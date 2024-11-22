Ž¢´Ñ¸÷µÒ¤¬ÅÚ²¼ºÂ¶¯Í×¡©Ž£¤Ë¸«¤ëFENDI¤ÎÈ¿¾ÊÅÀ
Ãæ¹ñ¿Í´Ñ¸÷µÒ¤È¤Î¥È¥é¥Ö¥ë¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¤µ¤ì¤ëÅìµþ¡¦¶äºÂ¤Î¥Õ¥§¥ó¥Ç¥£¡Ê²èÁü¡§¥Õ¥§¥ó¥Ç¥£¤Î¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤è¤ê¡Ë
10·î²¼½Ü¡¢Åìµþ¡¦¶äºÂ¤Ë¤¢¤ë¹âµé¥Ö¥é¥ó¥ÉÅ¹¡Ö¥Õ¥§¥ó¥Ç¥£¡×¤Ç¡¢Ãæ¹ñ¿Í´Ñ¸÷µÒ¤¬½¾¶È°÷¤Ë¡ÈÅÚ²¼ºÂ¡É¤ò¤µ¤»¤¿¡¢¤È¤¤¤¦¥Ë¥å¡¼¥¹¤¬ÏÃÂê¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
Ãæ¹ñ¿Í´Ñ¸÷µÒ¤¬¡¢½¾¶È°÷¿ôÌ¾¤¬¤Ò¤¶¤Þ¤º¤¤¤Æ¤¤¤ëÍÍ»Ò¤È¤½¤Î½¾¶È°÷¤é¤ÎÌ¾»É¤ò¼Ì¤·¤¿¼Ì¿¿¤òSNS¤Ë¥¢¥Ã¥×¤·¡¢¤½¤ì¤ò¸½ÃÏ¥á¥Ç¥£¥¢¤¬¼è¤ê¾å¤²¤¿¤³¤È¤ÇÁûÆ°¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
¥¹¥È¡¼¥ë¤ò¹ØÆþ¤·¤è¤¦¤ÈÅ¹¤òË¬¤ì¤¿Ãæ¹ñ¿Í´Ñ¸÷µÒ¤¬¡¢»îÃå¤·¤Æ¤¤¤¿¥¹¥È¡¼¥ë¤òÅ¹°÷¤ËÇí¤®¼è¤é¤ì¡¢Ê°³´¤·¤¿¤³¤È¤¬È¯Ã¼¤È¤Î¤³¤È¡£´Ñ¸÷µÒ¼«¿È¤Ï¡¢¡ÖÅÚ²¼ºÂ¤ò¶¯Í×¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î¥Ë¥å¡¼¥¹¤òÌÜ¤Ë¤·¤Æ¡¢É®¼Ô¤Ï¡¢ÆüËÜ¤Î¡Ö¤ª¤â¤Æ¤Ê¤·¡×Ê¸²½¤¬²á¾ê¤Ê¼Õºá¤Ë¸«¤¨¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È¤Þ¤º»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¸ÜµÒÂè°ì¼çµÁ¤¬»öÂÖ¤ò¾·¤¤¤¿¡©
ÆüËÜ¤Ç¤Ï¥Ö¥é¥ó¥ÉÅ¹¤Ë¸Â¤é¤º¡¢Èô¹Ôµ¡¤ÎµÒ¼¼¾èÌ³°÷¡¢Î¹´Û¡¢ÉÂ±¡¡¢¼Ö¤Î¥Ç¥£¡¼¥é¡¼¤Ç¤â¡¢ºÂ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ªµÒÍÍ¤ËÂÐ¤·¤Æ¡ÊÎ¾¤Ò¤¶¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¤Æ¤â¡Ë¤Ò¤¶¤Þ¤º¤¡¢ÌÜÀþ¤ò¹ç¤ï¤»¤Ê¤¬¤é¤ÎÀÜµÒ¤Ï¾¯¤Ê¤«¤é¤º¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤â¤·¤«¤¹¤ë¤Èº£²ó¤Î·ï¤â¡¢ÅÚ²¼ºÂ¤ò¤·¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯Æü¾ï¤ÎÀÜµÒ¥¹¥¿¥¤¥ë¤Æ¡¢¥Ö¥é¥ó¥É¥¤¥á¡¼¥¸¤ò¼é¤ëÀÜµÒ¡¢¤Þ¤¿¤ÏÆüËÜ¤Î¡Ö¤ª¤â¤Æ¤Ê¤·¡×Ê¸²½¤Ë¤è¤ë¤â¤Î¤¬¡¢¡ÈÅÚ²¼ºÂ¼Õºá¡É¤Ë¸«¤¨¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿²ÄÇ½À¤â¹Í¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¤Û¤«¤Ë¤â¡¢Ãæ¹ñ·Ï¤ÎÊý¤ÏÀ¼¤¬Âç¤¤¤¤È¤¤¤¦Â¦ÌÌ¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£Ãæ¹ñ¸ì¤ÎÈ¯²»¤Ï¥¤¥ó¥È¥Í¡¼¥·¥ç¥ó¤Ë¤è¤Ã¤Æ°ÕÌ£¤¬ÊÑ¤ï¤ë¤Î¤Ç¡¢Âç¤¤ÊÀ¼¤ÇÏÃ¤µ¤Ê¤¤¤ÈÀµ³Î¤ËÅÁ¤ï¤é¤Ê¤¤¤¿¤á¤Ç¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢ÆüËÜ¸ì¤È³°¹ñ¸ì¤Ç¤Ï²»Àá¤Î°ã¤¤¤¬¤¢¤ê¡¢¤ª¸ß¤¤¤ËÁá¸ý¤ËÊ¹¤³¤¨¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤³¤¦¤·¤¿Í×ÁÇ¤¬Íí¤ß¤¢¤Ã¤Æ¡¢¡ÖÂç¤¤ÊÀ¼¤ÇÁá¸ý¡×¡á¡ÖÅÜ¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡Ê¤Þ¤¯¤·¤¿¤Æ¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡Ë¡×¤ÈÅ¹°÷Â¦¤âÂª¤¨¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢¤Ò¤¶¤Þ¤º¤¯¡ÊÅÚ²¼ºÂ¡Ë¤È¤¤¤¦¹Ô°Ù¤Ë»ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡¢¤È¤¤¤¦¤³¤È¤â¹Í¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢½¾¶È°÷¤¬Àº¿ÀÅª¶ìÄË¤ò¼õ¤±¤ë¾õ¶·¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ï²ñ¼Ò¤È¤·¤Æ¤â¤è¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¡Ö¥«¥¹¥¿¥Þ¡¼¥Ï¥é¥¹¥á¥ó¥È¡Ê¥«¥¹¥Ï¥é¡Ë¡×¤¬ÌäÂê¤È¤Ê¤ëÃæ¡¢²þ¤á¤Æ²ñ¼Ò¤È¤·¤Æ¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¹ÔÆ°¤¬Ë¾¤Þ¤·¤«¤Ã¤¿¤«¡¢¿¶¤êÊÖ¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
º£²ó¤ÎÂÐ±þ¤Ï²¿¤¬¤¤¤±¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤«
¡ ÅÚ²¼ºÂ¤Ï¤·¤Ê¤¯¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿
¾¯¤·Á°¤Î»öÎã¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢2013Ç¯¡¢°áÎÁÉÊ¥Á¥§¡¼¥ó¡Ö¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥»¥ó¥¿¡¼¤·¤Þ¤à¤é¡×¤Ç½¾¶È°÷¤Ë¥«¥¹¥Ï¥é¤ò¤·¤¿µÒ¤¬ÂáÊá¤µ¤ì¤ë»ö·ï¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¥¿¥ª¥ë¥±¥Ã¥È¤ò¹ØÆþ¤·¤¿µÒ¤¬¡¢¾¦ÉÊ¤Ë·ê¤¬³«¤¤¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤ËÊ¢¤òÎ©¤ÆÅ¹ÊÞ¤Ë¹Ô¤¡¢¾¦ÉÊÂå¤ÎÊÖ¶â¤Ë²Ã¤¨¤Æ¡¢ÊÖÉÊ¤Î¤¿¤á¤ËÈñ¤ä¤·¤¿»þ´Ö¤ËÂÐ¤¹¤ëÀ¿°Õ¤È¸òÄÌÈñ¤âÍ×µá¡£¤µ¤é¤Ë¼Õºá¤Î°Õ¤ò¤¢¤é¤ï¤¹¡ÖÅÚ²¼ºÂ¡×¤ò¶¯Í×¤·¡¢¤½¤Î»Ñ¤òSNS¤ËÅê¹Æ¤·¤¿¤³¤È¤Ç¡¢SNS¾å¤ÇÂç±ê¾å¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Â¾¤Ë¤â¥Ü¥¦¥ê¥ó¥°¾ì¤ä¥³¥ó¥Ó¥ËÅù¤Ç¤â¡¢ÀÜµÒÂÖÅÙ¤¬µ¤¤ËÆþ¤é¤Ê¤¤¤È½¾¶È°÷¤ËÅÚ²¼ºÂ¤ò¶¯Í×¤·¡¢ÂáÊá¤Ë»ê¤Ã¤¿»ö·ï¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¸ÜµÒÂè°ì¼çµÁ¤Î²ÁÃÍ´Ñ¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢¡ÖÅÚ²¼ºÂ¤ò¤¹¤ì¤Ð»ö¤¬¤ª¤µ¤Þ¤ë¡×¡ÖÅÚ²¼ºÂ¤ò¤¹¤ì¤ÐÇ¼ÆÀ¤·¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¡×¤È²áµî¤Î·Ð¸³¤ä¸«Ê¹¤¤·¤¿¾ðÊó¤òÆ§¤Þ¤¨¤Æ¹Í¤¨¤¬¤Á¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤â¤½¤âÅÚ²¼ºÂ¤Ï¶ÈÌ³¤È´Ø·¸¤Î¤Ê¤¤¹Ô°Ù¤Î¤¿¤á¡¢¹Ô¤¦É¬Í×¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¤Þ¤¿¡¢¡ÖÅÚ²¼ºÂ¤ò¶¯À©¤¹¤ë¹Ô°Ù¡×¤Ï¶¯Í×ºá¤Ë¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¶¯Í×ºá¤Ï¡¢¶¼¤·¤¿¤êË½ÎÏ¤ò¿¶¤ë¤Ã¤¿¤ê¤·¤Æ¿Í¤ËµÁÌ³¤Î¤Ê¤¤¤³¤È¤ò¹Ô¤ï¤»¤ë¤³¤È¤Ç¤¹¡£
º£²ó¤Î¾ì¹ç¡¢¤ªµÒÍÍ¤Ï¡ÖÅÚ²¼ºÂ¤òµá¤á¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×¤È¤ª¤Ã¤·¤ã¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Öµ¤¤ò°¤¯¤·¤¿¤³¤È¤ËÂÐ¤·¼Õºá¤ò¤·¤Æ¤Û¤·¤«¤Ã¤¿¤À¤±¡×¡Ö¥¹¥È¡¼¥ë¤òÂÎ¤«¤éÇí¤¬¤·¤Æ»ý¤Áµî¤Ã¤¿ÍýÍ³¤òÀâÌÀ¤·¤Æ¤Û¤·¤«¤Ã¤¿¤À¤±¡×¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤â¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Ç¤¢¤í¤¦ÄÌ¾ï¤Î¥¯¥ì¡¼¥àÂÐ±þ¤ÇÍî¤ÁÃå¤¤¤¿¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¤â¤·¡¢ÃúÇ«¤Ê¼Õºá¤ò²¿ÅÙ¤â¤·¤Æ¤¤¤ë¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢¤ªµÒÍÍ¤Îµ¤»ý¤Á¤¬¤ª¤µ¤Þ¤é¤ºÅÚ²¼ºÂ¤òÍ×µá¤·¤Æ¤¤¤¿¾ì¹ç¡¢¤³¤ì¤Ï¥«¥¹¥¿¥Þ¡¼¥Ï¥é¥¹¥á¥ó¥È¤Ç¤¢¤ê¡¢¶¯Í×ºá¤Ë¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤¬¹Í¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¢ ²ñ¼Ò¤È¤·¤Æ¡Ö»¯¤·¹Ô°Ù¡×¤òÁË»ß¤¹¤Ù¤¤À¤Ã¤¿
