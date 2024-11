英語を話せるようになりたいけれど、効果的な学習法が見つからない。そんな多くの英語学習者から絶賛の声を集める本が『話す力が身につく5分間英単語』だ。カジュアルな会話からフォーマルな表現まで、数千に及ぶ例文を音声とともに掲載。実践的なスピーキング力やリスニング力を向上させることができる。著者は、英字新聞編集長を10年以上務める高橋敏之氏。一般的な英単語集には記載されていない「ニュアンス」や「実際の使われ方」まで丁寧に解説した。本稿では本書から特別に一部を抜粋して紹介する。

fulfill

米亜法別粥μ槁犬覆鼻法舛鬚なえる、実現する

◆米亜法別鸞・義務など)〜を果たす

(動)〜を満足させる

十分に(ful=full)満たす(fill)

fulfillという語の前半部分のful-はfullと同じで、「いっぱい」という意味を表す。後半のfillは「満たす」という動詞。

つまりfulfillは「十分に満たす」というのが元の意味。

そこから、後ろに 嵬粥μ槁検廚魄嫐する語が続くと「夢・目標を十分に満たす」から「〜をかなえる、実現する」という意味を表す。

また、◆嵬鸞・義務」を表す語を目的語にとると「約束・義務を十分に満たす」から「〜を果たす」という意味になる。

fulfillは主にこの2つのパターンで使われる。この他、「十分に満たす」から「(仕事などが)〜を満足させる」という意味で使われることもある。いずれのケースでも「満たす」というイメージで捉えておくのが意味を解釈するコツだ。

ちなみに名詞形はfulfillmentで、「実現」「(義務などの)履行」「満足感」といった意味を表す。

最後に、スペリングについて。fulfillはイギリス英語ではfulfilとつづることが多いが、過去形・ing形はアメリカ英語と同様にfulfilled/fulfillingとなる。

別粥μ槁犬覆鼻法舛鬚なえる、実現する

I fulfilled my lifelong dream of publishing a book.

私は、本を出版するという生涯の夢を実現させた

◆ fulfill a/one’s dream of 〜で「〜という夢をかなえる」。dreamは同様の意味のwish to do 〜(〜するという願い)やambition to do 〜(〜するという野心)とは異なり、dream to do 〜という形では使わない

Shawn fulfilled his childhood wish to become a pro wrestler.

ショーンはプロレスラーになるという子供の頃の願いを実現した

The injury didn’t stop him from fulfilling his political goal.

そのけがは、彼が政治的目標を実現するのを阻むことはなかった

Becoming a mother fulfilled one of her longtime dreams.

母親になったことで、彼女の長年の夢の1つが実現した

◆ 人以外にも、ある行動や事実などを主語にして「それが〜をかなえる」という使い方をすることもある

◆別鸞・義務など)〜を果たす

The president fulfilled his pledge to cut taxes.

大統領は、減税するという公約を果たした

He failed to fulfill his duties as an employer.

彼は雇用主としての義務を果たさなかった

Is the government fulfilling its role in the fight against COVID-19?

コロナウイルスとの闘いにおいて、政府はその役割を果たしているだろうか?

These factories failed to fulfill safety requirements.

これらの工場は安全要件を満たさなかった

◆ 「要件・要求を満たす」も「義務を果たす」の一環と考えられる

〜を満足させる

Martha is looking for work that will fulfill her.

マーサは満足できる仕事を探している

Half of the people surveyed are considering quitting their jobs for more fulfilling work.

調査を受けた半数が、もっと満足できる職に就くために今の仕事を辞めることを検討している〔〕

◆ fulfillingは「(人を)満足させる」、fulfilledは「(人が)満足した」

□ lifelong(形)生涯の

□ surveyed(形)調査対象となった

(本稿は『5分間英単語』から抜粋・編集したものです。)