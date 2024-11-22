¾ÐÊ¡ÄâÄáÉÓ / WESTꓸ½Å²¬Âçµ£ ¡ß ¸¶ÅÄÃÎÀ¤ / ¾åÇòÀÐË¨²»¡£±Ç²è¡Ø35Ç¯ÌÜ¤Î¥é¥Ö¥ì¥¿ー¡Ù¡È¤¤¤¤É×ÉØ¤ÎÆü¡ÉµÇ°¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë²ò¶Ø
¡Ú¤½¤ÎÂ¾¤Î²èÁü¡¦Æ°²èÅù¤ò¸µµ»ö¤Ç´Ñ¤ë¡Û
¢£35Ç¯·Ð¤Ã¤Æ¤âÊÑ¤ï¤é¤ºÃçËÓ¤Þ¤¸¤¤À¾ÈªÉ×ºÊ¤Î»Ñ¤¬¡¢¹¬¤»¤Ë²á¤´¤·¤Æ¤¤¿·ëº§À¸³è¤òÏ¢ÁÛ¤µ¤»¤ë°¦¤é¤·¤¤¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë
±Ç²è¡Ø35Ç¯ÌÜ¤Î¥é¥Ö¥ì¥¿ー¡Ù¡Ê2025Ç¯3·î7Æü¸ø³«¡Ë¤è¤ê¡¢¡È¤¤¤¤É×ÉØ¤ÎÆü¡ÉµÇ°¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤¬²ò¶Ø¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
2003Ç¯¤ËÄ«Æü¿·Ê¹¤Ç¾Ò²ð¤µ¤ì¤ë¤ä¥Æ¥ì¥Ó¡¦»¨»ï¤Ç¼è¤ê¾å¤²¤é¤ì¡¢¤µ¤é¤Ë¤ÏÁÏºîÍî¸ì¤Ë¤Ê¤ë¤Ê¤É¡¢ÍÍ¡¹¤Ê·Á¼°¤Ç¹¤Þ¤êÂ¿¤¯¤Î´¶Æ°¤ò¸Æ¤ó¤À¡¢¤¢¤ëÉ×ÉØ¤ÎËÜÅö¤Ë¤¢¤Ã¤¿ÏÃ¤¬ÂÔË¾¤Î±Ç²è²½¡£¼ç¿Í¸ø¡¦À¾ÈªÊÝ¤ò¾ÐÊ¡ÄâÄáÉÓ¡¢¤½¤ÎºÊ¡¦â©»ÒÌò¤ò¸¶ÅÄÃÎÀ¤¡¢À¾ÈªÉ×ºÊ¤Î¼ã¤«¤ê¤·º¢¤ò½Å²¬Âçµ£¡ÊWEST.¡Ë¤È¾åÇòÀÐË¨²»¤¬±é¤¸¤ë¡£
Àï»þÃæ¤ËÀ¸¤Þ¤ì¤¿À¾ÈªÊÝ¡Ê¾ÐÊ¡ÄâÄáÉÓ¡Ë¤Ï½½Ê¬¤Ê¶µ°é¤ò¼õ¤±¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤º¡¢ÆÉ¤ß½ñ¤¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¤Þ¤ÞÂç¿Í¤Ë¡£ÊÝ¤Ï¼«Ê¬¤ò»Ù¤¨Â³¤±¤Æ¤¯¤ì¤¿ºÇ°¦¤ÎºÊ¡¦â©»Ò¡ÊÆÉ¤ß¡§¤¤ç¤¦¤³/¸¶ÅÄÃÎÀ¤¡Ë¤Ø¤Î´¶¼Õ¤ò¼«¿È¤Ç½ñ¤¤¤¿¼ê»æ¤ÇÅÁ¤¨¤è¤¦¤È¡¢Ìë´ÖÃæ³Ø¤ËÄÌ¤¤»Ï¤á¤ë――¡£
°ì¤«¤éÊ¸»ú¤ò½¬¤¤¡¢ºÊ¤Ø¤Î¥é¥Ö¥ì¥¿ー¤ò½ñ¤¯¤¿¤á¤ËÊ³Æ®¤¹¤ëÉ×¤È¡¢Ä¹Ç¯»Ù¤¨Â³¤±¤Æ¤¤¿ºÊ¤Î¿´²¹¤Þ¤ë´¶Æ°¤Î¼ÂÏÃ¤À¡£