¡Ö»¯¤·¹Ô°Ù¡×¤È¤Ï¡¢SNS¤Î¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤òÍÑ¤¤¤Æ¡¢¸Ä¿Í¤òÆÃÄê¤¹¤ë¾ðÊó¤òÌµÃÇ¤Ç¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥È¤ËºÜ¤»¤ë¤³¤È¤ò»Ø¤·¤Þ¤¹¡£
2017Ç¯¡¢X¡ÊµìTwitter¡Ë¾å¤Ë¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤Ç»£±Æ¤µ¤ì¤¿¼Ì¿¿¤¬ÌµÃÇ¤ÇÊ£À½¤µ¤ì¡¢ËÜ¿Í¤Îµö²Ä¤Ê¤¯Åê¹Æ¤µ¤ì¤¿»ö·ï¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
Èï³²¼Ô¤Ï¡¢¼«¿È¤ÎÃøºî¸¢¡¢¾ÓÁü¸¢¡¢¥×¥é¥¤¥Ð¥·¡¼¸¢¤¬¿¯³²¤µ¤ì¤¿¤È¼çÄ¥¡£ºÛÈ½½ê¤ÏÈï³²¼Ô¤Î¼çÄ¥¤òÇ§¤á¡¢¥×¥é¥¤¥Ð¥·¡¼¸¢¤Ê¤É¤Î¿¯³²¤Ç¤¢¤ë¤È¤·¤Æ¡¢²Ã³²¼Ô¤ËÂ»³²Çå½þ¤òÌ¿¤¸¤ëÈ½·è¤¬½Ð¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¶áÇ¯¤Ç¤Ï¤³¤Î¤è¤¦¤Ê»¯¤·¹Ô°Ù¤¬Áý²Ã·¹¸þ¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
º£²ó¤Ï¡¢½¾¶È°÷¤¬¤Ò¤¶¤Þ¤º¤¯ÍÍ»Ò¤ÈÌ¾»É¤¬SNS¤ËÅê¹Æ¤µ¤ì¡¢ÇÈÌæ¤ò¸Æ¤Ó¤Þ¤·¤¿¡£
Ì¾»É¤ò¥«¥á¥é¤Ç¥¹¥¥ã¥ó¤·¤ÆÊÝÂ¸¤¹¤ëÊý¤â¤¤¤ë¤È¤Ï»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¼Ì¿¿¤Ë»£¤é¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¡¢¹¤¯³È»¶¤µ¤ì¤ë²ÄÇ½À¤â¤¢¤ë¤È¹Í¤¨¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤±¤Þ¤»¤ó¡£
µ£Á³¤È¤·¤¿ÂÖÅÙ¤ò¤È¤ë¤Ù¤¤À¤Ã¤¿
¤Þ¤¿¡¢¸ø³«¤µ¤ì¤¿¾ðÊó¤¬°ÍÑ¤µ¤ì¤ë¥ê¥¹¥¯¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
°ÍÑ¤µ¤ì¤¿Îã¤Ç¤Ï¡¢Èï³²¼Ô¤ÎÌ¾Á°¤È´é¼Ì¿¿¤ò»È¤¤¡¢ËÜ¿Í¤Ë¤Ê¤ê¤¹¤Þ¤·¤Æ¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥È¾å¤Î·Ç¼¨ÈÄ¤ËÂè»°¼Ô¤òÇÍÅÝ¤¹¤ë¤è¤¦¤ÊÅê¹Æ¤ò·«¤êÊÖ¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤Ç¤¹¡£¤³¤Á¤é¤âÌ¾ÍÀ¸¢¡¢¥×¥é¥¤¥Ð¥·¡¼¸¢¡¢¾ÓÁü¸¢¤Ê¤É¤Î¸¢Íø¿¯³²¤È¤·¤ÆÂ»³²Çå½þÀÁµá¤¬Ç§¤á¤é¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¤³¤¦¤·¤¿¥ê¥¹¥¯¤ò´Õ¤ß¤ì¤Ð¡¢¼Ì¿¿»£±Æ¤¹¤ë¹Ô°Ù¤ËÂÐ¤·¡¢·Ù¹ð¡ÊÁË»ß¡Ë¤¬¤Ç¤¤¿¤Ï¤º¤Ç¤¹¡£
¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢¡Ö¼Ì¿¿»£±Æ¤Ï¶Ø»ß¤È¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¤´±óÎ¸¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤È¤ªÅÁ¤¨¤·¤Æ¤ß¤ë¡£¤½¤·¤Æ²¿ÅÙ¤â·Ù¹ð¤·¤¿¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º»£±Æ¹Ô°Ù¤ò¤ä¤á¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤Ê¤«¤Ã¤¿¾ì¹ç¤Ï¡¢¤ª°ú¤¼è¤ê¤¤¤¿¤À¤¯¤Ê¤É¡¢ÂÐ½è¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢µ¤¤Å¤¤¤¿¤È¤¤Ë¤Ï¤¹¤Ç¤ËÅê¹Æ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤½¤ÎÆâÍÆ¤Ë²¿¤é¤«¤Î°°Õ¤¬´¶¤¸¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢¤ªµÒÍÍ¤¬ºá¤ËÌä¤ï¤ì¤ë²ÄÇ½À¤¬¤Ç¤Æ¤¤Þ¤¹¡£ÂçÀÚ¤Ë¤·¤¿¤¤¤ªµÒÍÍ¤òÈÈºá¼Ô¤È¤·¤Æ°·¤¤¤¿¤¯¤Ê¤¤¤È¤Î»×¤¤¤Ï¡¢²ñ¼ÒÂ¦¤È¤·¤Æ¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
°ìÊý¤Ç¡¢¼Ì¿¿»£±Æ¤¬²ÄÇ½¤Ê¤Î¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢¡Ö¤ª¼Ì¿¿¤òÅê¹Æ¤¹¤ëºÝ¤ÎÃí°Õ»ö¹à¤ò¤ªÅÁ¤¨¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡×¤Ê¤É¤ÈÅÁ¤¨¡¢»£±Æ»þ¤Î¥ë¡¼¥ë¤ò¶¦Í¤¹¤ë¤³¤È¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤Ï¡¢½¾¶È°÷¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢Â¾¤Î¤ªµÒÍÍ¤Ø¤ÎÌÂÏÇ¹Ô°Ù¤Ë¤Ê¤ë´í¸±À¤â¤¢¤ë¤«¤é¤Ç¤¹¡£
½¾¶È°÷¤ò¼é¤ë¤¿¤á¤Ë¤â¡¢¤ªµÒÍÍ¤òÂçÀÚ¤Ë¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¤â¡¢¤¢¤é¤«¤¸¤á¥ë¡¼¥ë¤ò·è¤á¡¢µ£Á³¤È¤·¤¿¹ÔÆ°¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£
£ ²ñ¼Ò¤È¤·¤Æ¥³¥á¥ó¥È¤ò½Ð¤·¤¿¤Û¤¦¤¬¤¤¤¤
º£²ó¤Î¥Õ¥§¥ó¥Ç¥£¤Î·ï¤Ï¡¢ÊóÆ»³Æ¼Ò¤¬¼èºà¤ò¿½¤·¹þ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢²ñ¼ÒÂ¦¤«¤é¤Î²óÅú¤Ï¤Þ¤À¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
