0.4%（前月比)
予想　0.4%　前回　-0.7%（コア・前月比)

【米国】
PMI（購買担当者景気指数・速報値）（11月）23:45
予想　48.8　前回　48.5（製造業PMI・速報値)
予想　55.2　前回　55.0（非製造業PMI・速報値)
予想　54.1　前回　54.1（コンポジットPMI・速報値)

ミシガン大学消費者信頼感指数（確報値）（11月）23日00:00
予想　73.0　前回　73.0（ミシガン大学消費者信頼感指数)

※予定は変更することがあります