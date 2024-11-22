【日本】

消費者物価指数（10月）08:30

予想 2.4% 前回 2.5%（前年比)

予想 2.2% 前回 2.4%（生鮮食料品除くコア・前年比)



【シンガポール】

実質ＧＤＰ（確報値）（2024年 第3四半期）09:00

予想 4.6% 前回 4.1%（前年比)



【英国】

GfK消費者信頼感調査（11月）09:01

予想 N/A 前回 -21.0（GfK消費者信頼感調査)



小売売上高（10月）16:00

予想 -0.2% 前回 0.3%（前月比)

予想 3.5% 前回 3.9%（前年比)

予想 -0.3% 前回 0.3%（除自動車燃料・前月比)

予想 3.2% 前回 4.0%（除自動車燃料・前年比)



製造業PMI（購買担当者景気指数・速報値）（11月）18:30

予想 50.0 前回 49.9（製造業PMI（購買担当者指数）)



サービス業PMI（購買担当者景気指数・速報値）（11月）18:30

予想 51.9 前回 52.0（サービス業PMI（購買担当者指数）)



【ユーロ圏】

ドイツ実質ＧＤＰ（確報値）（2024年 第3四半期）16:00

予想 0.2% 前回 0.2%（前期比)

予想 -0.2% 前回 -0.2%（前年比)

予想 0.2% 前回 0.2%（季調前前年比)



ドイツ製造業PMI（購買担当者景気指数）（速報値）（11月）17:30

予想 43.1 前回 43.0（製造業PMI（購買担当者指数）)



ドイツ非製造業PMI（購買担当者景気指数）（速報値）（11月）17:30

予想 51.7 前回 51.6（非製造業PMI（購買担当者指数）)



ユーロ圏製造業PMI（購買担当者景気指数・速報値）（11月）18:00

予想 46.1 前回 46.0（ユーロ圏製造業PMI)



ユーロ圏サービス業PMI（購買担当者景気指数・速報値）（11月）18:00

予想 52.1 前回 51.6（ユーロ圏サービス業PMI（購買担当者指数）)



【カナダ】

小売売上高（9月）22:30

予想 0.3% 前回 0.4%（前月比)

予想 0.4% 前回 -0.7%（コア・前月比)



【米国】

PMI（購買担当者景気指数・速報値）（11月）23:45

予想 48.8 前回 48.5（製造業PMI・速報値)

予想 55.2 前回 55.0（非製造業PMI・速報値)

予想 54.1 前回 54.1（コンポジットPMI・速報値)



ミシガン大学消費者信頼感指数（確報値）（11月）23日00:00

予想 73.0 前回 73.0（ミシガン大学消費者信頼感指数)



※予定は変更することがあります

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