¤½¤â¤½¤âSNS¤Ç³È»¶¤µ¤ì¤¿ÆâÍÆ¤äÊóÆ»¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÆâÍÆ¤¬»ö¼Â¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¾ì¹ç¤Ï¡¢Ì¾ÍÀÔÌÂ»ºá¤Ë³ºÅö¤¹¤ë²ÄÇ½À¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤â¤·¡ÖÅÚ²¼ºÂ¼Õºá¤¬»ö¼Â¤À¤Ã¤¿¡×¾ì¹ç¡¢²¾¤ËÅ¹ÊÞÀÕÇ¤¼Ô¤¬ÅÚ²¼ºÂ¤ò¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë½¾¶È°÷¤Ø»Ø¼¨¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤Ê¤ë¤È¡¢½¾¶È°÷¤«¤é°ÂÁ´ÇÛÎ¸µÁÌ³°ãÈ¿¤È¤·¤Æ¡¢Â»³²Çå½þ¤òÀÁµá¤µ¤ì¤ë¤ª¤½¤ì¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤½¤¦¤·¤¿¤³¤È¤â´Þ¤á¡¢¹ÔÆ°¤Ë»ê¤Ã¤¿·Ð°Þ¤äÇØ·Ê¤òÌÀ³Î¤ËÀâÌÀ¤¹¤ë¤³¤È¤Ï½ÅÍ×¤Ç¤¹¡£
²Ã¤¨¤Æ¡¢ºÆÈ¯ËÉ»ß¤Ë¸þ¤±¤¿¶ñÂÎÅª¤Ê²þÁ±ºö¤ÎÄó¼¨¤ä¡¢½¾¶È°÷¤Ø¤Î¥µ¥Ý¡¼¥È¤Ê¤É¡¢º£¸å¤Î²ñ¼Ò¤È¤·¤Æ¤Î»ÑÀª¤ò¸«¤»¤ë¤³¤È¤â´ë¶ÈÁ´ÂÎ¤Î¿®ÍêÀ¸þ¾å¤Ë¤â¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£
¶áÇ¯¥¤¥ó¥Ð¥¦¥ó¥É¼ûÍ×¤¬¹â¤Þ¤ê¡¢³°¹ñ¤Î¤ªµÒÍÍ¤âÁý¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÆüËÜ¿Í¸ÜµÒ¤Î¤ß¤Ê¤é¤º¡¢³°¹ñ¿Í¸ÜµÒ¤È¥È¥é¥Ö¥ë¤ËÈ¯Å¸¤·¤Ê¤¤¤¿¤á¤Ë¤â¡¢´ë¶ÈÂ¦¤Î½àÈ÷¤ÏÉ¬Í×¤Ç¤¹¡£
´ë¶È¤¬¡Ö¥«¥¹¥Ï¥é¡×¤«¤é½¾¶È°÷¤ò¼é¤ë¤¿¤á¤Ë
¤Þ¤º¡¢¥«¥¹¥Ï¥é¤ÎÈ½ÃÇ´ð½à¤òÌÀÊ¸²½¤¹¤ë¤³¤È¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£
ÌÀ³Î¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¡¢½¾¶È°÷¤È¸ÜµÒ¤¬¥ë¡¼¥ë¤ò¶¦Í¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¶ñÂÎÅª¤Ê¥«¥¹¥Ï¥é¤Î¹Ô°Ù¤¬¤ï¤«¤ì¤Ð¡¢¾ï¼±Åª¤Ê¤ªµÒÍÍ¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢µ¤¤ò¤Ä¤±¤è¤¦¤È»×¤¦¤Ï¤º¤Ç¤¹¡£
²¾¤Ë³°¹ñ¿Í¤Î¤ªµÒÍÍ¤«¤é¤Î¥¯¥ì¡¼¥à¤¬µ¯¤¤¿¤È¤¤â¡¢È½ÃÇ´ð½à¤¬ÌÀ³Î¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡Ö¤³¤ì¤Ï¥«¥¹¥Ï¥é¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡×¤È¥¢¥ó¥Æ¥Ê¤òÎ©¤Æ¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢ÄÌÌõ¼Ô¤«¤é¤ÎÀâÌÀ¡¢¾å»Ê¤Ø¤ÎÂ®¤ä¤«¤ÊÊó¹ð¡¢·ù¤¬¤é¤»¤«¤é¤ÎÊ¬Î¥¤Ê¤É¡¢²ñ¼ÒÂ¦¤È¤·¤Æ½¾¶È°÷¤ò¼é¤ë¤¿¤á¤ÎÅ¬ÀÚ¤Ê¹ÔÆ°¤¬¤È¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