半導体情報プラットフォーム・TechInsightsなどの調べにより、中国の半導体産業が急成長して自給率が上昇しつつあることがわかりました。中国に拠点を置く世界第2位のファウンドリ「SMIC」の市場価値は過去2カ月で2倍になっています。China's Semiconductor Production Capacity to Grow by 40% in Five Years | TechInsights

China has worked to expand semiconductor production amid its rivalry with the U.S.



https://www.techinsights.com/blog/chinas-semiconductor-production-capacity-grow-40-five-yearsChina's chipmaking champion soars amid country's push for self-reliance - SMIC's stock jumps 120% as semiconductor trade war intensifies | Tom's Hardwarehttps://www.tomshardware.com/tech-industry/chinas-chipmaking-champion-soars-amid-chinas-push-for-self-reliance-smics-stock-jumps-120-percent-as-semiconductor-trade-war-intensifiesSMIC’s Nvidia-Beating 120% Stock Rally Faces Chip War Threats - Bloomberghttps://www.bloomberg.com/news/articles/2024-11-20/china-tech-stock-s-nvidia-beating-rally-faces-chip-war-threats中国の半導体自給率は2014年時点で約14%しかありませんでしたが、2023年には約23%に上昇し、2027年には27%に達すると予想されています。TechInsightsによると、中国の半導体業界は2024年以後5年間で生産能力が40%増加すると予想され、大きな成長が見込まれているとのこと。この急成長の原動力は、半導体製造施設への急速な戦略的投資であるとTechInsightsは指摘しています。TechInsightsの調べでは、半導体製造に不可欠なシリコンの中国における生産能力は、2018年の3億1000万平方インチから2024年には6億3100万平方インチになり、2029年にはさらに8億7500万平方インチに達すると予想されています。中国では、政府による半導体の自立推進プログラムの補助も得て、世界第2位のファウンドリ・SMICが急成長し、市場価値は2カ月で倍近くに上がっているとのこと。ただし、中国はアメリカによる規制の影響で、世界でオランダのASMLのみが取り扱うEUV露光装置にアクセスできないなどのしがらみがあるため、最先端チップの開発で西側諸国に後れを取っています。そのため、AIなど高性能な品が求められる分野ではなく、冷蔵庫や自動車などで使われる「レガシーチップ」の製造に大きく舵を取りつつあります。中国の集積回路生産量は前年同期比40%増の981億個で急増中、アメリカによる制裁が原因でレガシーチップ生産大国と化しつつあることが明らかに - GIGAZINE中国では国内需要(Demand)と供給(Production)が上昇し続けており、2027年には、需要が200万ドル(約3億1000万円)にまで膨れ上がるとTechInsightsは予想。TechInsightsは「歴史的に、中国の半導体の大部分は輸出されていましたが、現在ではほとんどが国内で消費されています。重要な問題は、政府からの投資を受けて拡大する製造施設が国内向けに使用されるのか、それとも世界市場に再参入し、価格を引き下げる可能性があるのか、という点です。この懸念から、バイデン政権はテキサス・インスツルメンツやグローバルファウンドリーズのような欧米のチップメーカーを保護するため、中国製半導体への関税を25%から50%に引き上げることも決定しています。これは、中国のサプライヤーに依存している電子機器や自動車OEMのコストを引き上げ、消費者価格に影響を与える可能性があります。中国の半導体生産能力は製造装置への大規模投資と12インチ・ファブへの重点投資により大幅に成長する予定です。この成長は世界の半導体市場に大きな影響を与え、価格設定や貿易政策に重要な影響を与えるでしょう」と述べました。