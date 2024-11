睡眠の量や質は人間の生活に大きな影響を及ぼしており、これまでの研究では日常的な運動や寝室の換気などがよりよい睡眠をもたらすことが報告されています。フランスの研究チームが行った新たな実験では、「セ氏-90度に冷やされた冷却療法チャンバー(クライオチャンバー)に5分間入る」セッションを行うことで、睡眠の質が向上することが判明しました。Effects of repeated cryostimulation exposures on sleep and wellness in healthy young adults - ScienceDirect

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0011224024001032Daily exposure to intense cold can improve sleep quality | UdeMNouvelleshttps://nouvelles.umontreal.ca/en/article/2024/11/12/daily-exposure-to-intense-cold-can-improve-sleep-quality/Intense Cold Exposure Might Actually Help You Sleep Better, Study Shows : ScienceAlerthttps://www.sciencealert.com/intense-cold-exposure-might-actually-help-you-sleep-better-study-shows全身冷却療法は極端な低温に保たれたクライオチャンバーの中に数分間入り、全身を冷却する寒冷療法の一種です。全身冷却療法には運動による痛みやその他疾患による炎症を抑える効果があるとされており、アスリートがアイスバスなどの代わりに用いることがあります。新たにフランスのポワティエ大学の研究チームは、クライオチャンバーによる全身冷却療法が睡眠にどのような影響を及ぼすのかを調べるため、実験を行いました。ポワティエ大学のスポーツ科学者であるオリヴィエ・デュピュイ氏は、「冷却を治療目的で使用することは、古代ギリシャにまでさかのぼります。しかし、睡眠のメリットをもたらすために必要な冷却の正確な量はわかっていません」と述べています。研究チームは平均年齢23歳の女性9人と男性11人、合計20人の被験者を募集し、5日間連続で全身冷却セッションを行って、その日の睡眠を評価する実験を行いました。セッションは毎日18時頃に行われ、被験者は下着・手袋・帽子・靴・マスクなどを着用して、-90度に冷却されたクライオチャンバーの中で5分間過ごしました。実際にクライオチャンバーの中にいる被験者の写真が以下。セッションの後、被験者はアルコールやカフェインの摂取、スポーツといった睡眠に影響を及ぼす行動を避けて就寝まで過ごしました。就寝中の被験者にはワイヤレスの脳活動センサーや腕時計型の睡眠センサー、心拍センサーなどが装着され、睡眠パターンや時間などが測定されました。また、翌朝には自身の睡眠の質を評価するアンケートに答えたとのこと。その後、被験者は全身冷却セッションなしで、同じように睡眠の質を評価する実験を繰り返しました。これにより、睡眠に全身冷却セッションがもたらした影響を分析できるようになりました。分析の結果、全身冷却セッションを受けた日はそうでない日と比較して、記憶の固定化や脳の回復にとって重要な睡眠段階だとされている徐波睡眠の時間が、最初の2回の睡眠サイクル中に平均7.3分も長くなることがわかりました。また、全身冷却セッションによる主観的な睡眠の質の改善や気分の向上は、男性よりも女性の方でよく観察されました。デュピュイ氏は、「女性と男性の反応は同じではありませんでした。このことは、性別によって冷却の量を調節するべきであることを示唆していますが、この点についてはさらなる研究が必要です」と述べています。研究チームは、「全身冷却療法の繰り返しは夜間の徐波睡眠時間を増加させることによって睡眠の構造を調整し、気分と不安感に有益な影響を与えました。また、特に若い女性において、主観的な睡眠の質も改善しました。従って、全身冷却療法の定期的な使用は、睡眠と幸福の問題を経験している個人にとって有益であり、さまざまな状況で適用できる可能性があります」と結論付けました。