英語で「仲が良い」は何て言う？ 仲の良さを伝えるときの英語表現

家族や友人、恋人などとお互いに打ち解け合っていたり、親しい間柄であることを伝える際に、「仲が良い」と言いますが、英語だとどのように言うのでしょうか? 今回は、「仲が良い」の英語表現を解説します。

★mami流・英語を話すときの心得★

「間違えないように言わなきゃ」と気負う必要は全くありません。一番大事なのは「相手に伝えること」。カタコト英語でも問題ナシ! 「英語がしゃべれないから……」と、困っている外国人を見て見ぬふりせず、積極的に話してみましょう。

「仲が良い」の英語表現3選

「仲が良い」と英語で言いたいとき、どのようなフレーズが思い浮かびますか? 友達同士の会話で気軽に使える一言を3パターン紹介していきます。

【1】We are close. 「(私たちは)仲が良いです」

【解説】「仲が良い」は「close」という単語を使ってあらわすことができます。このほかに、「We are close friends.(私たちは仲の良い友達です)」などの言い方もできます。一緒に覚えて使ってみましょう。

【2】We get along well. 「(私たちは)仲が良いです」

【解説】「get along」も「仲が良い」と言いたいときによく使われる英語です。「I get along with him.(私は彼と仲が良いです)」のように、「with」を使った表現もよく使われるので一緒に覚えておくと便利です。

【3】have a good relationship 「仲が良い」

【解説】こちらは少しかしこまった言い方で、ビジネスシーンでよく使われます。「I have a good relationship with my colleagues.(同僚と仲が良いです)」などのように「with(〜と)」を付け足してより具体的に言うこともできます。