¶È¼ï¡¦¶ÈÂÖ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢Äó¶¡¥µ¡¼¥Ó¥¹¤â¤ªµÒÍÍ¤ÎÁØ¤âÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤Þ¤¹¡£¼«¼Ò¤Î¥µ¡¼¥Ó¥¹¡¢¸ÜµÒÁØ¤Ë¾È¤é¤·¤Æ¡¢¥«¥¹¥Ï¥é¤ÎÈ½ÃÇ´ð½à¤òÌÀÊ¸²½¤·¤Æ¤ª¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¤¹¤Ç¤Ë¹Ò¶õ¶È³¦¤Ç¤Ï¡¢ANA¥°¥ë¡¼¥×¤ÈJAL¥°¥ë¡¼¥×¤¬¶¦Æ±¤Ç¡Ö¥«¥¹¥¿¥Þ¡¼¥Ï¥é¥¹¥á¥ó¥È¤ËÂÐ¤¹¤ëÊý¿Ë¡×¤òºöÄê¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ÎÊý¿Ë¤Ç¤Ï¡¢Ä¹»þ´Ö¹´Â«¤äSNS¤Ç¤ÎÈðëîÃæ½ý¤â¥«¥¹¥Ï¥é¤Ë³ºÅö¤¹¤ë¤ÈÌÀµ¤·¡¢½¾¶È°÷¤Ø¤Î¿´¤Î¥±¥¢¤äÂÐ±þ¤Ë´Ø¤¹¤ë¶µ°é¤ò¼Â»Ü¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤Ë¤è¤ê¡¢½¾¶È°÷¤¬°Â¿´¤·¤Æ¶ÈÌ³¤Ë½¾»ö¤Ç¤¤ë´Ä¶¤¬À°È÷¤µ¤ì¡¢¥«¥¹¥Ï¥é¤Ë¤è¤ë¥¹¥È¥ì¥¹¤¬·Ú¸º¤µ¤ì¤¿¤ÈÊó¹ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ANA¥°¥ë¡¼¥×¤ÈJAL¥°¥ë¡¼¥×¤¬¶¦Æ±¤ÇºöÄê¤·¤¿¡Ö¥«¥¹¥¿¥Þ¡¼¥Ï¥é¥¹¥á¥ó¥È¤ËÂÐ¤¹¤ëÊý¿Ë¡×¡Ê²èÁü¡§JAL¸ø¼°¥Û¡¼¥à¥Ú¡¼¥¸¤è¤ê¡Ë
¤½¤·¤Æ¡¢¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤Îóòó÷¤òËÉ¤°¤¿¤á¤Ë»ë³ÐÅª¥µ¥Ý¡¼¥È¤Î³èÍÑ¤âÉ¬¿Ü¤È¤Ê¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
³°¹ñ¿Í¤È¤Î¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤ò¥µ¥Ý¡¼¥È¤¹¤ë¤â¤Î¤È¤·¤Æ¡¢ÏÃ¤·¤¿¤¤Ã±¸ì¤òÁê¼ê¤Ë¸«¤»¤Ê¤¬¤é»Ø¤ò¤µ¤·¤Æ¤â¤é¤¦¤À¤±¤Ç²ñÏÃ¤¬¤Ç¤¤ë¥Ä¡¼¥ë¤¬¤¢¤ê¡¢¥¤¥ó¥Ð¥¦¥ó¥É¸þ¤±¤Ë³èÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë´ë¶È¤âÁý¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£´±¸øÄ£¡¦¼«¼£ÂÎ¡¢¸ø¶¦¸òÄÌµ¡´Ø¡¢°û¿©·Ï¡¢ÈÎÇä·Ï¡¢½ÉÇñ·Ï¤Ê¤É¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ç¤¹¡£
