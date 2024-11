11月20日〜21日にシンガポールで行われた、ディズニーの今後のラインナップを発表する一大イベント「ディズニー・コンテンツ・ショーケース 2024」のDAY2に、TravisJapanの松田元太さんが日本代表としてサプライズ登壇!

英語でコメントを語ってくださいました☆

ディズニー・コンテンツ・ショーケース 2024 DAY2 松田元太登壇

イベント開催日:2024年11月21日

11月20日〜21日にシンガポールで行われた、ディズニーの今後のラインナップを発表する一大イベント「ディズニー・コンテンツ・ショーケース 2024」

12月20日に公開を迎える『ライオン・キング:ムファサ』で、“タカ”を演じる松田元太さんが日本代表としてサプライズ登壇!

ディズニープラスと日本テレビ、そしてSTARTO ENTERTAINMENTの協業となる『旅するSnow Man』(仮)の公開も発表されたイベント。

STARTO ENTERTAINMENTを代表しての出演ともなりました。

国境を超えたステージで、『ライオン・キング:ムファサ』の魅力を自身が演じた若き日のタカさながらの明るいキャラクターで、伝えてくださいました。

ブルーカーペットを歩いた感想を改めて聞かれた松田は

初めての経験で、とても興奮しました!ファンの皆さんに感謝したいです!

とコメント。

『ライオン・キング:ムファサ』でディズニー作品初参加&声優初挑戦となることについての喜びを、

とてもマジカルな経験でした。たくさんの方に愛を届けられると嬉しいです

と、英語で伝えました。

また、ワールドツアーを行うなどグループとして世界に活動の幅を広げる松田さんは、エミー賞(R)史上最多受賞作品として話題の『SHOGUN将軍』にもインスパイアされたといい、

僕もいつか真田さんのような素晴らしい賞を取りたいです

と抱負を語ってくださいました。

フィナーレにも日韓を代表する出演者、制作陣、「ミッキーマウス」と一緒に登場し、会場を沸かせました。

ライオン・キング:ムファサ作品概要

原題:Mufasa: The Lion King

全米公開:2024年12月20日

配給:ウォルト・ディズニー・ジャパン

監督:バリー・ジェンキンス

声の出演:アーロン・ピエール、ケルヴィン・ハリソン・Jr.、ティファニー・ブーン、ドナルド・グローヴァー、ビヨンセ、マッツ・ミケルセン、ブルー・アイビー・カーター

超実写プレミアム吹替版声優:尾上右近、松田元太(Travis Japan)、渡辺謙

