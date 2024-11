MLBは11月18日(日本時間11月19日)、公式Xアカウントを更新。ピッツバーグ・パイレーツの“怪物ルーキー”ことポール・スキーンズが、恋人とともに新人王の発表を受けた姿を動画で公開し、話題となっている。

【映像】大喜びする美人彼女とスキーンズ

同アカウントは、「Behind the Skenes with the 2024 NL Rookie of the Year」と、新人王受賞がわかった瞬間のスキーンズの様子を動画で公開。この動画でスキーンズは、恋人で超有名インフルエンサーのオリビア・ダンと一緒にソファに座って待機していると、そこに新人王の獲得の報が。それを聞いて我がことのように大喜びするダンだったが、スキーンズはかなり冷静なリアクション。温度差がある2人のシュールな姿が話題となった。

こうしたスキーンズの姿に、日本のファンも注目。ネット上の野球ファンからは「なんやねんこれ」「つかそもそも新人じゃない感が全開w」「温度差w」「なにこの大正義感」「怪物すぎてついていけん」「スキーンズこれからどんだけ賞もらうだろうな」といった様々な反響が巻き起こっている。 (ABEMA『SPORTSチャンネル』)