¤³¤¦¤·¤¿¥Ä¡¼¥ë¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤Ç¡¢ÄÌ¾ï¤ÎÀÜµÒ¤Ë²Ã¤¨¤Æ»ë³ÐÅª¤Ë¤âÊä¤¦¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤Ç¡¢ÄÌÌõ¤¬¤¤¤Ê¤¯¤Æ¤â¥¹¥à¡¼¥º¤ÊÂÐ±þ¤¬²ÄÇ½¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥È¤Ç¸¡º÷¤¹¤ë¤È¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥Ä¡¼¥ë¤¬½Ð¤Æ¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢»²¹Í¤Ë¤·¤Æ¤ß¤Æ¤Ï¤¤¤«¤¬¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¸ÜµÒÂÐ±þ¤¬½¾¶È°÷Ç¤¤»¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤«
²¿¤è¤ê¡¢½¾¶È°÷¶µ°é¤ÎÅ°Äì¤ò¿Þ¤ë¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¤ªµÒÍÍ¤«¤é²¿¤«¸À¤ï¤ì¤¿ºÝ¤Ï¡¢´ðËÜ¤Ï¥¯¥ì¡¼¥àÂÐ±þ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¤½¤ÎÃæ¤Ç¡¢¥«¥¹¥Ï¥é¤«ÈÝ¤«¤ò¶èÊÌ¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
Æüº¢¤È°ã¤¦ÀÜµÒ¤Ë¤Ê¤ë¤È¡¢Íî¤ÁÃå¤¤¤¿ÂÐ±þ¤¬¤Ç¤¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹¡£½¾¶È°÷°ì¿Í¤ËÇ¤¤»¤ë¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¤è¤¦¡¢²ñ¼Ò¤È¤·¤ÆÂÐ±þ¤¹¤ëÂÎÀ©¤ò¹½ÃÛ¤·¡¢¹²¤Æ¤ºµ£Á³¤È¤·¤¿ÂÐ±þ¤¬¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢½¾¶È°÷¤Î¶µ°é¤ÏÉ¬Í×¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢´ðËÜÅª¤Ê³°¹ñ¸ì¥Õ¥ì¡¼¥º¤Î½¬ÆÀ¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢ÆÃ¤Ë¼Õºá¤Î¸ÀÍÕ¤Ï½ÅÍ×¤À¤È´¶¤¸¤Þ¤¹¡£¤Ê¤¼¤Ê¤é¤Ð¡¢ÅÁ¤¨Êý¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Ï¥«¥¸¥å¥¢¥ë¤¹¤®¤ÆÁê¼ê¤ÎÅÜ¤ê¤Ë²Ð¤òÃí¤°´í¸±À¤â¤¢¤ë¤¿¤á¤Ç¤¹¡£
³°¹ñ¿Í¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢¥«¥¹¥Ï¥éÂÐ±þ¤ÏÆüËÜ¤ÈÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤·¤«¤·¡¢¹ñ¤ÎÊ¸²½¤ä¼Ò²ñÅª²ÁÃÍ´Ñ¤â°ã¤¦¤¿¤á¡¢ÆüËÜ¤Î¼Ò²ñÄÌÇ°¤¬Íý²ò¤Ç¤¤Ê¤¤³°¹ñ¿Í¤¬ÂçÈ¾¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤¦¤·¤¿ÇØ·Ê¤âÆ§¤Þ¤¨¤Æ¡¢º£¸å¤Ï³°¹ñ¿Í¸þ¤±¤Î¡Ö¥«¥¹¥Ï¥é¤ÎÊý¿Ë¡×¤òºîÀ®¤·¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤¬µá¤á¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¡Ê°¤Éô Í§Èþ ¡§ TMJ ¥«¥¹¥¿¥Þ¡¼¥Ï¥é¥¹¥á¥ó¥È¸¦½¤¹Ö»Õ¡Ë