11·î22Æü¤Î¡Ö¤¤¤¤É×ÉØ¤ÎÆü¡×¤òµÇ°¤·¤Æ¸ø³«¤µ¤ì¤¿¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤Ï¡¢À¾ÈªÉ×ºÊ¤ÎÃçËÓ¤Þ¤¸¤¤Ê·°Ïµ¤¤Ë¡¢»×¤ï¤º¾Ð¤ß¤¬¤³¤Ü¤ì¤ë¤³¤ÈÀÁ¤±¹ç¤¤¤Î»Å¾å¤¬¤ê¡£
¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤Î¾åÃÊ¤Ë¤Ï¡¢ÊÝ¡Ê¾ÐÊ¡ÄâÄáÉÓ¡Ë¤Î¸ª¤ËÍ¥¤·¤¯¼ê¤òÃÖ¤¡¢´ò¤·¤½¤¦¤ÊÉ½¾ð¤Ç´é¤ò¤Î¤¾¤«¤»¤ëºÊ¡¦â©»Ò¡Ê¸¶ÅÄÃÎÀ¤¡Ë¤Î»Ñ¤¬¡£¤É¤³¤«¾È¤ì¤¯¤µ¤½¤¦¤Ë¾Ð¤¦·ëº§35Ç¯ÌÜ¤Î¤Õ¤¿¤ê¤«¤é¤Ï¡¢Ä¹Ç¯´ó¤êÅº¤¤»Ù¤¨¹ç¤Ã¤ÆÀ¸¤Þ¤ì¤¿É×ÉØ¤Îå«¤¬´¶¤¸¤é¤ì¤ë¡£
¤½¤·¤Æ¡¢¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤Î²¼ÃÊ¤Ë¤Ï¡¢¼ã¤«¤ê¤·ÊÝ¡Ê½Å²¬Âçµ£¡Ë¤ò¸å¤í¤«¤éÊú¤¤·¤á¤ëºÊ¡¦â©»Ò¡Ê¾åÇòÀÐË¨²»¡Ë¤¬¼Ì¤·½Ð¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¤³¤ì¤«¤é¤Õ¤¿¤ê¤ÇÊâ¤ó¤Ç¤¤¤¯Æü¡¹¤Ø¤Î´üÂÔ¤Ë¶»¤ò¤Õ¤¯¤é¤Þ¤»¤ë¿·º§¤Î½é¡¹¤·¤µ¤¬É½¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
35Ç¯·Ð¤Ã¤Æ¤âÊÑ¤ï¤é¤ºÃçËÓ¤Þ¤¸¤¤À¾ÈªÉ×ºÊ¤Î»Ñ¤¬¡¢¹¬¤»¤Ë²á¤´¤·¤Æ¤¤¿·ëº§À¸³è¤òÏ¢ÁÛ¤µ¤»¤ë°¦¤é¤·¤¤¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
±Ç²è¾ðÊó
¡Ø35Ç¯ÌÜ¤Î¥é¥Ö¥ì¥¿ー¡Ù
2025Ç¯3·î7Æü¡Ê¶â¡ËÁ´¹ñ¸ø³«
½Ð±é¡§¾ÐÊ¡ÄâÄáÉÓ¡¡¸¶ÅÄÃÎÀ¤
½Å²¬Âçµ£¡¡¾åÇòÀÐË¨²»
ÆÁ±Ê¤¨¤ê¡¡¤®¤£»Ò¡¡ÄÔËÜÍ´¼ù¡¡ËÜÂ¿ÎÏ
¹¾¸ý¤Î¤ê¤³¡¡¤¯¤ï¤Ð¤¿¤ê¤¨¡¡ºûÌî¹â»Ë¡¡°ÂÅÄ¸²
´ÆÆÄ¡¦µÓËÜ¡§ÄÍËÜÏ¢Ê¿
ÇÛµë¡§Åì±Ç
(C)2025¡Ö35Ç¯ÌÜ¤Î¥é¥Ö¥ì¥¿ー¡×À½ºî°Ñ°÷²ñ
±Ç²è¡Ø35Ç¯ÌÜ¤Î¥é¥Ö¥ì¥¿ー¡ÙºîÉÊ¥µ¥¤¥È
https://35th-loveletter.com/