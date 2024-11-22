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Shawn fulfilled his childhood wish to become a pro wrestler.
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The injury didn¡Çt stop him from fulfilling his political goal.
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Becoming a mother fulfilled one of her longtime dreams.
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The president fulfilled his pledge to cut taxes.
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He failed to fulfill his duties as an employer.
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Is the government fulfilling its role in the fight against COVID-19?
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These factories failed to fulfill safety requirements.
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Martha is looking for work that will fulfill her.
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Half of the people surveyed are considering quitting their jobs for more fulfilling work.
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