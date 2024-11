ディズニー映画『ライオン・キング:ムファサ』が、12月20日(金)に公開!

タカ役の松田元太が、11月20日〜21日にシンガポールで行われた、ディズニーの今後のラインナップを発表する一大イベント「ディズニー・コンテンツ・ショーケース 2024」にサプライズ登場しました☆

『ライオン・キング:ムファサ』松田元太「ディズニー・コンテンツ・ショーケース 2024」登場

壮大なアフリカの大地を舞台に“生命”をテーマに描き、映画、演劇、音楽と頂点を極めた一大叙事詩『ライオン・キング』

アニメーション映画として1994年に誕生した同作は、映画賞、音楽賞を総なめにし、奇跡の映像美、圧巻の楽曲、心震える感動の物語は全人類を熱狂させました。

そして『ライオン・キング』は進化を遂げ、2019 年にはリアルを超えた超実写版『ライオン・キング』として全世界で公開し、『美女と野獣』、『アラジン』を超え、ディズニー映画で世界歴代映画興収No.1 となる16.6 億ドル(約2,571 億円 1 ドル155円換算:11/21 時点)を記録!

まさにキング・オブ・エンターテイメントとして君臨し続けています。

その原点にして、はじまりの物語『ライオン・キング:ムファサ』が、12月20日(金)に公開!

『ライオン・キング』の物語は『ライオン・キング:ムファサ』で完成します。

前作『ライオン・キング』(2019)で、息子シンバを命がけで守った父“ムファサ”王と、彼の命を奪った”スカー(タカ)“。

かつては血のつながりを超えた兄弟の絆で結ばれていたはずの2人が、いったいなぜ別の運命を歩むこととなるのか――。

尾上右近&松田元太登壇!映画『ライオン・キング:ムファサ』”右近ムファサ”&“元太タカ” 劇中歌「ブラザー/君みたいな兄弟」初お披露目イベント 尾上右近&松田元太登壇!映画『ライオン・キング:ムファサ』”右近ムファサ”&“元太タカ” 劇中歌「ブラザー/君みたいな兄弟」初お披露目イベント 続きを見る

先日、本作の超実写プレミアム吹替版にて主人公ムファサ役を務める尾上右近と、ムファサの弟タカ(若き日のスカー)役を務める松田元太(Travis Japan)がイベントに登壇!

“兄弟の絆”を歌う劇中歌「ブラザー/君みたいな兄弟」を初歌唱。

劇中から飛び出してきたように相性ピッタリの2人が奏でる爽快ミュージカルナンバーが、SNSでトレンド入りを果たすなど大きな注目を集めました。

そしてこの度、タカ役の松田元太が、11月20日〜21日にシンガポールで行われた、ディズニーの今後のラインナップを発表する一大イベント「ディズニー・コンテンツ・ショーケース 2024」にサプライズ登場!

国境を超えたステージで、『ライオン・キング:ムファサ』の魅力を伝えました。

今回が2度目のシンガポール訪問となる松田さん。

ショーケース参加前に自身が演じるライオン“タカ”にちなみシンガポールの観光名所”マーライオン”を訪れ

「最高ですね!めっちゃ景色が良いです!」

とハイテンション。

ブルーカーペット参加について

「アジア中のスターたちがたくさん来ていると聞いています。ちょっと緊張していますが、楽しんで盛り上がっていきたいです!」

と意気込みを語り、

「日本ではけんけん(ムファサ役の尾上右近)をはじめ、たくさんの方々が参加している『ライオン・キング:ムファサ』をたくさんの方に伝えるべく、楽しく頑張りたいなと思います!」

と、迫る大舞台を前に、頼もしい様子をみせました。

ショーケース初日となる20日、ストライプ柄のスタイリッシュなスーツに身を包んだ松田さんが颯爽と現れたのは、シンガポールのマリーナベイ・サンズに設けられた特設会場。

熱狂的なディズニーファンが待ち受けるブルーカーペットに降り立った松田さんは、大歓声に驚きつつも、笑顔でファンサービス。

各国から集まった豪華スタッフ・キャスト陣の中でも存在感光る松田さんは、集まった1000人を超えるファンにも笑顔で応え、世界で活躍するスターぶりを発揮。

日本のファンへのメッセージを求められると

「たくさんの方に『ライオン・キング:ムファサ』を届けられたらいいなと思います。ぜひ劇場でご覧ください!」

と呼びかけました。

その後松田さんはファンイベントにも参加し、ファンたちとの交流を楽しみました。

ブルーカーペットの翌日、松田さんは、ディズニーのラインナップ発表が行われるステージに日本代表としてサプライズ登壇!

自身が演じた若き日のタカさながらの明るいキャラクターで、世界中から集まった観客を楽しませました。

ブルーカーペットを歩いた感想を改めて聞かれた松田さんは

「初めての経験で、とても興奮しました!ファンの皆さんに感謝したいです!」

と、興奮冷めやらぬ様子。

『ライオン・キング:ムファサ』でディズニー作品初参加&声優初挑戦となることについての喜びを、

「とてもマジカルな経験でした。たくさんの方に愛を届けられると嬉しいです」

と、英語で伝えました。

また、ワールドツアーを行うなどグループとして世界に活動の幅を広げる松田さんは、エミー賞(R)史上最多受賞作品として話題の『SHOGUN将軍』にもインスパイアされたといい、

「僕もいつか真田さんのような素晴らしい賞を取りたいです」

とコメント。

全世界注目の場で堂々たる夢を語り、最後までファンに手を振りながら名残惜しそうにステージを後にしました。

世界を夢見る松田さんが、“ヴィラン”スカーへと変わりゆくタカの繊細な変化をどのように演じるのか期待が高まります☆

ライオン・キング:ムファサ作品概要

原題:Mufasa: The Lion King

全米公開:2024年12月20日

配給:ウォルト・ディズニー・ジャパン

監督:バリー・ジェンキンス

声の出演:アーロン・ピエール、ケルヴィン・ハリソン・Jr.、ティファニー・ブーン、ドナルド・グローヴァー、ビヨンセ、マッツ・ミケルセン、ブルー・アイビー・カーター

© 2024 Disney Enterprises, Inc. All Rights Reserved.

