¡ÖÃµÄå¡ª¥Ê¥¤¥È¥¹¥¯ー¥×¡×10Ç¯Íè¤Î¿ÆÍ§£³¿Í¤Îå«¤Ë¥Ò¥Ó¤¬Æþ¤ë»ö·ïËÖÈ¯¡ªÈÈ¿Í¤Ï¤³¤ÎÃæ¤Ë¡Ä¡ª¡©
»ëÄ°¼Ô¤«¤é´ó¤»¤é¤ì¤¿°ÍÍê¤Ë¤â¤È¤Å¤¤¤Æ¡¢ÃµÄå¶ÉÄ¹¤¬Éô²¼¤ÎÃµÄå¤¿¤Á¤òÌî¤ËÊü¤Á¡¢À¤¤Î¤¿¤á¡¢¿Í¤Î¤¿¤á¡¢¸ø½øÎÉÂ¯¡¦°ÂÇ«Ãá½ø¤ò¼é¤ë¤Ù¤¯¡¢¤³¤ÎÀ¤¤Î¤¢¤é¤æ¤ë»ö¤É¤â¤òÅ°ÄìÅª¤ËÄ´ººÄÉµá¤¹¤ë¸ä³ÚÈÖÁÈABC¥Æ¥ì¥Ó¡ÖÃµÄå¡ª¥Ê¥¤¥È¥¹¥¯ー¥×¡×¡£©ABC¥Æ¥ì¥Ó
¤»¤¤¤äÃµÄå¤¬Ä´ºº¤·¤¿¡Ø¥·¥§¥¢¥Ï¥¦¥¹¤Î¥½¥Õ¥¡ー¤ò±ø¤·¤¿ÈÈ¿Í¤Ï¡©¡Ù¤Ï¡¢ÅìµþÅÔ¤ÎÃËÀ¡Ê26¡Ë¤«¤é¡£
ËÍ¤Ï£±Ç¯È¾¤Û¤ÉÁ°¤«¤é¡¢10Ç¯Íè¤Î¿ÆÍ§£²¿Í¤È¥·¥§¥¢¥Ï¥¦¥¹¤ò¤·¡¢£³¿Í¤ÇÃçÎÉ¤¯¶¨ÎÏ¤·¤ÆÊë¤é¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤¤¤¨¤Ã¡¢Êë¤é¤·¤Æ¤¤¤¿¡£º£²ó¤Î°ÍÍê¤Ï¡¢ËÍ¤¿¤Á£³¿Í¤Îå«¤Ë¥Ò¥Ó¤òÆþ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡¢¤¢¤ë¥·¥ß¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡£º£¤«¤é£²¥«·î¤Û¤ÉÁ°¡¢¥ê¥Ó¥ó¥°¤ËÃÖ¤¤¤Æ¤¢¤ë£³¿Í¶¦ÍÑ¤Î¥½¥Õ¥¡ー¤ËÆÍÁ³¡¢Âç¤¤Ê¥·¥ß¤¬¸«¤Ä¤«¤Ã¤¿¡£ÉÕ¤±¤¿ËÜ¿Í¤¬µ¤¤Å¤«¤Ê¤¤¤Ï¤º¤¬¤Ê¤¤¤Û¤É¤ÎÂç¤¤µ¡£¤·¤«¤·¡¢£³¿Í¤È¤â¤¬¡Ö¼«Ê¬¤Ï¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×¤È¸À¤¤Ä¥¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¿ë¤Ë¤Ï¥·¥§¥¢¥Ï¥¦¥¹»Ï¤Þ¤Ã¤Æ°ÊÍè¤ÎÂç·ö²Þ¤Ø¤ÈÈ¯Å¸¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£¤³¤Î¤Þ¤Þ¤Ç¤Ï¥·¥§¥¢¥Ï¥¦¥¹¤â²ò»¶¤À¡£ºÆ¤Ó¡¢³Ú¤·¤¤¥·¥§¥¢¥Ï¥¦¥¹¥é¥¤¥Õ¤òÁ÷¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢»ö·ï¤ÎµæÌÀ¤ò¤·¤ÆÍß¤·¤¤¡¢¤È¤¤¤¦¤â¤Î¡£
¤»¤¤¤äÃµÄå¤Ï¡¢¤Þ¤º°æ¸¶·¯¡¢ÆïËÜ·¯¤È¤¤¤¦»Ä¤ê¤Î£²¿Í¤ÎÀ³Ê¤äÆü¾ï¹ÔÆ°¤òÅ°ÄìÄ´ºº¤¹¤ë¡£¤À¤¬¡¢Èà¤é¤¬¿¿ÈÈ¿Í¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡©¤Èµ¿¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ï¡Ä¡£¤·¤«¤·¡¢ºÆ¤Ó£³¿Í¤ÇÊ¢¤ò³ä¤Ã¤ÆÏÃ¤·¹ç¤¤¤ò¤·¤Æ¤â¡¢¿¿Áê¤ÏÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£¤½¤³¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢Æ÷¤¤¤Î¥¹¥Ú¥·¥ã¥ê¥¹¥È¤Ç¤¢¤ë»³ËÜ¹áÎÁ¼ÒÄ¹¡£¥·¥ß¤ÎÆ÷¤¤¤ÎÊ¬ÀÏ·ë²Ì¤¬»ö·ï¤ò²ò·è¤Ø¤ÈÆ³¤¯¡ª©ABC¥Æ¥ì¥Ó ©ABC¥Æ¥ì¥Ó
22Æü(¶â)¤è¤ë11»þ17Ê¬ÊüÁ÷¤Î¡ÖÃµÄå¡ª¥Ê¥¤¥È¥¹¥¯ー¥×¡×¤ÏÂ¾¤Ë¤â¡¢ÃÝ»³Î´ÈÏÃµÄå¤¬Ä´ºº¤·¤¿¡Ø¤Ù¤í¤Ù¤í¥Ü¥¦¥ê¥ó¥°¤ÎÃ£¿Í¡Ù¡¢ÅÄÂ¼ÍµÃµÄå¤Î¡Ø¼Ö¸¡¤«¤é£·Ç¯ÊÖ¤Ã¤Æ¤³¤Ê¤¤°¦¼Ö¡Ù¤Ê¤É¡¢ÍÍ¡¹¤Ê°ÍÍê¤ò²ò·è¤·¤¿¡£